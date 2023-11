La contundente respuesta de Luciano Castro a los dichos de Sabrina Rojas por su video hot con Flor Vigna

El actor opino sobre las declaraciones de su expareja, quien habia criticado el video de Flor Vigna (Video: LAM, América)

Semanas después de que las redes se inundaran del video hot entre Luciano Castro y Flor Vigna, el actor rompió el silencio y aclaró la polémica. En la misma línea también recogió el guante y respondió a los dichos de su expareja, Sabrina Rojas, quien había criticado la situación.

A principios de mes, la bailarina había subido a sus stories de Instagram un video íntimo con su novio. En él se podía ver un fragmento donde Castro tenía sus manos debajo de su falda. Inmediatamente, la cantante lo borró, sin embargo, las redes estallaron y el tema se difundió.

Ahora, ya con la situación en frío, el actor opinó al respecto. “Esta bien, son cosas que pasan, el hecho de no ser parte también terminé siendo responsable porque no tengo redes, no consumo, no las manejo y me desayuno con cosas que tienen que ver con la masividad que pueden tener las redes hoy en día. Aunque parezca mentira, o quizás me hago el boludo, aun desconozco bastante”, dijo en diálogo con LAM.

Tras la polémica por el video íntimo con Luciano Castro, Flor Vigna enfrentó las críticas y explicó la situación (Instagram)

Acto seguido, el cronista del programa le consultó por los dichos de Sabrina Rojas, quien al ver el video en cuestión criticó el accionar de Castro. “Me parece muy bien, son sus hijos. Cualquier cosa que ella considere que no le guste lo tiene que decir”, dijo el actor en un tono conciliador.

El video en el que el protagonista de Valientes coloca sus manos por debajo de la falda de Vigna no fue el único que criticó Rojas. Tiempo atrás, la bailarina había compartido otro material donde se los podía ver acostados en la cama y su novio tenía el torso desnudo. En ese momento, cuando el material empezó a circular, Rojas fue invitada a hablar del tema en el programa de Ángel de Brito. “Está bueno que Flor piense que hay dos niños, que hay una nena de diez años que no está bueno que vea a su papá metiéndole la mano en las partes íntimas”, señaló en referencia a Esmeralda y Fausto, los hijos que tuvo con Castro.

Sabrina Rojas sobre la polémica foto que compartió Flor Vigna junto a Luciano Castro

“Yo no creo que se haya equivocado. Flor es muy de subir cosas viejas, sube cosas de mis hijos de hace tres meses como si fueran actuales. Yo tenía mucho respeto por la imagen y por la carrera de Luciano, porque sé lo que le costó que lo respeten como actor y el reconocimiento del medio por su trabajo”, expresó la modelo. “Él tenía una imagen muy cuidada y cambió un montón desde que está con Flor”, apuntó una de las angelitas en ese momento, de lo que Rojas se desligó: “De esa gestión no me hago cargo”.

Ambos materiales dan cuenta de un nuevo perfil en la carrera de Castro, que desde que está en pareja con la bicampeona del Bailando, abrió la ventana a su intimidad. Dejó atrás el hermetismo con el que había desarrollado buena parte de su camino artístico y se prestó al estilo más espontáneo de su novia, algo que fue celebrado por los admiradores de la pareja.

Por su parte, Flor Vigna explicó la situación del polémico video de la falda. A modo de justificación, la cantante sostuvo que en ese momento estaba a punto de cantar, por lo que se sentía presionada: “Fue todo antes de un show, estaba muy nerviosa. Luchito estaba de gira y yo moría de amor, lo extrañaba mucho y quise subir un video nuestro y cortarle la parte que no iba, no sé por qué por error se subió solo esa parte al final. Cuando terminé el show y me di cuenta me quería matar y lo borré al toque, pero ya lo habían agarrado de todos lados”.