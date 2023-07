El abogado de Romina Gaetani habló de la salud de la actriz: “Tuvo una crisis muy grave”

El abogado de Romina Gaetani dio detalles de su internación

En los últimos días, la salud de Romina Gaetani preocupó a sus familiares, allegados y la comunidad artística en general. La actriz fue internada el pasado viernes en la Clínica Bazterrica, desde donde compartió un video que encendió las alarmas. “Parece que mi nivel de saturación no es adecuado, así que parece que una estadía en el hospital no vendría mal.

Un rato después le dio más detalles de su situación a Teleshow. “Se descartó neumonía. Tengo una bronquitis intermedia que no llega a ser aguda. Todo se complica porque soy asmática. Creo que hay que volver a implementar los barbijos, en el trabajo seguro. Todo el mundo a mi alrededor está igual”, contó la actriz.

Pero con el correr de los días trascendió que Gaetani no estaría conforme con la atención y que a través de su abogado, Ignacio Trimarco, habría iniciado los trámites para cambiarse de nosocomio. “No tan buen día... Sigo aquí”, escribió en la jornada del miércoles, en referencia a su situación hospitalaria y desplegando las elucubraciones respecto a su situación.

El jueves, finalmente, habló su representante legal y dio detalles tanto de la salud de su clienta como de los pasos a seguir en el plano judicial. “Romina está bien, estabilizada. Estaba con un problema de bronquitis severa. Actualmente está con muy poco aire por eso me pidió que transmita esto y despejar cualquier duda o temor”, aseguró Trimarco en diálogo con Socios del espectáculo (El Trece).

“Estuvo internada desde el viernes hasta ayer (miércoles), que le dieron un alta provisoria y ahora tiene que hacerse un estudio complementario y va a hacer una interconsulta con otro centro de salud, porque ocurrieron diversos hechos entiendo que de cierta gravedad”, afirmó el abogado, y agregó: “Yo no soy médico y no puedo alegar mala praxis ni nada por el estilo, pero nuestro equipo de peritos está analizando la historia clínica y la medicación que le fue suministrada para analizar si existe o no alguna conducta reprochable que dé lugar a una acción judicial”, resumió.

Romina Gaetani debió ser internada

Consultado por el cronista, Trimarco reforzó las sospechas sobre la administración de la medicación, y su posible implicancia en la salud de la actriz. “Tuvo una crisis muy grave, pero gracias a Dios está estabilizada”. Respecto a la hoja de ruta clínica, contó que ya tuvo la entrevista con su neumonólogo, que durante la jornada del jueves se hará la interconsulta con otro sanatorio y el viernes continuará con los estudios.

Trimarco recalcó que el comunicado de su estudio y su posterior aparición pública fue por estricto pedido de Gaetani, ya que ella no está en condiciones físicas de hacerlo por la falta de aire, y de esta manera transmitir tranquilidad para todos. “Lo primero es la salud de Romina, que ella esté bien”, cerró el letrado, indicando sus prioridades respecto a las posibles acciones del grupo de abogados contra la entidad médica.

