Andrea Taboada reveló cómo reaccionó cuando le anunciaron su salida de LAM y qué fue lo primero que hizo

Andrea Taboada habló de su salida de LAM

Andrea Taboada anunció el fin de semana que no seguiría siendo parte de LAM, a través de las redes sociales: “Estoy muy triste, no fue mi decisión para nada. No estaré más en LAM. Obviamente le agradezco a todos mis compañeros”. Además hizo una distinción especial para el conductor del ciclo y a la productora: “A Ángel de Brito y Mandarina Televisión”.

En Intrusos, la periodista habló de este tema: “Fueron días muy movilizantes, me enteré el viernes a la tarde en una reunión con la productora y son decisiones que a mí me exceden”. Cuando le preguntaron si había llorado, señaló con sinceridad: “Sí, lloré el día de la reunión y el fin de semana estaba triste, me quedé guardada”.

“Traté de mirar una serie pero a los cinco minutos la cabeza se me fue para LAM. Me dijeron que era por cambios, renovación, como pasa en todos los paneles”, explicó Andrea, muy triste por esta modificación en su carrera laboral.

El conductor Ángel de Brito también recurrió a sus redes personales para hablar del cambio en su panel. “Como todos los años, vamos a renovar el elenco. Desde julio, se sumarán nuevas angelitas. Era un secreto que íbamos a contar en LAM, pero como (paradójicamente) se filtró, lo confirmo”, expresó el periodista en una historia de Instagram.

Al final del mensaje, el conductor anunció también la salida de otra panelista: Estefi Berardi. Sin embargo, el caso de la joven es diferente. Según aseguró ella, su salida del programa era algo que se venía charlando hace tiempo. “A fin de mes me despido de LAM. Nadie me despidió, siempre me trataron súper bien”, dijo la influencer que también trabaja en Mañanísima con Carmen Barbieri y el periodista Pampito Perelló Aciar.

En medio de este panorama, desde el comienzo de la emisión del último lunes de LAM todos los ojos estaban posados en las dos panelistas, a la espera de que realicen algún tipo de declaración sobre el tema, más allá de lo confirmado a través de las diferentes redes sociales de los involucrados. Así las cosas, no fue sino hasta los últimos minutos del ciclo en que se habló del tema.

“Pido disculpas porque escribí ‘decisión’ mal”, explicó Taboada al empezar a referirse sobre el tema, haciendo referencia al escrito del fin de semana. “Tengo que ponerme a escribir mil veces como me hacían... Yo sé cómo se escribe. En ese momento, evidentemente fue la tristeza”, continuó sobre el error ortográfico tratando de sacarle emotividad a la situación.

“Lo que dije ahí es lo que me pasa ahora y lo que siento. Y también agradezco a vos, que sos la persona que conozco hace mil años, que trabajamos juntos, eso ya la gente lo sabe”, agregó refiriéndose a De Brito. “Estoy triste, obviamente, pero me parece que era también algo para contarlo porque tenía que internalizarlo, de alguna manera”, mientras en su voz comenzaba a notarse la emoción del momento.

También aclaró que no tenía información sobre la salida de Berardi: “Entiendo que son recambios, que obviamente me duele un montón, pero bueno, serán nuevos tiempos. No la careteo”, ya con apenas un hilo de voz momento en que el conductor mandó a un corte. Sin embargo, al regreso se provocó otro cortocircuito entre ambos, cuando De Brito confirmó que a fin de mes, cuando se produzca la salida de ambas panelistas, se les realizará una despedida. “No quiero”, aseguró tajante Taboada. “Te la vamos a hacer igual”, cerró el conductor.

