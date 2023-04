Así fue el regreso de Pamela David a la televisión con Desayuno Americano

Así fue el regreso de Pamela David con Desayuno Americano (Video: América)

Pamela David regresó este lunes a la televisión argentina. Lo hizo por la pantalla de América y con su clásico Desayuno Americano, magazine que comenzó esta mañana a las 10:30 y que se emitirá de lunes a viernes hasta las 13. El ciclo comenzó con una especie de reunión de producción en el estudio, todavía con las luces apagadas mientras se preparaban para el debut. Allí, el equipo planteaba los temas a presentar, a cuáles darles prioridad y decidiendo cuál abordar primero. Mientras tanto, se escuchaba al director que les comunicaba que faltaban segundos para salir al aire.

Así las cosas, y mientras ultimaban detalles, una vez que recibieron la indicación, todos se ubicaron en sus respectivos puestos y Pamela dio comienzo a la nueva temporada de Desayuno Americano. “Hace un montón que estábamos armando esto. No voy a demorarme”, dijo y agradeció a las autoridades del canal por la oportunidad. “Primero, quiero disfrutar de este lugar maravilloso. Muchas gracias a América por el esfuerzo, es divino”, aseguró la conductora mientras las cámaras mostraban el amplio estudio con la escenografía.

“Es un coworking (espacio compartido de trabajo), distendido. Así es como te vamos a informar, pero no por eso no lo vamos a hacer de una manera absolutamente profesional y con compromiso”, continuó Pamela, que estuvo acompañada de su perro Tinto, a quien también apodó “dinamita”, y de inmediato sonó la reconocida canción de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. Por su parte, explicó que es la mascota de sus hijos, Felipe y Lola, y que ella está a su cargo mientras los chicos asisten al colegio. “Como abuela, me comprometí a cuidarlo. No puedo, volví a trabajar, así que lo trajimos a Desayuno Americano”, se mostró feliz. En tanto, Tinto tiene su cama en un lugar especial del estudio para que pueda descansar cuando así lo desee.

El debut de Pamela David en Desayuno Americano (Ramiro Souto)

Luego, llegó la hora de presentar a los profesionales que la acompañarán todas las mañanas. Según sus propias palabras, es un “equipazo de excelencia, único y profesional”: Carlos Monti -quien ya trabajó con ella en Pamela a la tarde-, Locho Loccisano -quien fue su secretario en La Ruleta de tus Sueños, el programa de entretenimientos que condujo en pandemia-, la actriz Luisa Albinoni -que también estará a cargo de la cocina, Gustavo Gravia -en policiales-, Paulo Vilouta, Natalie Weber -recién llegada de Italia, en donde está acompañando a su marido, el futbolista Mauro Zárate-, Julieta Navarro y Khaled Hallar.

Ya con todo su equipo sentado en la mesa, la conductora se tomó unos segundos para explicar por qué decidió volver con el programa que había realizado años atrás por la misma pantalla. “Lo que venía pasando es que mucha gente me preguntaba por Desayuno Americano. Amé Pamela a la tarde, hicimos La Ruleta de tus Sueños y me seguían preguntando. Estamos acá, felices de hacerlo”, dijo antes de dar inicio al ciclo y anticipar que tenían contenido para dos programas.

De esta manera, la programación de América quedará así: desde las 6, Buenos Días América, en tanto que a las 10.30 Desayuno americano. Para las 13 es el tiempo de Intrusos, comenzando media hora antes respecto de lo que venía ocurriendo. A las 15.30 Karina Mazzoco y A la tarde, mientras que a las 18 llega América noticias. A las 20 el tuno de LAM, a las 22 Noche al Dente y a su término, un resumen de lo mejor de la jornada.

