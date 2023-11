La historia de Clara, la hermana sueca de Nicole Neumann que será dama de honor en la boda con Manu Urcera

Nicole Neumann junto a Manu Urcera, su hermana menor y su padre en las calles de Imalo

Durante una charla a solas con Teleshow hace poco más de un año, Nicole Neumann habló a fondo de Bernd Unterüberbacher: “El tipo me abandonó. Se fue. Es mucho más duro tener un papá que no te mire a un papá fallecido”. Con estas palabras, la modelo se refería nada más ni nada menos que a su padre, un instructor de ski austríaco con el que mantuvo muchos años la distancia, a punto de no usar su apellido.

“A mi me resultó muy traumático. Me hizo tan mal que, al menos al principio, mis relaciones con los hombres fueron complicadas. De algún modo y en algún punto, yo esperaba el abandono, porque era lo que conocía de los hombres”, reveló en ese entonces. Sin embargo, a los 18, mientras estaba en París llegó a un límite personal que la llevó a comprender mejor su identidad y sintió el deseo de buscarlo. “Estaba de novia con un hombre diez años mayor. Un tipo que tenía lapsus agresivos; enamoradísima y creía que él se comportaba así por todo lo que había pasado en su vida, por sus traumas”, rememoró.

Nicole Neumann y Clara Alicia Bacher, su hermana menor

Una charla con su psicóloga derivó en un mensaje a Bernd. “Vino a conocerme. Su abrazo fue salvador y sanador. Me abrió la cabeza. Me dio valor en ese proceso para decidir mi libertad”, aseguró. En ese momento conoció la versión de su ausencia desde el lado paterno. “Al poco tiempo mamá conoció a Pancho (Conti), padre de mi hermana (Geraldine), y él no creyó conveniente confundirme con una visita anual siendo yo tan chiquita... Nunca tomé partido, pero digamos que cerraron muchas cosas”.

El tiempo ayudó a acomodar las cosas. Bernd reside en Suecia, está en pareja con Camila –”un amor de mujer”– y tienen una hija llamada Clara, de 20 años, amante de los animales y aspirante a modelo. Tan parecida a su hermana mayor. “Verlo feliz en una relación, con una familia tan sólida, fue dándome otra perspectiva del amor, de los hombres, de lo masculino en las relaciones”, señaló Nicole.

Clara Bacher, en un evento familiar en Suecia (IG claraaliciabacher)

La familia europea tendrá un rol fundamental en la fiesta de casamiento de Nicole y Manu Urcera que se llevará a cabo el 8 de diciembre en Exaltación de la Cruz. El hombre será el encargado de llevar a Nicole hasta el altar donde la dejará junto a Manu para dar el sí, en un momento inolvidable para toda la familia. Por su parte, Clara será una de las damas de honor en la celebración.

De hecho, en las últimas horas la modelo compartió en sus redes sociales un video que captura la esencia de una cena junto a sus tres hijas, su futuro esposo, su padre, sus hermanas y una sobrina. Junto al video, la top model expresó su felicidad y satisfacción al lograr concretar “La gran mesa familiar como siempre soñé”, reflejando así un anhelo personal hecho realidad.

Clara Bacher en una prueba de vestuario previo a ser dama de honor en la boda de Nicole Neumann (IG nikitaneumann)

De bajo perfil mediático, Clara muestra en su cuenta de Instagram producciones de fotos, salidas con amigas y su pasión por los animales. Además, se destaca en la práctica de la equitación, donde compite en torneos internacionales. Divide su tiempo entre Dinamarca -donde practica su actividad deportiva- y Suecia -su lugar de residencia y donde en el verano trabaja en el restaurante familiar-. Además, desde sus 12 años también realiza distintas producciones como modelo.

Claro que ahora todo conduce a la gran fiesta del 8 de diciembre. En una reciente publicación en las historias de Instagram, Nicole compartió con sus seguidores una imagen de su hermana Clara durante una sesión de prueba de vestuario con el reconocido Laurencio Adot. En la fotografía, se observa a Bacher probándose un elegante vestido largo, confeccionado en un delicado tejido de raso. El diseño destaca por su tonalidad verde agua, y tal como detallara el diseñador, las doce damas de honor compartirán el color verde agua, aunque cada una con un diseño distinto. En lo que respecta a Clara, se puede observar en la imagen una espalda desnuda con lazos cruzados, una cintura marcada y una falda hasta el piso.