La respuesta de Ailén Bechara a quienes la criticaron por tener más de una niñera para su hijo Francisco

Ailén Bechara y su hijo Francisco

Ailén Bechara se convirtió hace poco más de tres años en mamá de Francisco, fruto de su relación con Agustín Jiménez. La modelo va a todos lados con el nene y son inseparables, incluso ahora están disfrutando de unos días de descanso en España. Sin embargo, y aunque ella puede hacerlo, la ex azafata de Guido Kaczka tiene gente que la ayuda, lo que generó comentarios en las redes que luego ella misma respondió.

Desde Marbella respondió varias preguntas de sus seguidores que querían saber cómo hacía para viajar con su nene. “Ya estamos acostumbrados, pero me estresa que siempre llegamos tarde y a las corridas al aeropuerto”. Luego, le preguntaron si tenía a alguien que la ayudara con los cuidados de Francisco cuando estaba afuera del país y respondió que sí.

Ailén, Francisco y Agustín Jiménez en España

Las críticas de los usuarios que se escudaron en el anonimato de las redes sociales no tardaron en llegar luego de que ella contara detalles sobre las niñeras del nene. “Sí, española. Pero extrañamos a Rosa y Ester”, dijo.

“¿No pueden cuidar a un solo nene? Yo tengo tres y las llevo a todos lados”, dijo alguien y Bechara respetuosamente respondió y explicó: “Claro que podemos cuidarlo y eso hacemos, pero necesitamos que alguien lo cuide cuando tenemos planes de adultos”.

Ailén y Francisco, siempre juntos

De esta manera, lejos de dejar que la cuestionaran en su rol de madre, Ailén expuso al seguidor que la criticó. En otra ocasión los usuarios le habían cuestionado que saliera con su marido cuando su nene era bebé. “Explicaciones en mi vida no le doy a nadie. Si quiero salir salgo y si no quiero salir no salgo. Francisco está muy bien y muy feliz”, respondió, cansada de las opiniones ajenas.

No es la primera vez que una famosa es criticada por su forma de maternar. Hace un tiempo varios usuarios hablaron mal de Paula Chaves porque en una foto su hija Filipa, que en ese entonces tenía unos diez meses, estaba sin medias. En ese momento la doctora Carla Orsini (MN 131323), “pediatra y mamá de 5″, como ella misma se define, explicó a Teleshow: “Los pies descalzos contribuyen a regular la temperatura. Impulsan movimiento que genera calor. Se tornan más fríos al igual que las manos porque es circulación terminal e inmadura, pero no sirven para valorar temperatura corporal, que se mide en zonas centrales del cuerpo no en distales. Hay otra premisa importante para entender esto y es que el frío, per se, no enferma”.

Pero además, la especialista se había referido al peso de la mirada ajena: “Hay muchos expertos en crianza que se jactan de hacerlo mejor que uno, que buscan el error, que lanzan opiniones no constructivas ni empáticas. En las redes, el anonimato los potencia. Se necesitan más miradas amables, dispuestas a armar redes, sostener y contener. Me gusta pensar que de a poco cambiará, dejaremos de criar en la soledad de los departamentos y encontraremos la forma de criar en forma colectiva, desterrando el criar como tarea no productiva. Que la frase: ‘Bienvenida a la mapaternidad, todo estará mal para alguien...’ se transforme por: ‘Bienvenidos, hacemos lo mejor que podemos cada día, lo están haciendo bien’”.

En el marco de la Semana Mundial de la Lactancia Materna, la licenciada en piscología Diana Hunsche, autora del libro “A terapia, ¿yo?” se refirió en este sitio a las constantes críticas que reciben las madres, luego de que varias famosas fueran criticadas por amamantar a sus bebés. “Sabemos que, más allá de lo que hagamos, siempre podemos ser objeto de críticas ajenas con las que tenemos que aprender a lidiar. Es importante destacar que la maternidad activa en cada mujer la relación que ella tiene o tuvo con su propia madre. La influencia de la mirada va a depender mucho de la seguridad que tenga la mamá acerca de cómo criar a su bebé, lo cual no quiere decir que no pueda recibir consejos pero sí que en algún momento ella decida posicionarse ante los diferentes temas y defender su manera de pensar”.

