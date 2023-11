Marcelo Tinelli y Milett Figueroa siguen juntos: así fue el encuentro que confirma la relación

Marcelo Tinelli y Milett Figueroa confirmaron en el Bailando 2023 que siguen juntos

Tuvieron buena onda desde que se conocieron en el Bailando 2023 y con las primeras salidas fuera de programa comenzaron los rumores de romance. El conductor Marcelo Tinelli y la actriz peruana Milett Figueroa compartieron eventos públicos, festejos familiares y cuando parecía que el romance marchaba sobre rieles, algunos indicios dejaron entrever una crisis luego de mostrarse muy cariñosos y enamorados.

Te puede interesar: Milett Figueroa y Marcelo Tinelli estarían afrontando primera crisis en su relación amorosa: “Ya no la llama mi amor”

Los primero que llamó la atención sobre un posible cortocircuito entre ellos ocurrió durante el cumpleaños de Juanita, la hija del conductor y Paula Robles. La ausencia de la modelo en el festejo llamó la atención, sobre todo a raíz de su presente en otro festejo familiar, el cumpleaños de Cande. En aquella oportunidad, la versión que trascendió es que su faltazo habría derivado de la presencia de Robles en el festejo.

Con el correr de los días, Ángel de Brito sumó otro dato a la historia: “La pregunta es ¿qué está pasando entre Marcelo y Milett?”, planteó al aire de LAM y siguió: “Hace dos horas que Milett está encerrada en la peluquería y no quiere bajar a hablar”, sumó ya que el cronista de su programa la estaba esperando.

Te puede interesar: Milett Figueroa explotó contra periodista argentino que habló de su vida íntima con Marcelo Tinelli: “No me gusta que me ensucien”

El periodista había recapitulado la información: “Ya el lunes estuvo rara la cosa ahí, en el Bailando y en el programa de ayer fue peor, porque Tinelli, que siempre jode con el tema, no le decía ni ‘mi novia’ ni ‘mi amor’. De repente, era Milett”. A su turno, la panelista Yanina Latorre aportó su versión: “Fue puntual y lo escucho de alguien al aire, que lo dijeron varios. Eso fue lo que hizo que ella cambie mucho la actitud”.

En ese sentido y a pesar de esa versión, este martes tanto Milett como Marcelo despejaron todas las dudas en cuanto a su vínculo y confirmaron que siguen juntos. “Está Coty (Romero), la Tía Sebi, Mariano (de la Canal)”, comenzó diciendo Tinelli presentando al equipo que se encontraba en la cabina del Streaming y agregó: “Y está la diosa de Milett”, piropeando a la concursante. Acto seguido, sumó: “Me encanta que venga Milett”.

Te puede interesar: Bailando 2023: una nueva pareja quedó eliminada del certamen y Marcelo Tinelli anunció una sorpresiva decisión

Ante los dichos del conductor, Cris Vanadia le comentó a Tinelli lo que había hablado con Milett: “Dijo que le estuviste haciendo pasta linda”, lanzó el locutor del streaming a lo que Marcelo indagó: “¿Qué es pasta linda? Pasta rica será”: reconoció y agregó: “¡Ah, si! ¡Cociné, cociné! ¡Totalmente!”, confirmó el conductor revelando que el fin de de semana se vio con la actriz.

Marcelo Tinelli besó por primera vez en público a Milett

“¿Este finde?”, preguntaron nuevamente desde el streaming a lo que Tinelli explicó: “Si, después de volver”. Al escucharlo Milett se mostró sorprendida lo que generó una risa de complicidad entre ambos dando a entender que algo había pasado entre ellos pero que ya estaba todo bien. “Está todo aprobado. Probó la pasta mía, la carne mía. Probó todo lo mío”, sumó Tinelli haciendo un chiste.

En tanto Cris Vanadia insistió: “¿Cuál es la mejor salsa de Marce”, le preguntó a Milet. “La salsa pomodoro”, respondió la modelo. “Ella no había probado nunca la pasta argentina y probó pasta argentina. Tampoco había probado carne argentina y probó”, agregó Marcelo. “Tan rica pasta, no. No había probado”, concluyó la actriz peruana dejando en claro que está todo bien entre ellos.