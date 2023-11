Coni Mosqueira mostró su pancita de embarazada en medio de sus vacaciones con Alejandro Fantino

A semanas de haber anunciado la llegada de su primer hijo juntos, Alejandro Fantino y Coni Mosqueira mostraron imágenes de cómo atraviesan la dulce espera. En medio de unas románticas vacaciones en México, la pareja aprovechó para relajarse y visitar las playas del lugar. En ese contexto, la modelo compartió un tierno momento en sus redes sociales, donde lució su pancita de poco más de 3 meses.

Como si fuera poco, la hermana de la esposa de Fantino, quien también viajó con ellos a México, se encuentra en la misma situación. Por eso, Coni publicó una foto en su feed de Instagram donde ambas aparecen tomándose la panza. “Que felicidad compartir esto juntas. A ver si adivinan quién está de más meses. Se agranda la familia, se vienen los primitos”, escribió junto a dos emojis de pollitos. A lo largo del carrusel, la mujer del conductor publicó diferentes imágenes de sus vacaciones, donde se la puede ver con su hermana disfrutando de la playa y de la pileta del hotel.

Al mismo tiempo, el juego de la adivinanza continuó en sus stories, donde la mujer del conductor compartió la foto e hizo la misma pregunta. Fantino no quiso quedarse atrás e hizo lo mismo en el suyo, agregando una cajita de votación con los nombres de Coni y su hermana Florencia. En otra de sus stories publicó una frase explicando la coincidencia: “Ella espera para el 16 de mayo y yo para el 13. Nos enteramos el mismo día que estábamos embarazadas. Y es hermoso compartir esto juntas”.

Coni Mosqueira mostró su panza de embarazada en medio de sus vacaciones en México con Alejandro Fantino (Foto: Instagram)

Sin embargo, no es la única de su círculo que está embarazada. Coni Mosqueira compartió en sus redes la captura de una llamada con otras de sus amigas y escribió: “Y al día siguiente me enteré que una de mis mejores amigas también está esperando un hijo. Y a la semana se sumó otra al team. Amo este grupo de mamis y que compartamos esto todas juntas. No aguantaba con tanta felicidad. Ahora sí, muchas mamis en el grupo”. Como historia final, la esposa de Fantino compartió un tierno momento que vivió con sus amigas cuando todas se juntaron y llevaron las radiografías de sus embarazos. “Lluvia de bebés”, escribió para referirse al hermoso momento.

Semanas atrás, cuando anunciaron la noticia, el conductor expresó su felicidad por la llegada de su hijo. “Estamos muy felices con Coni, con una alegría que es inconmensurable. Solo esto lo puede saber aquel que lo transita, lo transitó, o lo ha visto transitar a algún familiar o a algún amigo”, comenzó diciendo cuando fue consultado por un periodista del programa Socios del Espectáculo, El Trece.

“La aparición de esta criatura que viene al mundo, con mis 52 años a cuestas, con 30 años de Coni, viene conmigo muy relajado, muy calmo. Donde la vida me pasa por otro lado. No es que soy un Buda, ¿viste? Pero tengo resueltas algunas cosas que no tienen que ver con lo económico. Tienen que ver con la decisión de vida que quiero llevar”, agregó.

En cuanto a las preocupaciones por su trabajo, Fantino se mostró relajado: “No me va a partir la cabeza medir un poco más o un poco menos, si me va un poco mejor o me va un poco peor. Quiero que mis próximos años sean dedicados a la crianza de una criatura y a tratar de hacer un buen ser humano para el mundo, que es lo que vamos a dejar con Coni”. Al final de la nota, el licenciado en Filosofía contó sobre el nombre del bebé: “Todavía no lo tenemos con Coni. Pero aclaro que Juan Román no se va a llamar, ¿está claro? Pica en punta Beltrán, pero estamos viendo”.