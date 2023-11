The Cure, Blur, Pet Shop Boys, Beck y mucho más: cuáles son los shows más importantes de Primavera Sound Buenos Aires

The Cure - Pictures Of You

¡Llegó el día! Primavera Sound Buenos Aires se pone en marcha este sábado 25 y también tendrá su segunda función el domingo 26 en Parque Sarmiento con un menú cargado de propuestas para todos los gustos y una combinación entre las mejores bandas clásicas del rock y del pop pero también algo de las nuevas olas. Y de toda la grilla, se destacan las presencias internacionales.

El plato fuerte de este sábado sin dudas es The Cure, quien presentará un show atípico para un festival, con una duración de dos horas y media en donde repasarán buena parte de su historia, que se extiende por más de cuatro décadas. Liderados por el inoxidable Robert Smith, el grupo británico suele dejar conformes a sus fans y sin dudas será especial la cita dado que su último show en Buenos Aires fue hace poco más de diez años. Clásicos como “Lovesong”, “A Forest”, “Lullaby” y “Boys Don’t Cry” suelen ser fijas en sus listas de temas.

El sábado también está programada Róisín Murphy, cantante, compositora, productora y actriz nacida en Irlanda y referente del pop electrónico actual. Este año publicó Hit Parade, un disco conformado por 13 canciones que produjo en colaboración con el virtuoso DJ Koze, y en el que basará buena parte de su presentación.

Para paladares más experimentales, estará Black Midi, un inusual trío de math rock que toma elementos del country, flamenco, jazz, punk e incluso cabaret para darle forma a sus canciones potentes. Y también, Slowdive, una pequeña leyenda dream pop de culto, que viene batallando desde finales de los años 80. Pero vendrá con novedades: este año sacaron su quinto disco de estudio, el cual titularon Everything Is Alive, el cual dedicaron a la madre de la vocalista y guitarrista Rachel Goswell y al padre de Simon Scott, baterista de la banda. Y en el que exploran y versan acerca de la vida y la esperanza.

Blur se presentará el domingo en Primavera Sound Buenos Aires (Foto: Prensa)

Ya el domingo el cierre quedará a cargo de Blur, los íconos del britpop, que llegan con las canciones del todavía flamante The Ballad Of Darren, el disco con el que marcaron su vuelta a las giras mundiales después de un tiempo separados. “Creo que la forma en que grabamos este disco fue muy parecida a los discos de antes, con todos en la sala tocando todo el tiempo. Y no nos gustaba demorarnos en ningún tema, solo estábamos ahí trabajando en las que teníamos listas para que funcionen. Fue algo así como: “Bueno, pasemos a la siguiente si esto no funciona”. Fue muy fluido y sí... En cierto sentido, la única forma en la que podés hacer música con una banda es simplemente haciéndolo y moverte con tanta espontaneidad como puedas”, le dijo Damon Albarn a Teleshow a propósito de este lanzamiento, que en buena parte sonará en su set en Primavera Sound Buenos Aires, junto con clásicos que hicieron a la historia grande del grupo.

Pet Shop Boys, la gran bestia (synth) pop que consolidaron el dúo Neil Tennant y Chris Lowe, también serán parte del domingo a fuerza de sus himnos irrompibles que vienen musicalizando las pistas y los estadios desde los años 80. El último disco que editaron fue Hotspot, en 2020, pero en sus shows más recientes vienen apelando a lo más clásico de su repertorio: “It’s a Sin”, “Suburbia” o “West End Girls” muy probablemente serán de la partida y harán bailar a todo el mundo.

El trovador deforme Beck también está entre lo más destacado de la programación de la segunda jornada. Después de un tiempo presentándose de manera acústica, está volviendo de a poco al “formato banda” con el que le da una nueva vida a canciones que marcaron la década de los 90, como “Loser”, “Devil’s Haircut” o “The New Pollution”.

En la jornada final también habrá música de Carly Rae Jepsen, la cantautora canadiense que pendula entre una vibra indie pop y su raíz folk. Su laureado disco The Loneliest Time es la piedra angular de sus shows del último año y el argumento que la trae por primera vez a la Argentina. Casi en paralelo al show de Blur, The Blessed Madonna calentará la pista al mando de sus bandejas e inundará Parque Sarmiento de house y techno, casi como pasaba en las históricas raves de los años 90 que se organizaban allí.

Beck será uno de los platos fuertes de Primavera Sound Buenos Aires

Lineup completo de Primavera Sound Buenos Aires

Sábado 25

Fantasmagoria, 14.55 (Stage Primavera)

Fermín, 15.25 (Stage Barcelona)

Mi Amigo Invencible, 15.30 (Stage Heineken)

Hombres Bien, 16 (Stage Nobody is Normal)

Massacre, 16.20 (Stage Primavera)

Just Mustard, 16.25 (Stage Barcelona)

Ronpe 99, 17.10 (Stage Nobody is Normal)

Black Midi, 17.20 (Stage Heineken)

Richard Coleman & TSE, 17.35 (Stage Barcelona)

Las Tussi, 18.10 (Stage Nobody is Normal)

Conociendo Rusia, 18.30 (Stage Primavera)

K4, 19.10 (Stage Nobody is Normal)

Slowdive, 19.15 (Stage Barcelona)

El mató a un policía motorizado, 19.40 (Stage Heineken)

Akim 88, 20.10 (Stage Nobody is Normal)

Dillom, 20.50 (Stage Primavera)

Róisín Murphy, 21.05 (Stage Barcelona)

Pacífica, 21.10 (Stage Nobody is Normal)

The Cure, 22 (Stage Heineken)

DJ Kezla, 22 (Stage Nobody is Normal)

The Cure (Instagram)

Domingo 26

Winona Riders, 14.30 (Stage Heineken)

Juana Rozas, 14.30 (Stage Barcelona)

Limón, 14.30 (Stage Nobody Is Normal)

Rayos Laser, 15.05 (Stage Primavera)

Yami Safdie, 15.30 (Stage Barcelona)

Ryan, 15.30 (Stage Nobody is Normal)

Virus, 15.55 (Stage Heineken)

Viva Elástico, 16.30 (Stage Nobody is Normal)

OFF!, 16.40 (Stage Barcelona)

Turf, 16.55 (Stage Primavera)

Vinocio, 17.40 (Stage Nobody is Normal)

Domi & JD Beck, 17.55 (Stage Heineken)

Weyes Blood, 18.15 (Stage Barcelona

Lara91k, 18.50 (Stage Nobody is Normal)

Carly Rae Jepsen, 18.55 (Stage Primavera)

Milo J, 19.55 (Stage Barcelona)

Beck, 20.05 (Stage Heineken)

Evlay, 20.10 (Stage Nobody is Normal)

Pet Shop Boys, 21.15 (Stage Primavera)

Anita B Queen, 21.30 (Stage Nobody is Normal)

Dorian Electra, 21.35 (Stage Barcelona)

J Catriel, 22.50 (Stage Nobody is Normal)

The Blessed Madonna, 22.55 (Stage Barcelona)

Blur, 23 (Stage Heineken)