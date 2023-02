Celos y masajes: lo que mostró El Hotel de los Famosos 2 del vínculo entre Flor Moyano y Juan Martino

Los celos de Flor Moyano por la cercania de Yasmin Corti y Juan Martino en El Hotel de los Famosos 2

A fines de la semana pasada, Flor Moyano denunció a Juan Martino, su excompañero de El Hotel de los Famosos 2, por abuso sexual con acceso carnal. Y, en las últimas horas, la productora que lleva adelante el reality que se emite por El Trece difundió un comunicado en el que hizo referencia al tema.

“Ante la denuncia por abuso sexual presentada por Florencia Moyano en el contexto de las grabaciones de el ciclo El Hotel de los Famosos, expresamos nuestra solidaridad con ella y comunicamos que nos hemos puesto a entera disposición de la Justicia para el aporte de todo elemento que sea requerido para la resolución del caso”, comienza diciendo el comunicado publicado por Boxfish.

Y continúa: “En el momento en que se estaba grabando el programa, cuando Florencia planteó que Juan Manuel Martino estaba incomodándola con sus acciones, decidimos separarlo de modo inmediato de las grabaciones. En Boxfish procuramos un ambito seguro, propicio y cordial para todos nuestros trabajadores. Es por eso que, desde el primer instante, no solo hemos atendido las necesidades de Florencia sino que además actuamos en consecuencia. Reafirmamos que jamás hemos avalado, avalamos ni avalaremos ningún tipo de comportamiento inmoral o abusivo en ninguna de nuestras producciones bajo ninguna circunstancia”. Así las cosas, este lunes se retomaron las emisiones del reality que conducen Carolina Pampita Ardohain y Leandro El Chino Leunis y se vieron distintas escenas de tensión entre Moyano y Martino.

Todo comenzó después de que la influencer notara que la participante Yasmín Corti anduviera muy cerca del actor y notó algo extraño, algo que la hizo sospechar y que encendió la alarma de los celos. Tras esto, tuvieron una discusión en uno de los vestidores del hotel. “Dejá de mirarme con esa cara y hablame, que no soy adivino”, le pidió él a ella. “Ojito”, le advirtió Flor. “¿Con qué?”, dijo él haciéndose el desentendido. “Ya sabés con qué”, le puntualizó Flor.

Juan Martino le practicó masajes a Flor Moyano y Flor Ventura

“Creo que está celosa de Yasmín”, confirmó él en backstage. En la discusión, seguía insistiéndole a su pareja dentro del reality que le contara qué le pasaba: “Me tengo que ir a laburar, decime que significa ‘ojito’”. “Vos sabés perfectamente...”, seguía Flor con misterio. “¡No! ¿Pero ella te dijo algo? Dale, decime así evitamos todo el conventillo”, propuso Martino pero del otro lado solo obtenía silencio. “¿Me podés decir que te dijeron porque por ahí es mentira? Claro, porque en vez de preguntarme a mi te querés quedar con lo que te dijeron”, le reclamó el hermano de la periodista Majo Martino.

“No, no no.... A ver, tengo ojos también”, dijo finalmente Moyano, aunque sin hacer alusión a nadie. “Entonces viste mal, bebé”, le respondió Martino. “Bueno, vi mal”, cerró ella la discusión. Sin embargo, detrás de escena, reveló su encono con Corti. “No solamente con Juani coquetea y busca. Sino que también lo vi también con Fede (Barón), con Fer (Carrillo)... Está en la búsqueda de algunos de los chicos de acá”, dijo.

A continuación, Gabriel Oliveri, gerente general del Hotel, le propuso al staff ponerse a las órdenes de un masajista profesional para que aprendieran a practicarlos sobre los huéspedes. Así, ordenó que Martino masajeara a Moyano. “Tengo buenas manos para los masajes”, dijo él en el detrás de escena. Y después de empezar con la tarea sobre la espalda de su compañera, dijo: “Complicado el asunto porque hay poca ropa, aceite en las manos, está todo a flor de piel y bueno... me tiraron ahí a masajear”.

Juan Martino masajeó a Flor Moyano en El Hotel de los Famosos 2

Oliveri notó que Martino no estaba muy enfocado en la tarea y lo advirtió. “Parece que Juan está perdido, recorre la espalda pero no masajea”, dijo. “Estoy desorientado...”, admitió el participante. Así, recibió indicaciones de masajista profesional acerca de cómo debía mover los dedos. “Hay que conectar con el cuerpo del paciente”, le apuntó. Y la respuesta de Juan fue en dirección a sus ganas de ir más allá pero que Moyano le habría negado: “Para él es fácil, yo que vengo enjaulado...”.

Al finalizar los masajes con su pareja, le ordenaron que ahora le tocaba hacerlo con Flor Ventura. “De paciente en paciente, también me toca a masajear a Flor Ventura... Y eso que estoy aprendiendo”, dijo con picardía. En paralelo, y en la cocina del Hotel, mostraron cómo Mimi Alvarado encaró a Yasmín Corti para preguntarle si le gustaba Martino y le admitió que “se estaban conociendo”. Así, la mujer de Luciano El Tirri Giugno corrió a contarle la novedad a Moyano. Y los celos volvieron a hacer lo suyo.

La discusión entre Flor Moyano y Juan Martino en El Hotel de los Famosos 2

“Yo le dije a ella y estaban las cámaras: ‘Y qué onda, ¿a ti te gusta alguien de aquí?’. Y me dijo: ‘Eh, sí, me gusta Juani’”, reconstruyó la dominicana ante Flor. “No me sorprende, lo intuía, como buena virginiana. Ella está interesada en Juani y en varios más. Me parece que hay cierto código entre mujeres que estaría bueno respetar. Por lo menos yo actuaría de esa manera, pero bueno... Habla de como es cada uno como persona”, dijo Moyano. “Creo que está celosa de Yasmín... Yo no hice nada”, se defendió Martino.

Si sos víctima de violencia familiar o sexual, o sabés de alguien que lo sea, llamá a la línea 137. Es gratuita, nacional y brinda contención, asistencia y acompañamiento las 24 horas, los 365 días del año.

