El rotundo antes y después del cantante de Ke Personajes que sorprendió a todos

Las increíbles imágenes retro del cantante de Ke Personajes que se hicieron viral (Instagram)

Actualmente Emanuel Noir, cantante del grupo de cumbia Ke Personajes, es el artista más escuchado de la Argentina en Spotify y uno de los músicos con mayor proyección a nivel mundial. Con su banda han recorrido América Latina y Europa y tanto en las redes como las plataformas sus canciones suman cada vez más adeptos.

El artista actualmente tiene más de dos millones de seguidores en Instagram quienes lo acompañan y lo bancan en cada uno de sus logros. Y en las últimas horas, Emanuel volvió a ser viral, pero no por su presente ni por su futuro, sino por su pasado.

En este caso lo que sucedió fue que los usuarios encontraron imágenes inéditas del cantante que datan de 2017, y al compartirlas en las diferentes plataformas digitales no tardaron en viralizarse. En las fotos se lo puede ver al artista con pelo largo y ondulado antes lucir completamente rapado, y sin sus tatuajes ni en los brazos ni en su rostro. Hoy su nuevo estilo ya es una marca registrada, y es por eso que las imágenes llamaron tanto la atención.

Hace unos meses Emanuel volvió a ser noticia más allá de su música. En aquella oportunidad, se debió a su inminente separación con Julieta Farías, con quien hace un mes habían festejado su compromiso. Fue ella quien lo confirmó: “Gente, no necesito que me manden más cosas de las cuales Emanuel está haciendo, porque es su vida”, además de dejar un cordial saludo para bajar el tono del comunicado: “Gracias a todos los que este tiempo apoyaron nuestra relación”. Tras el silencio del cantante, llegaría el momento en que publicara una historia a través de su cuenta de instagram, con una frase contundente: “Vuelvo a empezar solo una vez más, pero ya sé cómo duele”.

Antes y despues de Emanuel Noir

Es en medio de este panorama que durante una reciente emisión del programa Córdoba a la siesta (Canal C) la influencer compartió revelaciones impactantes sobre las razones detrás de su separación. En un tono crítico, Farías insinuó que Noir intentaría presentarse como una víctima en esta situación. “Te soy sincera, no me gustan nada estas cosas, ni la tele, ni nada. Yo sé que mi relación se hizo súper viral por la persona con la cual yo estaba, pero tampoco quise salir hablar del por qué nos separamos. Claramente él va a salir a hacerse la víctima. Pienso en la conversación con otra mujer y un montón de cosas que claramente llegó un momento que no aguanté más todo eso”, expresó Julieta en un mensaje de audio enviado a Tomasito Süller, quien forma parte del panel del programa.

El emotivo gesto solidario del cantante de Ke Personajes con un músico callejero

Hace unas semanas el cantante de Ke Personajes se encontraba caminando por las calles de su ciudad natal en Entre Ríos, Concepción del Uruguay, cuando se cruzó con la dura realidad de un artista callejero y decidió ayudarlo. Fue ahí cuando el músico tuvo un gesto solidario, corrió a comprarle una guitarra y a los pocos minutos volvió para darle el regalo. Inmediatamente, la gente a su alrededor empezó a aplaudir la emotiva acción.

La escena culminó con un fuerte abrazo entre el músico callejero y el cantante de cumbia. Acto seguido, para celebrar la situación, el hombre tomó la guitarra y se puso a cantar para festejar el hermoso gesto de Noir. Tanto el líder de Ke Personajes, como los presentes que caminaban por la calle disfrutaron del tierno momento.

Según trascendió, el hombre había sufrido el robo de su anterior instrumento y por eso se encontraba en esa situación. Esta escena interpeló a Noir, quien según contó, también tuvo un origen humilde.