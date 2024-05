Se mueve el mercado de pases en River: un histórico en la lupa, el mediocampista ofrecido desde Europa y la figura local que interesa

Con el equipo ya en octavos de la Copa Libertadores, Demichelis busca ajustar el plantel para dar el golpe (REUTERS/Cesar Olmedo)

Dos partidos en la Liga Profesional, dos triunfos; con seis goles a favor y ninguno en contra. Primero en el Grupo H de la Copa Libertadores, con 13 puntos y registro invicto. Y este martes se medirá ante Temperley en Mendoza por los 16avos de final de la Copa Argentina. El andar de River Plate resulta auspicioso para los fanáticos. Pero tanto la dirigencia que encabeza Jorge Brito como el cuerpo técnico que comanda Martín Demichelis apuestan a ajustar algunos detalles del plantel para dar el golpe internacional. Por eso, en Núñez ya esbozan algunos movimientos de mercado.

El libro de pases esta vez estará abierto durante tres meses: del 1 de junio al 30 de agosto. Y en el medio está la Copa América, por lo que el club contará con tiempo para negociar. Una de las prioridades en la Banda es repatriar a Germán Pezzella, campeón del mundo con Argentina en Qatar 2022. El defensor, de 32 años, tiene contrato con el Betis hasta 2026, pero siempre hizo público su deseo de retornar al club que lo vio nacer y en el que ganó cinco títulos, incluida una Copa Libertadores.

En River son optimistas respecto a la situación, aunque la intención es esperar por el final de la competencia en España (el conjunto sevillano visita el sábado al Real Madrid por la última fecha de la Liga) para acelerar. Betis se halla séptimo en la tabla de posiciones y se clasificó a la Conference League de la próxima temporada. El primer lance pasó por intentar que se desvincule en calidad de libre, con un contrato acorde a un futbolista de su jerarquía, pero lo más probable es que termine pagando la cláusula de salida, que en la última renovación bajó de 50 millones de euros a cuatro.

Pezzella, con la casaca del Betis, donde es muy querido

El líder de la Liga Profesional probablemente sume algún refuerzo en el medio. En ese contexto, fue ofrecido Lucas Robertone. El volante ex Vélez, de 27 años, viene de descender a la Segunda División de España con el Almería y ya sonó en Núñez en épocas de Marcelo Gallardo en el banco de suplentes. Pero por el momento no pasa de eso, de un ofrecimiento. Pueden surgir otros nombres en dicha zona del campo. ¿Matías Zaracho, ex Racing hoy en Atlético Mineiro, puede ser uno de ellos?

Y en el ataque hay un nombre subrayado con fibrón flúo, que interesa. El plantel cuenta con un artillero desatado: Miguel Borja. Pero con características de delantero centro, detrás, está un juvenil con enorme potencial como Agustín Ruberto. Y Demichelis ha apostado a Facundo Colidio en ese rol. En consecuencia, River bucea en busca de alguna variante allí.

Robertone, marcado por Jude Bellingham en un duelo ante el Real Madrid (REUTERS/Isabel Infantes)

Y un nombre que interesa es el de Adam Bareiro. El atacante paraguayo, de 27 años, que también fue elogiado por Juan Román Riquelme, presidente de Boca, renovó contrato con San Lorenzo en marzo, pero en dicha operación su cláusula de salida bajó a 3.5 millones de dólares; una cifra que River podría invertir. Claro que el Ciclón difícilmente se muestre abierto a negociarlo en el fútbol local. La llave puede estar en el futuro del elenco que conduce Leandro Romangoli en la Copa Libertadores.

El Cuervo suma siete puntos en el Grupo F y está segundo, detrás de Palmeiras. De esta forma, estaría avanzando a los octavos de final. Pero en la última jornada visita al Verdao e Independiente del Valle y Liverpool (ambos con cuatro) se cruzan en Ecuador. Un punto garantizaría el porvenir azulgrana en el máximo certamen continental. Ante una derrota, dependerá de lo que suceda en el otro match. Con continuidad en Libertadores, las chances de que se desprenda de su capitán disminuyen.