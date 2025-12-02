ChatGPT tendrá publicidad: OpenAI iniciará las pruebas en la app

OpenAI introducirá publicidad a ChatGPT. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration

OpenAI ha iniciado las primeras pruebas para incluir anuncios dentro de la aplicación de ChatGPT en Android, un movimiento que marca un cambio profundo en la forma en que el público interactuará con una de las herramientas de inteligencia artificial más populares del mundo.

La compañía ha habilitado de manera experimental funciones publicitarias en una versión beta de la app, lo que representa el primer intento de integrar contenido patrocinado en una plataforma que hasta ahora había destacado por ofrecer respuestas directas sin elementos comerciales.

La presencia de esta nueva función se detectó en la versión 1.2025.329 beta, donde aparecen referencias claras a módulos como “ads feature”, “bazaar content”, “search ad” y “search ads carousel”. De confirmarse su lanzamiento global, la publicidad se integraría en la experiencia de búsqueda interna del chatbot, convirtiéndose en un punto de inflexión para la industria de la IA generativa.

ChatGPT viene probando en su versión beta los anuncios. (X)

Hasta ahora, ChatGPT se había diferenciado por mantenerse libre de anuncios, a diferencia de motores de búsqueda tradicionales como Google, que dependen de la publicidad como principal fuente de ingresos. La introducción de anuncios no solo altera la dinámica de uso, sino que abre la puerta a un modelo completamente nuevo: la IA mostrando recomendaciones comerciales filtradas a través de su amplio conocimiento del comportamiento de cada usuario.

Según la información difundida, la función se desplegará de forma exclusiva para quienes utilicen la versión gratuita del servicio. Los usuarios de pago —ChatGPT Plus y superiores— no verán cambios en su experiencia al menos en esta fase inicial. Sin embargo, la inclusión de banners, tarjetas promocionales o resultados patrocinados es un indicio claro de que OpenAI explora nuevas vías de monetización.

El contexto detrás de este giro es el crecimiento exponencial de ChatGPT. La herramienta ya concentra unos 800 millones de usuarios activos a la semana y gestiona 2.500 millones de prompts cada día. En algunos países, como India, el uso del chatbot ya supera al de Estados Unidos. Las cifras convierten a la plataforma en uno de los espacios digitales con mayor tráfico del planeta, un territorio que cualquier sistema publicitario consideraría ideal.

OpenAI busca nuevas formas de recaudar dinero. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Estudios recientes citados por la propia compañía estiman que, solo en julio de 2025, los usuarios interactuaban con ChatGPT a un ritmo de 18.000 millones de mensajes semanales. Para OpenAI, mantener esa infraestructura sin introducir nuevas fuentes de ingresos supone un reto considerable. La publicidad aparece así como un mecanismo para sostener su ritmo de expansión y financiar el desarrollo de modelos más avanzados.

La novedad plantea interrogantes sobre cómo gestionará OpenAI la información personal para generar recomendaciones comerciales. A diferencia de un buscador tradicional, ChatGPT no solo recibe consultas aisladas, sino que analiza conversaciones completas, patrones de comportamiento, estilos de escritura, preferencias y rutinas. Con esa base de datos, la segmentación podría ser más precisa que en cualquier plataforma conocida hasta ahora.

Aunque la compañía no ha detallado cómo funcionará la personalización de anuncios, la implementación en la sección de búsqueda indica que, en esta primera etapa, el sistema podría limitarse a mostrar contenido patrocinado relacionado con lo que el usuario está indagando en tiempo real.

ChatGPT cuenta con millones de usuarios al mes. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

En paralelo, los analistas observan que OpenAI mantiene otros proyectos comerciales, como mejoras en suscripciones premium, nuevos modelos empresariales y herramientas avanzadas para desarrolladores. La incorporación de publicidad se convertiría así en una pieza adicional dentro de un ecosistema que busca escalar y sostenerse en el largo plazo.

Por ahora, la prueba es limitada y no hay fecha confirmada para su implementación global. Sin embargo, el hallazgo dentro de la versión beta señala que el desarrollo está en marcha y que OpenAI podría hacer anuncios oficiales en las próximas semanas.