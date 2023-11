Travis Kelce, el novio de Taylor Swift, se fue de Argentina luego de reencontrarse con la cantante

El novio de Taylor Sfwit, Travis Kelce, se fue de Argentina (RS Fotos)

Desde el jueves pasado se desató la taylormanía en la República Argentina. Por primera vez, Taylor Swift se presentó en el país, más precisamente en el Estadio Mas Monumental, de la ciudad de Buenos Aires. Las fans de la cantante oriunda de Pensilvania se reunieron alrededor de la cancha de River desde días antes a la llegada de la artista y los dos shows que presentó hasta este domingo lograron una convocatoria de más de 70 mil personas en cada concierto.

En ese contexto, la productora DF Entertainment, encargada de la gira The Eras Tour, tuvo que suspender una de sus funciones el día viernes por motivo de un temporal de lluvia y viento que arrasó la ciudad. Ese mismo día, Travis Kelce, el novio de la cantante, arribó al país en una visita relámpago. Este viaje dio indicios de que la relación sentimental entre la cantante y el jugador de fútbol americano de los Kansas City Chiefs de la liga profesional de fútbol americano (NFL) va en serio, ya que están juntos hace solo dos meses.

Travis Kelce abandonó el país tras su visita inesperada a Taylor Swift (RS Fotos)

Si bien el viernes Swift no ofreció su show en River por motivos climáticos, la pareja disfrutó de un paseo por la ciudad e incluso fue a cenar al restaurante Elena, del Hotel Four Seasons, donde se hospeda la cantante. En dicha oportunidad, las comensales que se encontraban en el lugar comenzaron a ovacionarla y a aplaudirla. Luego, durante el concierto del sábado, Travis vio el show de su novia desde la carpa VIP del estadio, junto a su suegro, Scott Swift y la telonera Sabrina Carpenter.

Uno de los momentos más épicos del concierto fue cuando Taylor cantó “Lover” mirando hacia el sector donde se encontraba su novio. Enseguida en las redes sociales estallaron los comentarios de sus fans, quienes reconocieron en ese acto que la cantante le dedicaba la canción a su actual pareja, aunque previamente Taylor la había escrito para su exnovio, el actor británico Joe Alwyn.

Sobre el final del show, la artista incluyó una modificación en la letra del último tema de la noche, “Karma”. “Karma is the guy on the Chiefs coming straight home to me” (Karma es el tipo de los Chiefs que viene directo a casa conmigo) en un romántico guiño a su novio, que juega en el mencionado equipo de fútbol americano. La letra original dice: “Karma is the guy on the screen”, con lo cual sus seguidores sostienen que ya olvidó completamente su pasado con el actor británico.

Travis Kelce regresó a Estados Unidos luego de visitar a Taylor Swift en un viaje relámpago (RS Fotos)

Finalmente, el broche de oro del concierto fue cuando al finalizar el show, Taylor se despidió del público y se dirigió hacia el sector derecho del escenario donde se encontraba Travis esperándola. Ella corrió hacia él y se abrazaron y se besaron por primera vez en público ante las exclamaciones de sus fans.

El novio de Taylor Sfwit, Travis Kelce, se fue de Argentina tra visitar a Taylor Sfwit durante dos días (RS Fotos)

Este domingo por la mañana, el jugador partió rumbo a Estados Unidos para cumplir con sus obligaciones deportivas. Así se lo pudo ver a Travis en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza vestido cómodamente con un equipo de jogging en color beige y una gorra negra en su cabeza.

Cabe recordar que el dos veces ganador del Superbowl intentó acercarse a Taylor desde julio pasado, pues ya se encontraba atraído por ella. De hecho, en el podcast que tiene junto a su hermano, el también jugador de la NFL, Jason Kelce, reveló que trató de darle a Taylor un “friendship bracelet” con su número telefónico, pero que por diversas circunstancias, esto no fue posible.

“Me decepcionó que no hablara antes o después de sus conciertos porque tiene que guardar su voz para las 44 canciones que canta. Así que me dio un poco de rabia no poder entregarle una de las pulseras que hice para ella. Si estás al tanto de los conciertos de Taylor Swift, hay pulseras de la amistad. Recibí un montón de ellas estando allí, pero quería darle a Taylor Swift una con mi número”, confesó el ala cerrada de 33 años a su hermano mayor antes de que la cantante finalmente le correspondiera y se pusieran de novios.