Robbie Williams le deseó buena suerte al presidente electo Javier Milei: “Que Dios lo bendiga”

Robbie Williams le deseó suerte al presidente electo Javier Milei (Video: Twitter)

Por estos días, Robbie Williams se encuentra de gira por Australia, con motivo de la celebración de sus 25 años de carrera. Con multitudinarios shows, el cantante inglés presenta XXV, una recopilación de sus trabajos, cuyo disco fue lanzado a través de Columbia Records el 9 de septiembre de 2022. El álbum, que marca el aniversario número 25 de la carrera solista de Williams, contiene versiones regrabadas y orquestadas de canciones de su carrera.

En ese contexto, en la noche del viernes, durante uno de sus shows en la ciudad de Melbourne, Williams le dedicó unas palabras al presidente electo, Javier Milei. Todo ocurrió cuando el británico entabló un diálogo con una fan argentina que se encontraba presenciando el espectáculo. “Amo a su nuevo presidente también”, arrancó diciendo el cantante ante la multitud que lo ovacionaba. Williams, sentado en una banqueta alta sobre el escenario, continuó: “¡Dios Santo!, ¿vieron al nuevo presidente de Argentina?”.

Entre las exclamaciones del público, el ex Take That, expresó: “Parece un auto que se inventó en Inglaterra en los años setenta, con pelo”. Luego, agregó: “Ahora, y que Dios lo bendiga. Buena suerte a él. Y te amo Argentina”, cerró con deseos de augurios para el nuevo gobierno.

Cabe destacar, que el reconocido cantante británico, de 46 años, hace unas semanas confesó sentirse agotado en esta etapa de su vida, durante una entrevista con el periódico The Sun. En esa oportunidad, Williams manifestó “sentirse exhausto mental y físicamente como consecuencia del desenfrenado estilo de vida que llevó durante los años noventa y parte de los 2000″. En ese momento, también había revelado que sufre de síntomas de “manopausia”(sic), la versión masculina de la menopausia, cuyo nombre correcto es andropausia y se presenta en hombres en la etapa de sus 40 a 50 años.

Así es como Williams se refirió a este momento de su vida, cuando admitió que sufre de diferentes patrones de sueño respecto al promedio de las personas. Relató que normalmente se siente “atraído magnéticamente a las 4 am”, y no puede conciliar el sueño hasta las 6 am, explicando que esto afecta negativamente su vida marital, ya que su esposa, la actriz Ayda Field, usualmente no puede interactuar con él hasta la 1 del mediodía.

Según sus propias palabras, “el pelo adelgaza, la testosterona ha abandonado el edificio, la serotonina ya no está y la dopamina se despidió hace tiempo. He agotado todo lo bueno natural. Tengo la manopausia. Mi hija me dice: ‘Papá es un flojo’. No me gusta el término ‘flojo’ porque así me describían cuando era más joven. La realidad es que estoy hecho polvo por lo que me hice en los noventa y parte de los 2000″, confesó el intérprete al periódico británico.

A raíz de esto, el cantante habló acerca del lanzamiento de su nuevo documental, que será transmitido por la plataforma Netflix. Este trabajo, que se llama Robbie Williams, incluye parte de la vida del músico. Él mismo describió el proceso de revisar las imágenes que formarán parte del documental como si estuviera viendo un “traumático accidente de auto en cámara lenta... surrealista”. De ese modo, en el mismo se incluyen videos e instantáneas nunca antes vistas en donde se lo muestra al cantante bebiendo y consumiendo drogas durante sus días en Take That. Allí, Williams narra su propia histora, de manera directa, con mucha honestidad para asumir sus errores.

Si bien durante el armado del documental la producción le prohibió hacerse retoques estéticos, Williams aseguró que esperaba terminarlo para poder colocarse toxina botulínica en su rostro para atenuar las arrugas y las líneas de expresión. “Creo que la imagen que tiene la gente de la cirugía plástica o de operarse se basa en malos ejemplos. No se dan cuenta de que la mayoría de la gente del mundo del espectáculo se la ha hecho, pero no lo sabrías: el 90% es bastante decente”, dijo Robbie al respecto.