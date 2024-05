Susana Giménez confirmó su regreso a la televisión: los detalles

Susana Gimenez revelo cuando vuelve a la television (América)

Después de mucha expectativa, este miércoles Susana Giménez dio detalles de su vuelta a la televisión. A pocas horas de una reunión con las autoridades del canal, la diva fue consultada por LAM (América) y explicó cuándo se emitirá el programa.

“¿Volvés este año, Su?”, comenzó preguntándole el movilero del programa conducido por Ángel de Brito. Con sus clásicos lentes negros, la figura de la televisión respondió: “Sí, primero tiene que terminar la Copa (América), porque ellos (el canal) tienen la Copa. Después de eso, después vemos. Mañana tengo la reunión en casa con todos”. En ese sentido, el periodista indagó sobre la frecuencia con la que se grabaría: “¿Vos querés diario?”.

Inmediatamente, y con un gesto de sorpresa, Giménez respondió: “No, ¿querés matarme? Estás loco, últimamente lo hago los domingos, los cuatro últimos años fueron los domingos. Me muero si no, además no hay tanta guita para hacerlo diario tampoco. Hay que sacar, vamos a hacer todos un sacrificio”. Con ese panorama refiriéndose a la cuestión económica, el movilero consultó: “¿Susana se está ajustando también?”. Con total calma la diva afirmó: “Todos se están ajustando, el canal, los sponsors, es difícil, sin ellos no se puede hacer televisión. Como dice Mirtha, siempre tiene razón”.

Susana Giménez revelo cuando vuelve a la televisión

Al nombrar a Chiquita, el periodista le preguntó a Susana por la relación con la conductora de La noche de Mirtha. “¿Hay posibilidad de algún encuentro televisivo?”, le consultó. Lejos de dar cualquier luz de esperanza, Giménez sostuvo: “No, televisivo no, pero siempre la veo. Algunos años lo hicimos pero nunca hablamos de eso todavía. Ella está haciendo muchas cosas, está haciendo lo de Juana. No puede ser. Tendría que ser al revés. La amo, la admiro profundamente”.

Cuándo regresa Susana Giménez a la televisión

De esta manera, según los dichos de la diva, su regreso se daría una vez que finalice el certamen de la Copa América. El campeonato, que en esta edición se jugará en Estados Unidos, comenzará el 20 de junio y finalizará el 14 de julio. En ese sentido, la Selección Argentina defenderá su título de campeón obtenido en el Estadio Maracaná en la edición 2021.

A principios de febrero, Susana Giménez iba a regresar a la pantalla con una entrevista al Presidente Javier Milei. Sin embargo, la misma tuvo que ser postergada por un problema de salud de la conductora. El mano a mano estaba pautado para grabarse el domingo 4 de febrero, desde Casa Rosada, y se iba a emitir el lunes 5 a las 21:45 por la pantalla de Telefe.

Susana Giménez iba a regresar a la televisión con una entrevista a Javier Milei

Así las cosas, por esos días, el canal emitió un comunicado donde compartió más información sobre la situación. “Telefe informa la postergación de la entrevista prevista entre Susana Giménez y el presidente de la Nación Argentina, Javier Milei. El encuentro, que se emitiría el próximo lunes 5 de febrero, se pospondrá debido a circunstancias imprevistas en la salud de nuestra conductora”, se leía en el escrito que difundió la emisora en aquel momento.

Además, compartieron la palabra de la conductora, quien en ese mes de enero había celebrado sus 80 años. Con la entrevista al Primer Mandatario Susana iba a marcar su regreso a la televisión argentina. “Estaba emocionada con este encuentro, pero tengo que pensar en mi salud. Espero recuperarme pronto y poder realizar esta entrevista tan esperada”, sostuvo Susana Giménez.