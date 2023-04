El actor Wali Iturriaga se cayó en pleno show: “Me di la cabeza contra el borde del escenario”

La caída de Wali Iturriaga (IG: waliturriaga)

Con 14 millones de seguidores en las redes sociales, el presente del humorista Wali Iturriaga está mucho más allá de lo que había imaginado en su Corrientes natal. Si bien ya había estudiado actuación, y había realizado muchos cursos y talleres relacionados con el arte, recién a los 36 años dio un golpe de timón en su vida.

“Yo me crie en un gimnasio, mi viejo era fisicoculturista, una de las personas dentro de la actividad física más conocidas de mi provincia. O sea que mi camino estaba prácticamente marcado: iba a ser en un gimnasio. Desde que tengo uso de razón yo estuve siempre entre las pesas, de chiquito hasta me dormía ahí. Ese era mi mundo”, le contó a Teleshow sobre sus inicios, en los que la actuación ya empezaba a aflorar, gracias a la influencia de su mamá.

Fue en el 2020 que arrancó a dedicarse de lleno a su gran pasión. Empezó a escribir sus propios guiones e inventar personajes. El primero fue Cachilo, y con él tomó contacto con una realidad que no deja de conmoverlo. “Siempre tuve la intención de acercarme a los barrios y Cachilo fue la puerta de entrada. El aporte solidario surgió en paralelo y se formó una cadena que más se fortalece cuanto más se entrega”, revela. “Los personajes los creo yo, todo lo escribo yo. Son un montón de personajes y un montón de historias. Cachilo fue el primero en Corrientes, y yo salía a la calle vestido de él, y hacía acciones solidarias. Cachilo existía para la gente, para mi familia, para mi hijo”.

El último verano en Mar del Plata su show fue uno de los más aclamados y solicitados por el publico, además de tener la aceptación de la crítica, al punto de conseguir su primer Estrella de Mar como revelación.

“La verdad es que no paro un segundo. Estamos cerrando un Luna Park, se viene una gira internacional y yo me veo obviamente mucho más sólido en esto: actuando con Susana, estando en la mesa de Mirtha, para mí son grandiosas. Arrancamos una gira por Estados Unidos, Europa, hacemos Colombia, México, Paraguay, Uruguay, Chile. Gracias a las redes sociales, los personajes explotaron primero más afuera que en Argentina. Cuando estuve en Miami, en diciembre, no podía salir a la calle. Fue una locura. La Jenny y Juan Carlos tienen su propio vocabulario, sus propios modismos y eso abrió mucho el juego”, explicaba. Y en ese no parar, el destino le jugó una mala pasada.

Quién es Wali Iturriaga, el fenómeno del verano (IG: waliturriaga)

En medio de la gira por Buenos Aires, el domingo 2 de abril ocurrió un hecho que preocupó a todos y que él mismo se ocupo de aclarar a través de sus redes sociales. “Casi terminando una función me comencé a sentir mareado, ya desde antes de comenzar me sentía raro, en un momento de interacción con el público subo al escenario, sentí que me bajó de golpe la presión, traté de disimular porque faltaba poco para un cambio de personaje, en ese momento me quedo frío, pierdo la estabilidad y ya no me acuerdo de nada”.

Tras ello, llegaría el momento del relato de las consecuencias: “Me di la cabeza contra el borde del escenario y caí con la espalda y la cabeza al suelo. Gracias a Dios no me pasó nada grave, tengo algunos golpes internos, la cara un poco raspada y el tabique lastimado”, relató. Y cerró contando por qué resolvió volver a escena. “Perdí la conciencia y al volver después de unos cuantos minutos quise terminar el show -por decisión mía, sé que esta mal, pero necesitaba hacerlo- ese día tenía doble función y mi compromiso con cada uno de ustedes es total. Gracias a todos por el cariño, por preocuparse y por el amor que me dan siempre”.

Sus seguidores fueron quienes, luego de leer lo ocurrido, le pidieron que se cuide: “Cuidate amigo, desde Mar del Plata que tu cuerpo te viene dando señales que tenés que bajar un cambio y disfrutar más del presente. Sos el número 1. ¡No sos una máquina! Te quiero y admiro un montón. Escuchá más tu cuerpo y más allá de tus compromisos, primero vos y después el resto”, afirmó el actor Nico Riedel.

“Me vuelve agarrar el mismo escalofrío de anoche, la señora que interactuaste es mi mamá y nos quedamos muy preocupados. Gracias a Dios y a tu ejército de sentidos no fue grave. Ahora descansá y recuperate, que somos muchos los que te queremos ver bien”, expresó otra de las seguidoras, entre tantas que alentaron la pronta recuperación del artista.

