Billy Gibbons pasó por La Roca Power Studio y grabó un clásico del blues junto a Corcho Rodríguez

Billy Gibbons y Corcho Rodríguez en un alto de la grabación

Acorde a su gran tradición rockera, Buenos Aires tuvo el privilegio de recibir en los últimos días a uno de los guitarristas y compositores más importantes de la escena del rock mundial. Billy Gibbons, líder de la histórica banda ZZ Top y de su banda BFG (Billy F Gibbons), pasó por nuestro país para grabar una reversión de Muddy Waters y tocar en el Luna Park acompañando el 35° aniversario de La Mississippi, emblemática banda del blues local.

Te puede interesar: Dwayne Johnson confirma que la película de acción real de Moana será su próximo proyecto

Con su estirpe inconfundible y su barba larguísima, Billy Gibbons es toda una leyenda del rock and roll. En sus comienzos, abría los conciertos de Jimi Hendrix y con el tiempo llegó a vender más de 50 millones de discos en todo el mundo, y firmó uno de los himnos rockeros de todos los tiempos, “La Grange”.

Durante su estadía en Buenos Aires, Gibbons estuvo hospedado por Jorge Corcho Rodríguez, quien participó en una nueva versión del clásico “I just want to make love to you”. El tema firmado por Willie Dixon, popularizado por Muddy Waters y registrado por innumerables artistas desde Los Rolling Stones hasta Etta James, tendrá ahora el sello de Gibbons, en un single que saldrá al mercado el año próximo.

Corcho Rodríguez y Billy Gibbons en plena zapada

Para esta aventura, Billy invitó a Corcho Rodríguez, a quien llama amistosamente JR, para coproducir el tema, además de tocar las líneas de guitarra rítmica y bajo. Todo se desarrolló en La Roca Power Studios, el estudio realizado por Rodríguez junto a Eddie Kramer, el histórico ingeniero de grabación de Jimi Hendrix, Led Zeppelin y Kiss, entre cientos de bandas, y Cesar Gueikian, presidente de Gibson Guitars, la empresa de guitarras más famosa, y marca de los instrumentos de Slash, Jimmy Pagge, Angus Young, entre otras estrellas de rock.

“Tocar, grabar y producir con Billy Gibbons fue una experiencia enorme, es como hacer un máster en la mejor universidad del mundo”, dijo el Corcho Rodríguez para sintetizar el momento que por ahora queda entre los testigos afortunados que lo presenciaron en el estudio. Para el resto del público, habrá que aguardar hasta el año próximo.

Con el paso de Gibbons todavía resonando en sus paredes, La Roca Power Studio suma una medalla más como la parada obligada de las grandes bandas argentinas e internacionales. Por allí pasaron La Renga, Kiss, Guns N’ Roses, Def Leppard, The Black Crowes, entre otras que han pasado por el control room de La Roca y su consola Neve de 48 canales de la que solo hay tres en el mundo.. Así, de la mano de Gibson Guitars y Gibson Records, La Roca Power Studio ya es parte de una network mundial.

Billy Gibbons y Corcho Rodríguez en el control de La roca Power Studios. Como testigo, la consola Neve de 48 canales. Solo hay tres en el mundo

Seis hombres en una noche inolvidable de blues y rock and roll

El último paso de La Mississippi por el Luna Park quedará registrada como una de las jornadas más destacadas en esa entrañable relación de la Argentina con el blues. En el marco de los festejos de sus 35 años de carrera, el grupo liderado por Ricardo Tapia preparó el concepto Seis hombres, una noche para cobijar a Billy Gibbons, su eterna barba larga y su estatus de leyenda.

“El proyecto de invitar al gran músico texano se planeó en el año 2019 y no se pudo concretar por la pandemia”, señaló el cantante del grupo sobre una empresa que llevó más tiempo de la cuenta hasta que lograron llevarlo a cabo. Un sueño hecho realidad, tanto para La Mississippi, que hizo las veces de backing band, como para sus fanáticos, que saldaron una cuenta con su pasado y con la historia grande del blues y el rock and roll.