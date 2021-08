Por qué Nelly Trenti, histórica locutora de Mirtha Legrand, no estuvo en el regreso de la diva a la televisión

Nelly Trenti y Mirtha Legrand

“A Nelly Trenti le mando un beso y voy tratar que venga. Yo quiero que esté. Yo le voy a pagar yo el sueldo… al final, tantas vueltas”, dijo Mirtha Legrand el sábado desde su escritorio en su gran regreso a la pantalla al frente de su programa, en reemplazo de su nieta, Juana Viale que se encontraba cumpliendo cuarentena tras haber regresado a Buenos Aires desde París.

Luego de que “la Chiqui” se lamentara la ausencia de su histórica locutora, Trenti habló y dijo por qué no estuvo en el gran regreso de la conductora a la pantalla. “Nosotras somos amigas desde hace más de tres décadas. Miré el programa, por supuesto, porque la amistad es de toda una vida. Es verdad, no estuve, pero ni ella me dejó ni yo la dejé, fue simplemente una circunstancia particular, y por otra parte, la pandemia modificó todo, hasta nuestra manera de ser”, dijo en El rum rum del espectáculo.

Por qué llegaron a este punto: “Se fueron dando las cosas así y considero que el programa que conduce Juana es otro programa, no es el mismo que hacía Chiquita, tal vez el de ahora está dirigido a un público más joven. Si vuelve Mirtha, voy a estar, yo no reemplazo a nadie”.

Mirtha Legrand y sus invitados del sábado

Trenti acompañó con su voz en off a “la Chiqui” durante tres décadas y hasta suena raro escuchar a otra voz anunciar “Almuerzan hoy con la señora Mirtha Legrand”. Es que la dupla es un clásico y a lo largo de los años, desde su rol de locutora Nelly tuvo cada vez más participación, y no solo se dedicaba a leer y anunciar los PNT y los invitados, sino que hacía comentarios a su compañera durante el primer tramo del programa en el que la diva mostraba su ropa y se sentaba en su escritorio.

El sábado Mirtha regresó a la pantalla. Su última aparición en su clásico ciclo había sido en diciembre del año pasado cuando luego del comienzo de al pandemia hizo solo un programa especial en el que tuvo de invitadas a su hija Marcela Tinayre y a su nieta Juana Viale, quien este año y el anterior la reemplazó en su rol de conductora.

“Qué rara me siento, pero feliz, feliz y contenta. ¿Saben cuántos días estuve encerrada? 300 días, sí señor, sin salir de mi casa, ni al balcón. Eso te altera, no te hace bien, no hace bien al cerebro”, comenzó Mirtha su discurso. “Yo soy grande, señores, soy una señora muy mayor, pero soy vital, me gusta la vida, me gustan mis amigos, disfrutar de la vida. Y estaba tan mal que llamé a un neurólogo. Y le digo: doctor, quiero volver a ser la de antes. ¿Saben qué me dijo? ‘Trabaje, trabaje, trabaje...’. Es la mejor terapia”, agregó la diva, que lució un vestido en tonalidad rosa pastel, uno de los tres vestuarios que había preparado el diseñado Claudio Cosano.

“Vamos a estar todos los argentinos mirando, como si fuera una serie. Es la temporada número 53. Y es Mirtha Legrand en su programa. Voy a estar prendida a la pantalla con vos, abue. Te mando un beso gigante, te quiero mucho, te amo mucho, disfrutá, que esto lo sabés hacer de taquito”, le había dicho Juana en una breve charla virtual que mantuvieron apenas comenzó la emisión.

Entre los invitados estuvieron el ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, Fernán Quirós; la modelo y conductora Carolina Pampita Ardohain, y los periodistas Jonatan Viale y Baby Etchecopar. La Chiqui repartió felicitaciones y elogios para la jurado de La Academia por el nacimiento de su hija Ana: “Vi tu bebita, es una muñeca, divina. Tiene tus ojitos y la boquita también”.

