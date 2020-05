Me siento parte de la nueva generación de e-productores de EnterTechMent y e-spectáculos. Creo que es el momento de la e-producción. Hace años hablo de EnterTechMent como una palabra que reúne los conceptos de Entretenimiento + Tecnología + Mentoring de artistas. Es un concepto, el de pensar integrar soluciones como si fuera un sistema, que no es otra cosa que un conjunto de elementos que se relacionan para lograr un objetivo en común. La tecnología para comunicar, para interactuar, para llegar al público, pero también embebida en el mismo espectáculo y como parte intrínseca de él. Y no se refiere a vivir experiencias inmersivas ni de realidad aumentada necesariamente, sino transitar un camino donde lo digital y lo real no tengan diferencias.