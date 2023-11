De Conociendo a Rusia a El Mató: los mejores momentos del arranque de Primavera Sound Buenos Aires

Conociendo a Rusia y El Mató hicieron delirar a la gente en el comienzo del Primavera Sound Buenos Aires

Bajo un sol tremendo, seco y abrasador, comenzó Primavera Sound Buenos Aires. Desde muy temprano se fue poblando Parque Sarmiento y el público -festivalero, melómano, arriba de los 30 en promedio- eligió zambullirse en la música para mitigar el calor de la ciudad.

Imprescindibles los árboles que brotan en el predio para buscar refugio en la sombra, así también como el protector solar y el repelente para evitar quemaduras y el festín de los mosquitos.

El primer show del sábado estuvo a cargo del cancionero folkie y psicodélico de Fantasmagoria, mientras el campo comenzaba a poblarse de remeras de The Cure y personas con la cara pintada de blanco, a la espera del gran cierre de la jornada. Mientras tanto, estos fueron algunos de los mejores momentos ocurridos en las primeras horas del festival.

El Mató a un policía motorizado, entre la esperanza y el apocalipsis ahora

Santiago Motorizado de El Mató (Franco Fafasuli)

“En este mundo peligroso tenemos que estar juntos”, fue una de las primeras frases que entonó Santiago Motorizado en el set de El mató a un policía motorizado para darle forma a “El magnetismo”.

Y sirvió de contraseña y refugio para el Súper Terror que se está cocinando allá afuera: el título del último disco del grupo platense describe en clave distópica todo aquello que se viene derrumbando y reconfigurando en las sociedades modernas con la tecnología y la política como fusibles siempre a punto de estallar.

Mientras en otro rincón del predio -precisamente en el Stage Nobody is Normal- K4 montaba su horror punk show con Dillom y La Piba Berreta de invitados, El mató dejaba claro que “es tiempo de un segundo plan”. A partir de eso, y como siempre, pendularon entre la tenue esperanza y la catástrofe inevitable: “Tranquilos, todo va a estar más o menos bien” (“Más o menos bien”) versus “No me digas que las cosas van a estar bien”. O “Soñamos con un mundo mejor hasta que el líder dijo: ‘Me voy a rendir’” (“Medalla de oro”) contra “Todo lo que ves será nuestro, nena” (“Chica de oro”).

El Mató toco “El tesoro”, uno de sus hits (Franco Fafasuli)

En esa tensión que fueron poniendo en escena, tambien hubo espacio para un poquito de humor (“Vamos a dedicar esta canción a Robert Smith que está acá”, dijo Santi antes de “El tesoro”, acaso su mayor hit) pero por sobre todas las cosas pusieron sobre la mesa la evolución estilistica que vienen experimentando desde hace ya veinte años y también el nuevo horizonte al que ya están apuntando. Mientras debajo suyo, entre el público, el pogo se arremolinaba como si no hubiera un mañana y levantaba una espesa nube de polvo en “Mi próximo movimiento”, la última de la lista.

Black Midi como téster de violencia

“¿Quiénes son?”, preguntaba de un grito al oído un cincuentón con la cara de Robert Smith impresa en el pecho. El tipo no deja de mover la cabeza y los pies mientras Black Midi sigue descargando toda la energía que brota de sus manos.

Por momentos suenan mala onda y parecen no encajar en el sol de la merienda. Pero este cuarteto interracial también sacó a relucir sus buenos modales con un par de frases en español a la vez en que desarmaron cualquier tipo de encasillamiento en el math rock: están mucho más allá de cualquier etiqueta y coquetean con el hardcore, el punk, el talking rock, el funk.

Conociendo a Rusia en plena combustión Franco Fafasuli

Por momentos parece que cada uno está tocando algo distinto pero se encuentran siempre en el groove. Así, temas como “Speedway”, “7 Eleven” y “Slow” fueron celebrados por la multitud vespertina, testigos de su primer show en Buenos Aires. El próximo será este lunes 27 en La Trastienda y de noche, ocasión ideal para volver a probar este téster de violencia.

Conociendo Rusia y la fuerza suave

Apenas después de Black Midi, Mateo Sujatovich llegó con Conociendo Rusia y cambió la sintonía de manera radical. Su pop rock amable, prolijo y hitero trajo estribillos redondos ideales para que cante la multitud, mientras empezaba a caer el sol. Con una sonrisa radiante aprobaba el feedback y encaraba desde su guitarra cada uno de sus ya hits, como “Tu encanto” y “Puede ser”.

Y cuando ya tenía a su público rendido, invitó al español Leiva para hacer juntos “Un mundo de cristal”. El pico emotivo, sin embargo, llegó con su lectura de “Rezo por vos”, esa intersección entre Charly García y Luis Alberto Spinetta que viene direccionando el camino del Ruso.

(Franco Fafasuli)

El doble homenaje de Richard Coleman

“Hace 20 años, después de mucho tiempo sin vernos, me recibió en otro festival. Y a partir de eso, todo cambio”, recordó Richard Coleman mientras empezaba a sonar la base de “Hombre al agua”. Estaba hablando, claro, de su socio y amigo Gustavo Cerati a quien evocó con ese clásico de Soda Stereo con el que cerró su set en el festival. Justo antes, y en compañía de su banda, también le había rendido tributo a David Bowie a través de la versión de “Heroes” que viene interpretando desde sus días en Fricción.