Milett Figueroa responde si se separó de Marcelo Tinelli y se fastidia con prensa argentina: “No se crean cuentos”

Milett Figueroa molesta con prensa argentina por rumores de separación de Marcelo Tinelli | LAM. América

El pasado viernes 24 de noviembre, Milett Figueroa fue abordada por un periodista del programa LAM después de someterse a un drástico cambio de imagen. La modelo peruana optó por no responder a los rumores sobre su supuesta separación de Marcelo Tinelli y se mostró incómoda ante las insistentes preguntas del medio argentino.

Te puede interesar: Milett Figueroa y Marcelo Tinelli asistieron juntos a glamurosa fiesta realizada por revista argentina

A su salida de la peluquería, la rubia cabellera de Milett Figueroa llamó la atención del corresponsal de LAM, quien le dijo: “Dicen que cuando una mujer se hace un cambio de look es porque se separó. ¿Estás separada de Marcelo? Ángel de Britto contó que te habías separado”.

Sorprendida por el comentario del periodista, Milett Figueroa respondió rápidamente: “No es así. No entiendo por qué hacen esa pregunta. No tengo por qué hablar en medio de la pista. Yo estoy muy bien, todo está muy bien”.

“No sé de qué hablan, me estoy enterando por ustedes. Yo acabo de salir de la peluquería y me están interviniendo con esta pregunta que no tengo idea. Chicos, en verdad, conversamos en otro momento porque estoy buscando la camioneta, cuidado”, añadió la peruana al percatarse que era perseguida por el periodista argentino.

Milett Figueroa se negó a hablar de los rumores de separación de Marcelo Tinelli, conductor argentino. Captura/LAM

Milett Figueroa se mostró fastidiada

La participante de Bailando 2023 no pudo ocultar su incomodidad al ser consultada sobre una supuesta mala relación con las hijas de Marcelo Tinelli. “Chicos, por favor. No tengo porqué dar declaraciones al respecto de absolutamente nada porque me estoy enterando por ustedes de todo lo que está pasando. No tengo nada que decir”, fue lo único que dijo.

Te puede interesar: Milena Zárate comenta la relación de Marcelo Tinelli con Milett Figueroa: “Le está sacando provecho”

Milett Figueroa aclaró que su actitud esquiva se debía a que “no se coordinó esa entrevista”.

Milett Figueroa evitó hablar de su presunta mala relación con Juanita, hija de Marcelo Tinelli. Captura/América

“Tengo un compromiso ahorita. Tengo una llamada importante, una entrevista, en Perú, pero eso no quiere decir que no quiera hablar con ustedes. Cuando coordinamos, lo hacemos, pero ahora estamos en la calle y es un problema poder caminar”, añadió.

Te puede interesar: Marcelo Tinelli esquivó beso de Milett Figueroa durante sesión de fotos para revista argentina

Antes de retirarse del lugar, la modelo peruana destacó que, sea novia o no de Marcelo Tinelli, su relación con sus compañeros y miembros del jurado del concurso de baile no cambiará.

“Yo soy Milett Figueroa, no me creo más que nadie. No entiendo qué ha cambiado o qué deja de cambiar. No se crean el cuento, de verdad. Estamos viviendo una realidad linda. No se crean las historias. Nos vemos en el canal, chicos”, finalizó la exreina de belleza.

Tras los múltiples rumores que se filtraron a la prensa, Milett Figueroa pidió al público que "no se crean cuentos". Captura/América

Milett Figueroa y Marcelo Tinelli afrontarían crisis

El periodista Ángel Brito, que se desempeña como jurado del reality Bailando 2023, señaló en su programa que Milett Figueroa y Marcelo Tinelli estarían pasando por un difícil momento como pareja. Esto porque la peruana no fue invitada a un evento familiar y porque Martín Salwe hizo una comprometedora revelación que habría puesto celoso al presentador de TV.

“El lunes estuvo rara la cosa en el Bailando 2023. En el programa de ayer (miércoles) fue peor porque ya Tinelli siempre jode (bromea) con el tema, ya no le decía ‘Mi novia, ni mi amor, ni mi suegra’, y todas esas cosas que usaba en la previa. Era Milett de repente”, relató el comunicador.

Los rumores de ruptura aumentaron cuando Marcelo Tinelli hizo una peculiar reflexión en Bailando 2023: “El amor es así, un día está, otro día no está... Así estamos y así nos va llevando la vida”.