La reacción de Tini Stoessel por el posteo que Javier Milei realizó al cerrar un acuerdo con Patricia Bullrich

Tini Stoessel

Patricia Bullrich y Luis Petri anunciaron el miércoles 25 de octubre que apoyaban a Javier Milei, de cara al balotaje que se realizará el 19 de noviembre, que protagonizarán el economista libertario y el candidato del oficialismo, Sergio Massa.

Cuando la presidente del PRO hablaba en conferencia de prensa, el líder de la Libertad Avanza hizo un posteo en sus redes sociales: una foto de un pato y de un león simpático abrazados. Detrás de ellos, personas con banderas y remeras de la Argentina.

La foto que compartió Milei en sus redes, luego de que Bullrich saliera a darle su apoyo para las próximas elecciones

Esta publicación generó revuelo entre los cientos de seguidores de Javier Milei. En el posteo que realizó en Instagram, llamó la atención que Tini Stoessel pusiera un me gusta a la imagen del león y el pato abrazados que representaba la unión entre los líderes políticos.

A lo largo de su carrera artística, la popular cantante se ha caracterizado por no opinar sobre cuestiones políticas, ni en sus redes sociales ni en las entrevistas que da a la prensa. Por este motivo, sorprende su reacción a favor de Milei.

Sin embargo, la intérprete de La Triple T se arrepintió de poner este like en la red social y lo borró. Quizás se dio cuenta de que su reacción generaría polémica y prefirió eliminarlo, más allá de que quedó la captura y se viralizó en las redes sociales.

Tini Stoessel puso un like al posteo de Milei

Tini Stoessel borró el like del posteo de Milei

A diferencia de Stoessel, Lali Espósito sí suele manifestar su opinión política, incluso ha realizado fuertes críticas contra de Javier Milei en sus redes. “Qué peligroso. Qué triste”, había escrito el pasado 13 de agosto a última hora, luego de conocerse el resultado final de las PASO, con un triunfo del líder de la Libertad Avanza.

Luego de haber recibido críticas por sus dichos, la cantante volvió a expresarse públicamente. “No me pone para nada mal que me bardeen por considerar peligroso y triste que haya gente que vote a un ANTI-DERECHO. La violencia con la que bardean y los argumentos son un reflejo de lo que votan justamente. Nos mal acostumbramos a considerar que si alguien opina de una manera es porque está del ‘otro bando’ y del único bando que voy a estar siempre (dentro del panorama decadente político y económico argentino) es del lado que no se caga en lo ganado en materia de derechos. Aunque sea eso me queda como votante joven argentina responsable, que no piensa en su ombligo únicamente”, indicó.

“Podría no opinar nada, obvio. Es lo más ‘cómodo’, pero no soy así. Así que... ¡Sí! Para mí es realmente triste votar a un Anti-Derecho. Eso opino. Igual tranquis que soy una ciudadana angustiada no una candidata ni nada. ¡Relajen! Un beso respetuoso para todos”, concluyó en el posteo que escribió en X, la red social en la que tiene más de siete millones de seguidores.

El domingo 22 de octubre, luego de emitir su sufragio en la sala de votación dispuesta en La Rural, Lali fue escueta al hablar con los medios que allí se encontraban. “Me siento bárbara, aguante la democracia”, reveló al acercársele un micrófono, respecto de cómo estaba viviendo la jornada electoral.

Tras ello, se le consultó sobre cómo veía la situación actual del país, aunque en ese momento evitó poner en palabras su pensamiento y volvió a referirse a la felicidad de tener la posibilidad de emitir el voto: “Eso me lo dejo para mi charla con amigos en lo privado, pero feliz de votar, siempre es una alegría tener ese derecho”. En el final, expresó: “Que la gente vote, que es lo que estamos haciendo, nada más. Hay que tener esperanza, si no nos queda eso, ¿qué hacemos, no?”.

El domingo por la noche cuando los resultados indicaban que Sergio Massa iría a un balotaje con Javier Milei para definir el próximo presidente de los argentinos, Espósito volvió a expresarse en las redes sociales. “Argentina te amo”, escribió junto a dos banderas nacionales. En ese momento, sus seguidores se mostraron tanto a favor como en contra de su posición política, y volvieron a generar una grieta entre los usuarios.