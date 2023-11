Benjamín Vicuña cumplió 45 años: festejo con sus hijos y el especial saludo de la China Suárez

Benjamín Vicuña y sus hijos, Amancio Vicuña Suárez (2), Magnolia Vicuña Suárez (5), Benicio Vicuña Ardohain (8), Bautista Vicuña Ardohain (15) y Beltrán Vicuña Ardohain (10)

Este miércoles 29 de noviembre Benjamín Vicuña cumplió 45 años y compartió un emotivo mensaje en sus redes sociales, además de mostrarle a sus seguidores cómo lo festejó en compañía de sus hijos. “La vida es un misterio hermoso, un misterio que abrazo y agradezco cada día en donde me permito vivir junto a un elenco de lujo formado por mi familia, mis amigos y mis hijos, lo más lindo e importante de esta película, que está lejos de tener un final”, escribió el actor en su cuenta de Instagram.

Además de esto, el chileno también compartió varias imágenes en sus historias de Instagram para mostrar algo de los festejos. En primer lugar, subió una foto en donde se lo ve junto a Bautista, Benicio y Beltrán, los hijos que tuvo con Carolina Pampita Ardohain, en un restaurante decorado. “Almuerzo + 45″, escribió Benjamín sobre la foto en la que los cuatro varones salieron muy sonrientes.

Benjamín Vicuña celebró su cumpleaños junto a sus hijos varones mayores, Benicio, Bautista y Beltrán (Instagram)

Vicuña también celebró con Magnolia y Amancio, los hijos que tuvo con China Suárez (Instagram)

Un rato más tarde, y en otra historia, Vicuña aparece con Magnolia y Amancio, los hijos que nacieron de su vínculo con Eugenia La China Suárez, jugando en un gran pelotero. En la mencionada foto, se lo puede ver al actor completamente cubierto por pelotas y riéndose junto a su familia.

En línea con el día especial que vivió el chileno, la propia Suárez le dedicó una publicación en su cuenta de Instagram. A sus historias subió una foto en la que el actor está junto a Magnolia y Amancio junto con el siguiente texto: “Feliz nacimiento, Benjamín. Gracias por haberme dado a dos de los tres amores de mi vida”

La China Suárez le dedicó un saludo a Benjamín Vicuña en el día de su cumpleaños (Instagram)

Asimismo, y también en su cuenta de Instagram, el actor chileno escribió: “Hoy cumplo años. Tal vez nos pasa a todos o es por oficio, pero a veces pienso en mi vida como una película. Creo que hasta ahora tuvo de todo, tal vez me sobreactúe en algunas partes, tal vez la música me quedó un poco triste, tal vez algunos textos y diálogos se repiten”.

Más adelante, Vicuña se permitió una profunda reflexión en un día tan especial. “Pero más allá de todo, estoy tremendamente orgulloso de la humanidad y corazón que tiene. Personajes hermosos que volaron, antagónicos que se transformaron en secundarios, muchos figurantes y extras que no recuerdo sus nombres. Algunos minutos de más en escenas románticas y algunos de menos en la comedia que merezco para ser feliz y que todo sea menos grave. Una película que aún no tiene nombre, pero que se pone cada vez más buena”, expresó.

Semanas atrás y a propósito de un viaje a España que la China Suárez realizó para participar de los premios Latin Grammy en Sevilla, Vicuña quedó a cargo de Magnolia y Amancio. Así, en sus historias de Instagram, compartió dos imágenes de su día a día con los pequeños en diferentes paseos al aire libre.

El detalle particular es que Magnolia tenía un nuevo color de pelo y en las puntas de su largo cabello rubio lucía mechones de color fucsia. Si bien muchos usuarios cuestionaron la decisión creyendo que era tintura, otros avalaron el uso de esos productos poco invasivos, que no dañan el pelo y que se van instantáneamente con el lavado.

Magnolia luciendo su nuevo look (Instagram)

“Magnolias y buganvilias”, escribió el actor en la primera foto que dejó donde se lo ve en modo selfie y de fondo varias flores entre las que se encuentra su preferida, la magnolia, no casualmente el nombre de su primera hija con Eugenia. Además, el actor compartió otra foto donde se la ve a niña recostada en el sillón muy cómoda con el uniforme del colegio y luciendo sus mechas rosas. “Se llevaron a mi bebé y me dejaron a una adolescente”, afirmó Benjamín sorprendido por el nuevo look y reflexionando sobre lo rápido que pasa la vida y cómo crecen sus hijos.