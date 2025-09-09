Tecno

Transforma el smartphone en una consola de videojuegos sin gastar dinero

Controladores adaptados al móvil, plataformas de streaming y títulos optimizados posicionan al smartphone como un potente centro de videojuegos, ampliando el alcance y la diversidad de opciones para los aficionados

Santiago Neira

Por Santiago Neira

El smartphone se transforma en
El smartphone se transforma en consola: guía para convertir el teléfono en un centro de videojuegos portátil

La posibilidad de convertir un smartphone en una consola de videojuegos portátil sin necesidad de invertir grandes sumas de dinero representa una evolución relevante para el acceso al entretenimiento digital.

Cómo mejorar el control en juegos móviles

El primer paso en este proceso consiste en mejorar el control sobre los juegos móviles. Aunque los controles táctiles ofrecen una solución funcional para géneros sencillos, títulos enfocados en acción, disparos o aventuras requieren un nivel de precisión que difícilmente se logra con la pantalla.

Por esto, la integración de mandos físicos se ha consolidado como la opción más popular. Razer Kishi figura entre los modelos especializados recomendados para dispositivos Android, ofreciendo una conexión directa al puerto del móvil, compatibilidad con carga simultánea y un diseño ajustable para distintas dimensiones.

Servicios de juegos en la
Servicios de juegos en la nube, aplicaciones de réplica de PC y mandos avanzados permiten que los teléfonos inteligentes brinden una experiencia de juego completa, incluso con títulos antes exclusivos de consolas y ordenadores (Razer)

Esta alternativa reproduce en gran medida las sensaciones conocidas por quienes han utilizado consolas tradicionales, ya que incluye sticks analógicos y botones convencionales.

Los usuarios de otras plataformas pueden recurrir a los mandos oficiales de PlayStation o Xbox, conectables vía Bluetooth a la mayoría de los smartphones actuales. Si bien estos controles proporcionan alta precisión y compatibilidad con numerosos juegos, no han sido diseñados específicamente para el uso móvil y exigen el empleo de soportes adicionales durante jornadas extensas de juego.

Servicios de juegos en la nube para smartphones

La masificación de los servicios de juegos en la nube constituye otro salto destacado en la democratización del gaming móvil. Plataformas como GeForce NOW permiten disfrutar de títulos de alto rendimiento que normalmente demandarían un hardware costoso.

La versión gratuita de este servicio da acceso a una hora de juego continua; el usuario únicamente necesita una conexión estable a internet. Otro caso relevante es Game Pass Ultimate de Xbox, cuya suscripción mensual habilita el acceso a una biblioteca con decenas de juegos de consola y PC, eliminando la compra individual de cada título.

El celular como nueva frontera
El celular como nueva frontera gamer: accesorios, servicios cloud y títulos exclusivos en auge - (Imágen ilustrativa Infobae)

Entre los ejemplos de videojuegos disponibles a través de este tipo de servicios se encuentran entregas reconocidas como Red Dead Redemption 2, Death Stranding y Assassin’s Creed.

Esta evolución posibilita que los jugadores disfruten gráficos de alto nivel y mecánicas avanzadas sin preocuparse por la potencia de su dispositivo. Parte del atractivo reside en que el procesamiento gráfico ocurre en servidores remotos, tan solo transmitiéndose la imagen final al móvil.

Cómo conectar el celular a un monitor o televisor

Para quienes buscan acercar la experiencia del gaming portátil a la de una consola de sobremesa, existen opciones para proyectar la imagen del teléfono en una pantalla externa. Entre las alternativas destacan la transmisión inalámbrica mediante Chromecast a un televisor con soporte para el dispositivo, el uso de protocolos como DLNA o la opción de conectar directamente el móvil a través de un cable USB Tipo C a HDMI.

En el caso de los dispositivos Samsung, la función Samsung DeX activa una interfaz de escritorio que simula el funcionamiento de un ordenador, ampliando las posibilidades de juego y trabajo.

La integración de tecnologías como
La integración de tecnologías como Steam Link o Shadow, junto a una oferta creciente de juegos móviles y herramientas externas, está reduciendo las barreras para acceder a experiencias gamer avanzadas desde cualquier dispositivo inteligente - (Unsplash)

Jugar títulos de PC desde un smartphone

Otra herramienta valorada en la comunidad es la posibilidad de ejecutar juegos instalados en un ordenador desde la comodidad del celular. Aplicaciones como Steam Link replican la pantalla del PC en el smartphone si ambos dispositivos comparten red WiFi. Esta función es gratuita y permite jugar títulos de la librería propia sin importar la ubicación dentro del hogar.

Shadow va más allá, ofreciendo acceso remoto a un ordenador de alto rendimiento en la nube, mientras que alternativas como AnyDesk y Parsec permiten mostrar el escritorio en tiempo real, siempre que se disponga de buena velocidad de conexión.

La selección de juegos es un elemento clave a considerar. Títulos como Call of Duty Mobile, Dead Cells, Genshin Impact y Fortnite han sido optimizados para el juego con mandos, y sus versiones móviles brindan una experiencia pulida que aprovecha los dispositivos actuales.

La variedad de opciones disponibles ha reducido el costo de ingreso a la cultura gamer y ha abierto a millones de usuarios la puerta a un entorno antes limitado a quienes podían adquirir consolas especializadas o computadoras de alto rendimiento.

