Quiénes serán los invitados de Mirtha Legrand, Andy Kusnetzoff, Alejandro Fantino y Juana Viale de este fin de semana

Quiénes serán los invitados de Mirtha Legrand, Andy Kusnetzoff, Alejandro Fantino y Juana Viale este fin de semana

Llega el fin de semana y con él un nuevo menú de personalidades se sentarán en las mesas más vistas por los televidentes argentinos. Mirtha Legrand, Andy Kusnetzoff, Alejandro Fantino y Juana Viale representan este póker de conductores que se disputan semana a semana la mayor audiencia posible generando charlas sobre los temas que están en agenda, pero también abriéndole el micrófono a sus invitados para que cuenten vivencias y proyectos personales.

Te puede interesar: Reconciliación y pase de facturas en el reencuentro entre Andy Kusnetzoff y Cayetano: “Así te fue”

Por orden de aparición, el primero es Fantino, quien se sentará una vez más al frente de La Última Cena, desde las 21 horas y por la pantalla de El Nueve. Para este sábado 25 de noviembre contará con invitados como la actriz Ginette Reynal, el músico Manuel Wirtz, la modelo Eva Bargiela -quien se habría reconciliado con Facundo Moyano-, el influencer Tomas Balmaceda, el actor Mauricio Dayub y el cantante Raúl Lavie.

En su clásico horario de las 21.30, la Chiqui comandará una nueva mesaza en La Noche de Mirtha (El Trece) y junto a ella cenarán los periodistas Guadalupe Vázquez y Marcelo Bonelli, Guillermo Francos y la cantante Ángela Leiva.

Eva Bargiela se sentará este sábado en la mesa de La última cena, conducido por Alejandro Fantino

Un rato más tarde, después de las 22.15, Andy abrirá un nuevo programa de la séptima temporada de PH: Podemos Hablar (Telefe) y este sábado contará con la modelo Mica Viciconte, la periodista Josefina China Ansa -quien fue mamá hace pocas semanas y está por debutar en la conducción de Escape Perfecto junto a Iván de Pineda, por Telefe-, los conductores Fer Dente y Horacio Cabak, y el reconocido músico de chamamé Chango Spasiuk.

Te puede interesar: Mirtha Legrand se emocionó al recordar el primer voto femenino: “Soy muy argentina”

Por su parte, y ya en la tarde del domingo 26 desde las 13.45, Juana Viale reeditará Almorzando Con Juana en la pantalla de El Trece. En su nuevo programa de este ciclo tendrá de invitados al coreógrafo Aníbal Pachano, a los periodistas Franco Mercuriali y Gastón Edul, y al músico Rubén Cacho Deicas, de Los Palmeras.

Chango Spasiuk, ícono del chamamé, estará de invitado en PH: Podemos Hablar

El pasado sábado 18 la emisión de La Noche de Mirtha fue muy especial debido a estar en las vísperas del balotaje presidencial que terminaría ganando Javier Milei por sobre Sergio Massa. Así, la Chiqui recibió al humorista Roberto Moldavsky y a los periodistas Marcelo Polino, especialista en espectáculos, y a Débora Plager y Luis Majul, dedicados a la política. La veda electoral que regía en todo el país desde las 8 horas del viernes anterior, obligó a los presentes a eludir las referencias políticas y referirse a las temáticas referentes a los comicios con la cintura del caso.

Te puede interesar: Mirtha Legrand cumplió con su deber cívico y eligió a su candidato a presidente de la Nación: “Mi deseo es que vivamos en paz”

De cualquier manera las elecciones sobrevolaron un programa en el que también se habló de la familia, de las anécdotas profesionales y de diferentes facetas de la actualidad. Hasta que Plager le preguntó a la conductora directamente si iba a ir a votar.

“Sí, por supuesto. No he faltado”, respondió convencida. “¿Tenés decidido el voto?”, indagó la comunicadora, y la Chiqui asintió con la cabeza, sin dar más información. Tampoco quiso revelar cuándo había decidido ese sufragio si antes o después de que quedaran determinados los candidatos del balotaje, y para esto hizo gala de su oficio televisivo cambiando de tema.

Mirtha Legrand expreso su entusiasmo antes del balotaje

“Yo me emociono casi hasta las lágrimas cuando voy a votar. Soy muy argentina, me gusta votar, cumplir con mis obligaciones. Me visto a la hora adecuada, me esperan muchos periodistas, voto en una escuela cerca de mi casa. Es un día de fiesta”, relató de acuerdo al ritual que lleva a cabo desde 1951, cuando se instauró por primera vez el voto femenino.

Luego de las felicitaciones de los cuatro invitados, Plager retomó su pregunta inicial. “Débora, yo soy grande, y muy poca gente sabe que yo estuve en la primera votación de las mujeres, en la época de Perón, y de Eva”, afirmó ante la insistencia de la periodista. Al rato, mostraron las imágenes de la Chiqui emitiendo sonriente su sufragio, junto a otra celebridad como Tita Merello y volvió a recibir el aplauso de la mesaza.