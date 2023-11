Ángela Lerena y Alejandro Bercovich se casaron: cómo fue la propuesta y los detalles de una fiesta con más de 150 invitados

Ángela Lerena y Alejandro Bercovich se casaron: cómo fue la propuesta y cómo será la fiesta con más de 150 invitados (Instagram)

Una de las parejas más sólidas del ambiente es, sin duda, la de Alejandro Bercovich y Ángela Lerena. Si bien el amor no se mide por el tiempo, ellos se eligen hace 14 años. Es que el periodista y economista junto con la periodista deportiva se conocieron y jamás se separaron. Luego de una década y media y con tres hijos (Victoria de 17, hija de Ángela, a quien Alejandro conoció cuando tenía 2 años; y luego juntos tuvieron a Manuel, de 8, y a Maite de 5), este jueves decidieron dar un paso más en su relación y se casaron.

En diálogo con Teleshow, la pareja reveló cómo vivieron este inolvidable momento. “Estamos muy bien por acá. Ayer nos casamos en el Registro Civil de Olivos y mañana hacemos el festejo en un salón, en Olivos también. Fue muy lindo, lo disfrutamos mucho con nuestros hijos y amigos”, contestó Ángela. Mientras tanto, Alejandro que estaba por ingresar a su programa de radio comentó: “Gracias por escribirnos, qué buena onda. Sí, ayer nos casamos y estamos muy felices la verdad”.

A través de sus redes sociales, la periodista compartió imágenes de lo que fue el civil y junto con ellas le dedicó unas palabras a su pareja: “2-11-2023: nuestro casamiento. Nuestro amor, nuestros hijos, nuestra familia, nuestra comunidad que es familia también, todo eso festejamos”, escribió feliz por el paso que dieron en la relación.

También en Twitter, Ángela subió dos imágenes comparativas y comentó: “Cómo empezó y cómo va, te amo”, le dijo ella etiquetándolo a su marido junto con una foto cuando se conocieron y otra casándose. Por su parte, él le contestó: “Qué viva el amor”, y agregó el emoji del anillo y de un corazón.

Ángela Lerena y Alejandro Bercovich se casaron

Además, Lerena le contó a Infobae cuándo llegó la propuesta y cómo fue ese momento: “Ale me pidió casamiento la noche de la final del Mundial, mientras Messi levantaba la Copa. En febrero pusimos la fecha y casualmente cayó la final de la Copa Libertadores así que la fiesta de mañana incluye pantalla gigante”, sostuvo entre risas y dio más detalles de la anécdota.

“Yo estaba allá, comenté la final y todo el Mundial para las transmisiones de la TV Pública. Hacía 40 días que no nos veíamos. Cuando salimos campeones, en la entrega de medallas y la Copa, llamé a mi casa para hablar con él y mis hijos, y ahí me dijo ´¿te querés casar conmigo?´” Yo le dije que sí aunque no lo dimensioné lo suficiente porque ya estaba emocionada por el partido y no me entraba más emoción”, recordó.

También, la periodista adelantó cómo será la boda y las sorpresas que tienen preparadas para sus invitados. “Venimos pensando todo desde febrero. Lo estuvimos preparando y estamos muy felices”, reconoció Ángela y sumó: “Va a tocar Ale con su banda que se llama Almacén. Es una banda de rock, hace diez años que no tocan y se juntaron para esto. Ale es baterista”, confesó entusiasmada. Además, adelantó: “La celebración arranca a las 16 con una ceremonia de entrega de anillos que nos van a dar nuestros hijos, que son tres”.

Ángela Lerena y Alejandro Bercovich están juntos hace 14 años

“En el momento que está el partido (por la final de la Copa Libertadores entre Boca y Fluminense) en otro lugar del salón que es una terraza al río va a haber un set de música y lo vamos a ver en una pantalla gigante con cotillón, va a estar bueno. Tenemos muchos amigos que no pudieron venir porque se fueron a Brasil a cubrir como Pablo Giralt, Morena Beltrán, Lola Del Carril, Ignacio Bezruk, Noelia Barral Grigera que es periodista de política pero también se va a ver el partido allá, así que bueno, ellos no vienen pero sí estarán otros como Luciana Rubinska, Ernesto Tenembaum, Reynaldo Sietecase, Lautaro Maislin, Diego Iglesias y unos cuantos más. Enorme mayoría de periodistas, lógicamente”, sostuvo sobre sus invitados ya que ambos trabajan en los medios.

“También habrá otra banda que toca salsa y merengue llamada Agua de Florero, un set de DJ Villa Diamante que va a ser todo de cumbia, también habrá un dj toda la noche en la fiesta que es Esteban Toledo. Mi hermano Sebastián Lerena, que es músico, va a tocar el vals en vivo con su violín y para el final habrá una “fan fest y cotillón por el partido, de todo”, concluyó la periodista revelando en exclusiva detalles de la celebración.