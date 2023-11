El modismo argentino que metió Taylor Swift en una canción que enfervorizó a sus fans en su primer show en el Monumental

La cantante incorporó una típica frase argentina en su show y los fans enloquecieron (Video: Twitter)

Taylor Swift decidió darlo todo en su primer concierto en Buenos Aires. Después de emocionarse casi hasta las lágrimas este jueves apenas salió al escenario al ver el estadio de River Plate repleto de fans que la ovacionaban, la cantante oriunda de Pensilvania no dejó de cantar y de hablarle al público.

Te puede interesar: Taylor Swift ya está en Buenos Aires: así serán sus shows en River Plate

“Ustedes son increíbles”, arrancó diciendo con la voz entrecortada ante la multitud que coreaba su nombre, apenas puso un pie sobre las tablas del Mas Monumental. La cantautora inició así la primera jornada de tres que culmina este próximo domingo en el estadio de la ciudad de Buenos Aires. Este show forma parte de su gira The Eras Tour, con producción de DF Entertainment, que comenzó en marzo en Estados Unidos, se presentó en México y tiene previsto su recorrido también en Brasil.

En esta oportunidad, el concierto estuvo repleto de guiños para sus fanáticos, mayormente mujeres. “We Are Never Getting Back Together” pertenece a su disco Red, del año 2012 y en su estribillo, la artista le hizo decir a uno de sus acompañantes, en el escenario un “ni en pedo”, en lugar del “like ever” que el bailarín corista suele aportar en esa parte coreografiada. Todo esto sucedió ante las 70 mil personas que coreaban el tema y se enfervorizaron ante este hecho tan particular de su ídola.

Te puede interesar: La fallida estrategia de los paraguas y las primeras fotos de Taylor Swift en Argentina

La realidad es que la canción, antes de llegar a esa parte menciona: “Nunca, nunca, nunca volver a estar juntos. Nunca, nunca, nunca volver a estar juntos. Ve a hablar con tus amigos. Habla con mis amigos, habla conmigo. Pero nunca, nunca, nunca, nunca. volver a estar juntos”. El argentinismo hizo estallar a las tribunas del estadio y de inmediato se viralizó en las redes sociales.

El argentinismo de Taylor Swift que enfervorizó a las fans en su primer show en el Monumental (Twitter)

En unos videos que sus seguidores subieron a Twitter se puede apreciar el momento en el que Taylor convoca un hombre que se levanta rápidamente y con el micrófono de ella a su alcance, con gesto de rechazo a otro incluido, dice en claro español la clásica palabra argentina, la cual fue recibida con exclamaciones de alegría por parte del público.

Te puede interesar: Llegó el día: horarios, accesos y todo lo que hay que saber para el primer show de Taylor Swift en Argentina

Cabe destacar que la multitud de fans estuvo desde temprano en las inmediaciones de la cancha de River, e incluso algunos hasta acamparon durante días anteriores, para lograr una mejor ubicación al abrirse las puertas del recinto. La mayor parte de las jóvenes estaban muy producidas para la ocasión: se vistieron de acuerdo a los colores de los distintos discos (o, en la jerga de Taylor, sus “eras”) de la estadounidense, a tono con este The Eras Tour. No tan ajenos al fenómeno Swift, padres y madres estuvieron en las inmediaciones del Monumental para acompañar a sus hijos e hijas fans de la artista.

Este jueves 9 la espera estuvo amenizada por los shows de Louta, que invitó a la ascendente Blair para cantar el hit “Ayer te vi” y por Sabrina Carpenter, entre temas propios como “Read Your Mind” y “Opposite”, hizo un cover de “Dancing Queen”, de ABBA. Mientras lo escuchaban, el público se iba acomodando en los diferentes sectores del estadio.

(Franco Fafasuli)

Alrededor de las 20.40 comenzó a moverse el escenario para dar cuenta que faltaban pocos minutos para el ingreso de Taylor. Tras una cuenta regresiva de tres minutos, Swift salió a escena y arrancó el show con “Miss Americana & the Heartbreak Prince”, la primera de una larga lista de 45 canciones en la que la cantante desmenuzó buena parte de su carrera. La artista fue recibida por una sonora ovación que duró varios segundos y, por un instante, se detuvo a contemplarla, admirada por la fuerza de las swifties argentinas.