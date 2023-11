Flavia Palmiero vuelve a la actuación y protagoniza un thriller político: “Era mi asignatura pendiente”

Tráiler de Madame Requin protagonizado por Flavia Palmiero

Flavia Palmiero cumple 40 años de carrera artística y para celebrarlo protagoniza Madame Requin, una serie que se estrenará este jueves 30 de noviembre en la franja de las 22.30 por la pantalla de la TV Pública. Este lanzamiento es una buena noticia en un contexto complejo que se caracteriza por la falta de ficciones nacionales en los canales abiertos.

Cada semana se emitirá uno de los ocho capítulos de este thriller político, financiero y erótico que es producido por 3C Films y cuenta con la dirección de Alberto Lecchi. Completan el elenco destacadas figuras como Fabián Vena, Luciano Cáceres, Jenny Williams, Mica Vázquez, Nico Riera, Leticia Brédice, Sabrina Garciarena, Ana Celentano, Luis Ventura y Gonzalo Suárez.

En diálogo telefónico con Teleshow, Palmiero asegura que esta ficción le permitió volver a sus raíces de actriz dramática, como cuando debutó en el cine a los 17 años para personificar a Evita. A partir de este filme, no ha parado de trabajar en diferentes facetas, como artista, comunicadora, conductora, entrevistadora y emprendedora.

Flavia Palmiero protagoniza la serie Madame Requin que se estrena este jueves 30 de noviembre en el prime time de la TV Pública

En la trama, Flavia se pone en la piel de Madame Jacqueline Requin, una viuda, banquera, experta en economía, que preside un grupo financiero que integra el banco que heredó de su marido, recientemente fallecido en un dudoso accidente. El banco se encuentra en inminente peligro de quiebra. En un viaje relámpago de ocho días a Buenos Aires, Jacqueline intentará realizar una estafa político-financiera que le permitirá obtener los fondos para el salvataje de su banco. Esto generará una red de corrupción que como daño colateral y perjudicará su único refugio afectivo: su hija y su nieta. De esta manera, la ambición y el deseo desmedido la llevarán a la autodestrucción.

—¿Cuáles son los aspectos más interesantes que tiene Madame Requin?

—Cuando me llegó el libro realmente me quedé atónita porque es espectacular, me atrapó desde el primer minuto. Es un personaje muy atractivo, totalmente opuesto a mí, por su energía, su historia y su locura. Las grabaciones fueron difíciles, porque ella es economista, entonces los textos eran muy específicos y técnicos. Es una persona poderosa, no tiene límites, no conversa, sino que da órdenes. Fue una experiencia fuerte: viví muchas emociones y tuve que transitar situaciones oscuras. La serie es muy fuerte y Jaqueline es una mujer que te incomoda de manera permanente. Me gustó interpretarla porque tiene mi edad, entonces aparezco con arrugas y marcas en la cara. Tuve la libertad de mostrarme como una mujer real.

—¿Cuándo fueron las grabaciones de la serie?

—Se rodó en Buenos Aires, durante los meses de junio y julio de 2022. Hacer una serie de ocho capítulos en dos meses es como hacer ocho películas. Fue un laburo espectacular, muy intenso tanto para el equipo de producción como para los actores. Esta serie tiene un tratamiento de televisión y cine que es muy lindo. Durante las grabaciones, la pasé increíble y encontré un equipo que fue como una familia. Ahora cumplo 40 años de carrera, hice de todo: cine, infantiles, televisión y ahora esta serie.

—¿Esta ficción fue el desafío más difícil de tu carrera?

—No sé si el más difícil, pero sí a esta altura de mi vida deseaba mucho que llegara este personaje. En este momento sí tengo el coraje de poder llevarlo a cabo por la experiencia. Mi personaje es muy independiente, con una locura, no tienen límites, es muy avasallante y está armando algo muy fuerte. En la trama, las cosas no le van a salir como ella quiere, pero sabe que juega con fuego permanentemente.

Flavia Palmiero, Luciano Cáceres y Fabián Vena

—En una entrevista con Fer Dente, recordabas tus comienzos, cómo te presentaste en un casting al que casi no llegaste porque tu mamá te tenía que llevar. Finalmente, quedaste elegida para ser Evita porque al director le gustó tu personalidad. Es increíble el recorrido que hiciste todos estos años.

—También mi carrera podría haber quedado ahí, hay muchas actrices que comenzaron así y después no pudieron continuar trabajando. Pero yo sabía que estaba para quedarme. Mi recorrido fue muy ecléctico e hice todo lo que me gustaba. Hace muchos años quería retomar mi carrera de actriz, con personajes fuertes, quería tener distintos estilos. La actriz dramática quedó postergada desde la época de Evita. Me gusta volver a este camino, tarde pero seguro. Era mi asignatura pendiente.

—Siempre hablaste de tus deseos de volver a hacer cine.

—Sí, trabajé mucho en la televisión, como conductora, también hice entrevistas, a mí me encanta el rol de entrevistadora. Yo soy una comunicadora, pero mi base es ser actriz. Entonces poder estar en la televisión como actriz es un lujo, porque sabemos que es un trabajo muy importante que se tiene que dar y lo que significa la ficción. A mí las series me fascinan, soy espectadora de series. Entonces me encanta ver ficciones y también hacerlas.

La serie, dirigida por Alberto Lecchi, se grabó en Buenos Aires durante junio y julio en 2022

—Está bueno que la serie se estrene por la TV Pública.

—Sí, es impresionante porque me parece que hay un montón de productos buenísimos que se han hecho y estamos esperando que salgan al aire. La verdad es que uno trabaja tanto para que la gente lo pueda ver, es como la frutilla del postre, o sea, es lo que todos queremos. Así que bueno, llegó el momento.

—Es una pena que ahora casi no hay ficciones nacional en los canales de aire, salvo Buenos Chicos, en El Trece.

—No hay, así que esta serie les va a gustar: Jaqueline vuelve a la Argentina por ocho días para hacer una estafa con el Gobierno. La ficción toca varios temas, como la política, seguramente les va a gustar.

—Ya casi se termina el año, ¿tenés algún otro proyecto laboral?

—Por ahora no. Yo tengo mi marca de ropa, entonces trabajo mucho con eso. Cuando hice la serie me tomé dos meses y dejé todo preparado, unas colecciones y gente trabajando para dedicarme a las grabaciones. Puedo congeniar tranquilamente ambas cosas. Yo trabajo los 365 días al año con mi marca, me va muy bien, y cuando llega una serie, un proyecto, un programa de televisión que me gusta, lo hago feliz de la vida.

—¿Te queda algún sueño por concretar?

—Me gustaría arrancar un nuevo camino en mi carrera con las ficciones. Ya estoy cumpliendo un sueño con Madame Requin, pero me gustaría continuar.

Flavia Palmiero cumple 40 años de carrera como actriz, conductora y empresaria

Ficha técnica de la serie Madame Requin:

Productor: Juan Crespo/ Marcelo Altmark

Director: Alberto Lecchi

Guion: Alejandro Pablo Robino

Director de producción: Gustavo Corrado

Asistente de Dirección: Yanina Edhit Romanin

Director de Fotografía: Ignacio Torres

Director de Arte: Oscar Escandanilla

Director de Vestuario: Camila Martínez Coronado

Edición y Montaje: Alberto Ponce

Director de Sonido: Alejandro Marani

Fotos y tráiler: productora 3C FILMS