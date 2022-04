La nueva vida de Pablo Granados: cerca de la naturaleza, con sus perros y su huerta

Pablo Granados en su casa en Lima, Zárate

La pandemia y el aislamiento total y obligatorio que comenzó a regir en todo el país en marzo del 2020 hizo que muchas personas cambiaran su forma de vida. Uno de ellos fue Pablo Granados, que cansado de estar encerrado en la ciudad decidió mudarse a una casa en Lima, Zárate, con un gran parque y muy cerca de la naturaleza.

Desde ese momento el ex VideoMatch sube a sus redes sociales fotos y videos en su jardín, mostrando el aire libre y también las plantas y la huerta que tiene. Además de mostrar todos los momentos que comparte con sus perros.

“Vivir en el campo es lo más”, dijo el año pasado en televisión, sobre su cambio de hábitos y contó que previo a la pandemia solía ir a la casa en Zárate de vez en cuando: “Iba un fin de semana o 15 días en el verano, pero la cuarentena me encontró ahí y ahora no me vuelvo. Es mi lugar en el mundo, eso yo ya lo sabía, pasa que no vivía ahí”.

Pablo Granados mostró sus perros

“Y el campo tiene esa cosa de bajar a tierra. O que salís, no sé, a dar una vuelta en bici para recargar. Con perros que antes no tenía, me gusta estar ahí. Igual a veces extraño un poquito. Si quiero hacer un caipiroska voy y saco un limón de ahí”, contó.

“No vuelvo, me sacan con una grúa”, dijo hace unos meses en la Tv Pública y contó: “Yo tengo esta casa hace más de veinte años y el año pasado camino a Rosario que había sacado el permiso para llevarle cosas a mi mamá me empecé a quedar más y me surgió la idea de quedarme”.

En esta nueva etapa una de las cosas más difíciles es vivir lejos de sus hijos Miguel y Mery y de su nieta Bernardita, aunque muchas veces ellos se quedan a dormir. Además durante estos dos años se abocó a las redes sociales donde constantemente sube videos de humor, ya que está lejos de la tele, pero no de la actuación. “Es un placer crear contenido especial para ustedes en estas fechas, ojalá lo disfruten tanto como yo”, dijo alguna vez en Instagram.

Pablo Granados y sus perros

Actualmente el actor está en pareja con Camila Delossan, también actriz y quien suele acompañarlo en varios de los videos que comparte, y a quien sus hijos ya conocen. “La quieren más a ella que a mí”, bromeó alguna vez.

Por el momento, no tiene ganas de regresar a Buenos Aires: “Uno se vuelve ermitaño y cuando volvés (a la ciudad) y ves la cantidad de gente sin barbijo y todo, te querés quedar acá. También depende si el trabajo te lo permite, yo estoy mucho en redes y puedo hacerlo desde acá, acá se vive con menos, se gasta menos en cosas materiales y se puede ser feliz con menos”.

Pablo Granados

Aunque ahora está feliz, cómodo y definitivamente instalado en Zárate, los primeros tiempos de la cuarentena no fueron fáciles para él. “Mi postura es que no queda otra que aguantar, porque mientras menos salgamos menos cantagiados va a haber. No queda otra”, había dicho en diálogo con Teleshow a la vez que reconoció que le costaba estar solo y en su cuenta de Instagram, compartió el video de un tema al que llamó Todo lo que quiero, en el que enumeró todo aquello que hoy sueña con poder volver a hacer.

La letra de la canción, que ilustró con videos e imágenes de su álbum personal, dice lo siguiente: “Quiero besarme con mi nieta, volver a jugar fútbol, visitar a mi vieja, caminar por el campo, tomar café con Coco, pegarme esos abrazos con todos los que quiero. Quiero juntarme con la banda, hacer música con Mery, cruzarte por la calle y sacarnos una foto. Reír con los obreros y que el ruido de sus obras me moleste de nuevo. Quiero esas sonrisas y miradas cómplices de cada payasada. Quiero otra vez mirarte fiero si al cruzarnos gritas ‘Pachu’, confundiéndome de nuevo. Quiero escapar a Rosario para comerme un buen pescado. Quiero ser libre, mas no puedo. Y mañana despertar y descubrir que todo esto fue un sueño. Un maldito sueño”.

