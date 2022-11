Yanina Latorre reveló la fuerte frase con la que Wanda Nara habría definido sus apasionados encuentros con L-Gante

Yanina Latorre reveló la fuerte frase que Wanda Nara habría dicho tras sus apasionados encuentros con L-Gante

En Mañanísima (Ciudad Magazine) estaban hablando acerca de la frustrada reconciliación entre Wanda Nara y Mauro Icardi después de sus vacaciones en Islas Maldivas, hasta que de repente el panelista Pampito Aciar Perelló reveló un audio que le envió Yanina Latorre en pleno aire del programa que conduce Carmen Barbieri.

Wanda Nara llegó a la Argentina: sus compromisos laborales y su futuro con Mauro Icardi En las últimas horas, la empresaria arribó al país y en LAM revelaron detalles de cómo seguiría su relación con el futbolista VER NOTA

En ese mensaje de voz, la panelista de LAM (América) reprodujo el fuerte textual con el que la mediática definió su enganche con el cantante de cumbia 420, razón por la cuál no habría funcionado la reconciliación con el futbolista del Galatasaray.

“Lo que sé es que ella nunca se imaginó, que empezó jodiendo, como divirtiéndose para mostrar la ropita, el videoclip y qué sé yo. Y nada, vamos a hablar mal y pronto: se la gar… y le dieron vuelta los ojitos. Las palabras fueron: ‘Nunca nadie me gar… como él’”, comenzó contando la mujer de Diego Latorre, sin ningún tipo de filtros.

Wanda Nara y L-Gante

“Wanda se enloqueció, se ve que estaba muy aburrida, muuuy aburrida con Icardi. La guita, las mansiones, las carteras Hermés, la llevaron a hacer peso en esa garch...”, siguió analizando Yanina en el mencionado audio, en referencia a los fogosos encuentros entre Wanda y Elián Valenzuela, tal es el nombre real del cumbiero.

Mauro Icardi publicó una foto con Wanda Nara que generó polémica: “La cara de harta de ella es genial” El jugador de fútbol continúa insistiendo en que está reconciliado con la empresaria VER NOTA

Y agregó: “Fue a Maldivas, lo intentó, porque tiene a toda la familia enojada, y es literal, incluido a los hijos. Viste que a veces vos por ahí sos joven, Carmen por ahí lo va a intentar más, uno cuando tiene un proyecto de familia lo que hace es tratar de solventar, porque la familia a veces es más importante que un garch..., pero en este caso se ve que el garch... no lo puede manejar”.

Por otra parte, Latorre reveló que al volver al país, Wanda inmediatamente fue a visitar al cumbiero. “Ayer estuvieron toda la tarde abotonados, hablando mal y pronto. Por ahí es la envidia que le tengo, qué sé yo”, cerró picante Yanina.

L-Gante y Wanda Nara en la fiesta del Canta Conmigo Ahora

Wanda Nara aterrizó en la Argentina esta semana después de cumplir compromisos en Europa y de tomarse unas vacaciones familiares con Mauro Icardi, en donde intentaron una reconciliación que no resultó como esperaba.

Wanda Nara contó la verdad sobre su relación con Mauro Icardi: “Intenté darle otra oportunidad pero no resultó” La empresaria confesó que sigue separada de su exmarido pese a los intentos de reconciliación en las Islas Maldivas VER NOTA

Después de muchos meses de idas y vueltas, y cuando ya nada hacía pensar en una reconciliación, la pareja sorprendió con un idílico viaje a las Islas Maldivas en donde se especulaba con una especie de luna de miel para finalmente dejar atrás la crisis matrimonial que atravesaban.

Sin embargo, esto no fue así. Hace unos días, la que anticipó algo fue su abogada Ana Rosenfeld, rerpresentante legal de Wanda, quien en uno de sus posteos a través de Instagram sobre una foto de ella en ese paradisíaco lugar escribió: “Recuerdo de mi hermoso viaje a Maldivas. Cuando hay amor es tu “paraiso”… pero no se confundan Maldivas no es el “paraíso” que salve un matrimonio... mejor cambia tu destino”.

Wanda Nara reveló a través de Instagram que no se reconcilió con Mauro Icardi (Foto: Instagram)

Después de ese enigmático pero contundente mensaje de su abogada, Wanda volvió al país a cumplir con algunos compromisos publicitarios y laborales. Y además se tomó un rato para dialogar con sus seguidores a través de sus Instagram Stories. “¿Por qué no decís que te reconciliaste?”, le preguntó alguien. Y la mediática disparó con una declaración que dejó asombrados a todos: “Porque estaría mintiendo. Intenté porque una relación de tantos años merecía otra oportunidad, pero no resultó”. Con un emoji de carita triste, Wanda dio por terminado el ciclo de preguntas que a veces le hacen sus seguidores.

Seguir leyendo: