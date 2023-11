Fátima Flórez emitió su voto: “Es un día hermoso, un día de esperanza y de alegría”

Fáima Flórez voto en el balotaje 2023 (A24)

La humorista Fátima Florez, pareja del candidato a presidente Javier MIlei, llegó al centro de votación que le corresponde en el barrio de Palermo para ejercer su deber ciudadano pasadas las 17 hs. con un look muy informal y mucho más despojado del que suele utilizar habitualmente. Al retirarse del colegio, dialogó con la prensa apostada en el lugar y aseguró: “Es un día hermoso, un día de esperanza y de alegría”.

Frente a la consulta de los periodistas, Flórez, que el viernes había pasado un mal momento en el Teatro Colón cuando los presentes increparon con cánticos al libertario, aseguró que iba a estar presente en el búnker. Y dijo que había visto “muy bien” a su novio. “Es más, recién me estaba diciendo que me estaba viendo por la tele. Cuando yo estaba metiendo el sobre, me dijo: ‘Te estoy mirando’”, contó. Pero evitó hablar de su posible rol de primera dama.

Cabe recordar que el pasado octubre, en momentos de realizarse las elecciones generales para presidente, la llegada de la humorista al colegio del barrio de Palermo que se le fue asignado para que ejerza su voto generó un enorme revuelo. Tanto, que la policía cerró de manera imprevista las puertas del establecimiento una vez que la imitadora las cruzó para dirigirse a su correspondiente mesa. Esto generó las quejas de otros votantes que estaban esperando por ingresar y también de muchos usuarios de las redes sociales, quienes expresaron su enojo. Así las cosas, ella misma decidió aclarar qué fue lo que sucedió.

Fátima ingresando al colegio donde votó

“Yo nunca en mi vida cerré una escuela, no la cerraría, no tengo el poder para hacerlo. Y si tuviera ese poder, nunca lo usaría de esa manera. Fue terrible todo lo que dijeron, una injusticia enorme. Nunca en mi vida hice ni haría eso. Así que por favor averigüemos quién dijo eso, porque la que quedó mal fue mamita. Y eso no está bueno. Fui a votar en taxi, me volví con los chicos como cualquier persona y si tengo que hacer una cola de cinco horas, la hago”, le respondió a un cronista de LAM (América) que la abordó cuando llegó al estudio del Bailando 2023 (América) para hacer una participación especial.

“Me dolió mucho lo que se dijo. Es un lugar incómodo, más cuando yo no lo hice, no lo pedí, no lo pediría... La única puerta que abro y cierro es la de mi casa. Me dolió mucho porque si lo viera en otra persona me daría una bronca espantosa”, subrayó después. Por otra parte, se mostró muy esquiva a hablar de las distintas alianzas políticas que se están tejiendo en torno a una posible victoria de Milei, el candidato de La Libertad Avanza de cara al balotaje.

“Yo no entiendo nada de política, vine a laburar, me vengo a mascarear, tengo miedo de no llegar... Javier es mi pareja, estamos de novios, estamos bien, es lo único que tengo para decirte, de verdad. Siempre celebramos, nosotros tenemos una relación tan linda, tan hermosa que la valoro y la elijo todos los días y soy muy feliz. Soy muy feliz de estar a su lado”, respondió Fátima. Ante la insistencia del periodista, fue tajante: “No tengo nada para decir, no puedo opinar porque no sé, que opine la gente que sabe. Yo estoy de novia con él, lo amo, lo acompaño y estamos juntos. Imaginate lo que son nuestros días, estamos llenos de actividades tanto él como yo, y buscamos los momentos para vernos. Eso es lo lindo que tengo para transmitir”.