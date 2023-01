Gran Hermano 2022: el grito desde afuera que alertó a Alfa sobre su relación con Camila

El grito desde afuera que alertó a Alfa sobre su relación con Camila (Video: Gran Hermano 2022)

“Me preguntaron por vos en el confesionario, sobre cuáles eran mis sentimientos hacia vos. Les dije que yo te quería mucho, que te quería muchísimo. Me dicen: ¿pero vos no ves que es chica? Pero no importa. El cariño, el amor no tiene edad. Yo te puedo querer infinitamente y que tengas veinte, treinta o cincuenta años”.

Show de caras y escenas de celos en Gran Hermano 2022: Romina se emborrachó y divirtió a todos La participante tomó una copa de vino tinto durante el festejo y divirtió a todos sus compañeros VER NOTA

Walter Santiago -conocido como Alfa, dentro de la casa de Gran Hermano- le contó a Camila Lattanzio que había sido convocado al confesionario para hablar de su relación con la participante de 21 años. Es que desde que ella ingresó, poco más de un mes atrás, comenzaron un vínculo cercano. En un principio muchos lo comparaban como el de un padre con su hija. Sin embargo, en los últimos días las opiniones cambiaron y plantearon la posibilidad de se tratara de otro tipo de vínculo. En tanto, hay quienes analizan el juego y sostienen que se trata de una estrategia de ella para llegar lo más lejos posible. Por caso, esta teoría no solo comenzó a circular en las redes sociales sino también dentro de la casa más famosa del país: aparecieron videos de una conversación entre Julieta, Romina y Nacho, en donde ponen en duda las intenciones de la joven.

En tanto, en aquel diálogo entre Alfa y Camila luego del paso por el confesionario, Lattanzio le aseguró a su compañero que también lo quiere. Y él sumó un comentario al respecto: “Menos mal que no tenés cincuenta, porque sino perdías”. “Ay, Alfaaaa”, le recriminó ella.

Alfa se le declaró a Camila en Gran Hermano 2022: “Para el amor no hay edad” En las últimas semanas, los participantes están viviendo un intenso ida y vuelta al borde del romance que genera desconfianza adentro y afuera de la casa VER NOTA

Más tarde, ambos estaban sentados en uno de los livings de la galería de la casa, disfrutando del jardín y el aire fresco cuando un grito desde el afuera alertó el clima entre todos los presentes. “Alfa, ¿qué?”, repreguntó el hombre al escuchar su nombre pero no lograr descifrar el mensaje completo. “Alfa, no sé quién te miente. Y después salió...”, le respondió Daniela, intentando deducir lo que habían dicho. Y fue Romina la que completó la frase sosteniendo que habían mencionado a Daniela.

“Mi nombre no lo dijeron”, retrucó de inmediato la participante que dentro del certamen tuvo una relación con Thiago. Luego, Alfa tomó la palabra y reprodujo lo que él creyó haber escuchado: “Alfa, te mienten. Camila, traidora”.

Lágrimas y un abrazo a medias: cómo fue la reconciliación de Ariel y Alfa en Gran Hermano 2022 Los participantes tuvieron un acercamiento que sorprendió a sus compañeros y hasta al propio Santiago del Moro durante la emisión en vivo VER NOTA

“No, mi nombre no dijeron”, aseguró la joven de 21 años que estaba de sentada en frente del participante, con una taza en sus manos. “Sí, Alfa te mienten. Camila, traidora”, repitió y agregó, de manera desinteresada: “Igual, me chupa un huevo”. En el sillón de al lado estaban sentados Agustín, La Tora (Lucila Villar) y Nacho, quienes permanecieron callados luego de escuchar el grito, al igual que Ariel y Marcos -sentados junto a los protagonistas del grito- quienes prefirieron no omitir opinión para no intervenir en lo que cada uno creyó haber escuchado sobre el mensaje de afuera.

Mientras tanto, en la gala de este jueves por la noche Romina y Marcos -quienes resultaron líderes esta semana tras ganar un juego de resistencia- deberán salvar de la placa a uno de los cuatro compañeros que quedaron nominados: Ariel, Agustín, Lucila y Daniela. Desde que Santiago del Moro anunció quiénes corren riesgo de abandonar la casa más famosa del país comenzaron las distintas especulaciones sobre lo que harán quienes tienen la potestad de ayudar a uno de ellos y de dejarlos una semana más en el reality más visto de la televisión argentina. Por su parte, el próximo domingo se vivirá una nueva gala de expulsión.

Seguir leyendo: