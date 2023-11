Primavera Sound, el festival de música que comenzó en Barcelona y se convirtió en un fenómeno sociocultural que trasciende fronteras

Celebrando más de dos décadas de historia, Primavera Sound se expande desde Barcelona a Buenos Aires, fusionando culturas y generaciones musicales

Entre el 25 y el 26 de noviembre llega la segunda edición local del mega festival de música Primavera Sound. Figuras nacionales e internacionales se concentrarán en el Parque Sarmiento de la Ciudad de Buenos Aires para este evento que tiene más de 20 años de historia y que resuena en cada vez más puntos geográficos del globo.

Desde sus comienzos en Barcelona en 2001, el Primavera Sound ha trascendido fronteras, convirtiéndose en un cónclave mundial que fusiona artistas consagrados con talentos emergentes. Comenzó como una celebración local y actualmente es un fenómeno con sello propio, manteniendo su espíritu original mientras se expande a nuevos horizontes.

Desde sus inicios en el Poble Espanyol hasta convertirse en un punto de encuentro en el Parc del Fòrum, este proyecto ha narrado la historia musical de sus tiempos con carteles robustecidos de artistas icónicos. A lo largo de los años, miles de diversos géneros y estilos, desde Radiohead y Rosalía hasta Bjork, The Cure y Arctic Monkeys, entre otros.

A esta altura, este festival es un movimiento que celebra la música en todas sus formas, invitando al público a ser parte de un fenómeno cultural global

Con el tiempo, el festival amplió su horizonte más allá de las ya consagradas sedes de Barcelona, Madrid y Porto, embarcándose en una emocionante travesía transatlántica. Es que la creciente afluencia de público latinoamericano, especialmente de Argentina, en las ediciones de Barcelona, fue un factor clave para la expansión de Primavera Sound en América del Sur.

Se trata, a esta altura, de un fenómeno que atrae a cada vez más público. “Hay una dinámica sociocultural que se expresa en este evento y que, como se ve, trasciende fronteras y, sobre todo, generaciones”, según analizó a Infobae el sociólogo y psicólogo Martín Wainstein, profesor consulto e investigador de psicología social de la Universidad de Buenos Aires (UBA).

“La música hace referencia siempre al clima, ambiente o atmósfera intelectual y cultural de una determinada era. Es un instrumento mediante el cual las personas perciben el mundo; una herramienta de conocimiento que incita a descifrar a través del sonido, del tono, de la armonía; un saber que surge de la comunicación interpersonal e intercultural”, señaló Wainstein.

Y sumó: “Este ‘espíritu de época’ es lo que hace variar tanto la forma de interpretar y de consumir como el significado que se confiere a la música: se la visualiza como arte, pero también es un objeto de consumo. Esta idea se relaciona con ese aspecto dominante que genera una experiencia que se extiende desde la singularidad de una persona a la globalidad de cierto periodo de progresión sociocultural”.

Wainstein destacó a la música como herramienta de conocimiento y conexión

“Esa progresión es transgeneracional -siguió el sociólogo-, trasciende las edades y funciona como una transmisión sonora de contenidos cognitivos, emociones y la construcción de sentimientos. Más allá de la imposibilidad de determinar cómo se construye y circula el gusto musical, es evidente que se relaciona con factores sociales y sobre todo tecnológicos: un ejemplo es la importancia actual de las nuevas tecnologías de información y comunicación y los teléfonos celulares”.

Para Wainstein, parte de este fenómeno surgió “durante la experiencia universal del aislamiento social de la pandemia por el COVID. Allí, la música se transformó en un entorno compartido a través de las redes sociales. Los jóvenes no tuvieron acceso presencial a los recitales pero se encontraron a través de la música compartida en las redes, en una experiencia limitada pero sustentable al ofrecer la sensación de participar de una realidad colectiva mediante una aplicación o plataforma musical”.

“Desde el punto de vista cognitivo y emocional, la música participa de la construcción de la subjetividad y de las habilidades sociales y corporales del desarrollo personal de los jóvenes”, postuló el especialista. Al tiempo que destacó que la influencia de la música en estos festivales “influye desde la producción de neurotransmisores como la dopamina (placer) hasta la globalidad de las experiencias personales y sociales del estado de ánimo”.

El festival Primavera Sound trasciende fronteras: de un evento local en Barcelona a un fenómeno global, uniendo en su lineup a artistas de la talla de Alex Turner, líder de Arctic Monkeys, con íconos de géneros nuevos como el trap

Sin dudas, Primavera Sound no es solo un festival, sino un movimiento que celebra la música en todas sus formas y expresiones, invitando al público a ser parte de algo más grande. Con cada edición, ya sea en Europa o América Latina, este evento sigue redefiniendo lo que significa ser un cónclave de música en el siglo XXI.

Cómo será la edición 2023 del Primavera Sound en Buenos Aires

La edición Argentina de Primavera Sound 2023 se prepara para sorprender. Tras el debut del festival en el país en 2022, este año se destacarán Blur, con sus himnos, Pet Shop Boys y su espectáculo Dreamworld, y el ganador Beck. También actuarán Carly Rae Jepsen, Conociendo Rusia, Dillom y Róisín Murphy, junto a Black Midi, El Mató a un Policía Motorizado, Muna, Richard Coleman & TSE, Slowdive, The Twilight Sad, The Blessed Madonna, Carly Rae Jepsen y Milo J. La lista sigue con Domi & JD Beck, Dorian Electra, Off!, Turf, Virus, Weyes Blood, DJ Kezla, Fantasmagoría, Hombres Bien, Just Mustard, Mi Amigo Invencible, Ronpe 99, Anita B Queen, Evlay, J. Catriel, Lara91k, Rayos Láser y Yami Safdie, reflejando la diversidad artística del evento.

Además, una década después de su última visita, The Cure regresa a Argentina para ofrecer un show inolvidable. A pesar de los cambios en estos años, la esencia universal de la banda de Robert Smith permanece, recordando su histórico concierto de más de tres horas en Barcelona en 2012.

The Cure, más allá de los datos, sigue impactando a nuevas generaciones con su discografía, que ha marcado el pop de los últimos 40 decenios y conectará con el festival en su travesía transatlántica.

