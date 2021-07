Roberto Peña imitó a Mariano Martínez en Polémica en el Bar y cantó a dúo con Gladys La Bomba Tucumana

Roberto Peña como Mariano Martínez en Polémica en el bar (América)

La semana twittera comenzó con el nombre de Mariano Martínez bien arriba entre las tendencias. ¿El motivo? El actor quiso brindarle un tributo a Gustavo Cerati y grabó una versión (demasiado) casera de “Crimen”, recién levantado de la cama y con un look a tono de musculosa blanca y pantalón a cuadros. “Homenaje simple con respeto y mucho amor. Otro sueño cumplido”, escribió el actor, lo subió a su cuenta de Instagram y recibió el efecto inesperado: una ola de memes y críticas de todo tipo, tanto para la interpretación del tema como para la puesta en escena.

Lejos de achicarse, el protagonista de Campeones de la vida y Son amores redobló la apuesta. Primero, enfrentó las críticas y le contestó a sus detractores: “Obviamente vi las agresiones que recibí porque Martín Cirio estuvo hablando mal de mí, riéndose en su cuenta privada, y quiero contarles que lo que ustedes digan, lo que Martín Cirio diga, habla de ustedes, de lo que tienen adentro, en su corazón, en su alma, en su mente”, señaló, enojado. Y tenía más para decir.

“Les guste o no les guste es así. Fíjense lo que quieren para ustedes. Sé que se van a seguir riendo, yo voy a seguir haciendo cosas porque, sinceramente, a mí ni frío ni calor. Les mando un beso, bendiciones y que tengan un buen día”, cerró el actor. Y como si quedaran dudas, publicó otro clip. Eligió hacer una versión de “Ahora te puedes marchar, de Luis Miguel, pero esta vez en una plan más profesional: en un estudio de grabación y acompañado por Guadalupe, una nena que lo acompañó en todo el tema.

Mariano Martínez versionó "Crimen", un tema de Gustavo Cerati

Siempre atentos a lo que pasa en el humor popular, en la producción de Polémica en el bar se hicieron eco de las repercusiones del karaoke de Martínez y tomaron cartas en el asunto. Al final del programa de este miércoles, el actor Roberto Peña irrumpió en el estudio de América lookeado como el actor en el video que subió de Cerati: musculosa blanca, pantalón a cuadros, rulos revueltos, andar de recién levantado, pero con otra música de fondo.

Lo que sonaba era “Yo sé”, la canción que popularizó el actor en Son Amores con su recordado personaje del Rey Sol Marquesi, el futbolista que probaba suerte como cantante. “Yo sé que soy pesado, celoso, maníaco del pelo. Pero te quiero”, entonó Peña, acompañado por las voces y los coros del conductor Mariano Iúdica, los panelistas Chiche Gelblung y Flavio Azzaro; el humorista Pachu Peña y los invitados de la noche, Gladys La Bomba Tucumana y Nicolás Scarpino.

Mariano Martínez interpreta "Ahora te puedes marchar" (Instagram: marianom78)

Al verlo de mal humor, Iúdica intentó levantarle el ánimo: “A mí me encanta lo que hacés”, lo alentó, pero no logró su cometido. Con tono monocorde y apagado, el Martínez de Peña dio su versión de lo que había ocurrido en redes sociales. “Estoy disfrutando del éxito de mi última novela, la que se armó después del homenaje a Cerati. Yo me lo tomé con Soda, igual”, remató en un guiño a la banda que lideró el fallecido guitarrista durante quince años. Los gags versaron alrededor a la obra del trío, con citas a clásicos de su discografía como “Persiana americana” o “Cuando pase el temblor”.

Pero poco a poco, el humorista en la piel del actor devenido cantante fue ganando en energía. Sin levantar la voz, pero vibrando al compás de la música, pidió palmas para que lo acompañen en su versión de “Ahora te puedes marchar”. Y todo terminó bien arriba, como lo indica el himno de El Sol de México: cantando a dúo con La Bomba Tucumana, y con un karaoke de voces y palmas como acompañamiento.

