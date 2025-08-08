Las gafas inteligentes están cambiando nuestra forma de hablar e interactuar con los otros: por qué

Las nuevas Even Realities G1, lentes con inteligencia artificial ya disponibles. (Foto: Even Realities)

Las principales empresas tecnológicas, como Meta y Google, están apostando a que las gafas inteligentes con pantallas e inteligencia artificial serán uno de los dispositivos más importantes del futuro.

Estos dispositivos prometen integrar funciones avanzadas como traducción en tiempo real, acceso a información instantánea y conexión directa con asistentes virtuales. Sin embargo, su uso no solo plantea cambios tecnológicos, sino también sociales.

Durante varios meses, un periodista de The Washington Post probó un modelo de Even Realities, una startup china cofundada por un exingeniero de Apple. Aunque estas gafas no tienen cámara ni funciones tan avanzadas como las que preparan Meta y Google, permitieron acceder a correos electrónicos, usar teleprompter y recibir traducciones de manera inmediata. La experiencia reveló que, más allá de las ventajas técnicas, las interacciones sociales pueden verse alteradas.

Even Realities cambia por completo la vida de los que lo usan. (Foto: Even Realities)

Las reacciones de las personas ante estos lentes no siempre fueron positivas. Desde preguntas sobre si estaban grabando hasta solicitudes para que se los quitara, el uso de esta tecnología generó incomodidad en entornos personales y laborales. Esto sugiere que, aunque la adopción masiva podría normalizar su presencia, todavía existe una barrera cultural y de confianza que superar.

Cómo funcionan las gafas inteligentes con IA

Las gafas inteligentes en desarrollo, como las que impulsan Meta y Google, integran pantallas, micrófonos y cámaras para ofrecer funciones como captura de fotos, reproducción de videos y descripciones del entorno mediante inteligencia artificial. Incluso permiten mostrar información directamente en el campo de visión del usuario gracias a la tecnología de guías de ondas, un vidrio especializado que refleja la luz.

En el caso de Even Realities, el modelo probado no incluía cámaras ni luces de grabación, sino únicamente micrófonos para comandos de voz y proyección de textos en las guías de ondas.

Even Realities son las gafas inteligentes que ya se encuentran en el mercado. (Foto: Even Realities)

Estas permitían leer notificaciones, datos bursátiles y recordatorios sin necesidad de mirar un teléfono o una computadora. La apariencia exterior buscaba ser lo más similar posible a unas gafas tradicionales para evitar llamar la atención.

Pese a estas características, el simple hecho de portar un dispositivo capaz de mostrar información en tiempo real generaba sospechas. La alta reflectividad de las guías de ondas hacía que algunas personas asumieran que el usuario estaba leyendo algo, incluso durante una conversación directa.

Reacciones sociales: entre la curiosidad y la desconfianza

El uso prolongado de estas gafas evidenció un patrón recurrente: preguntas sobre grabaciones, solicitudes para retirarlas y cierta frialdad en las interacciones. Aunque los lentes probados no tenían cámara, la presencia de micrófonos despertaba dudas sobre la privacidad. Esta reacción no es infundada, considerando que existen modelos en el mercado con funciones de registro audiovisual.

Even Realities fueron puestos a prueba.(Foto: Even Realities)

Otra percepción frecuente fue la idea de que el usuario no estaba prestando atención. Esto se debía a que, desde el frente, las guías de ondas parecían encendidas, lo que hacía pensar que el portador estaba revisando mensajes o noticias. Incluso personas cercanas mantenían esta impresión, lo que afectaba la naturalidad de las conversaciones.

En ciudades tecnológicas como San Francisco, donde la presencia de dispositivos innovadores es habitual, la experiencia no fue muy diferente. La inquietud sobre la posibilidad de ser grabado o de competir con una pantalla por la atención del interlocutor se mantuvo constante.

El futuro de la interacción con gafas inteligentes

La aceptación social de las gafas inteligentes podría aumentar si su uso se generaliza. Esto ya ha ocurrido con otros dispositivos como los relojes inteligentes, que al inicio generaron dudas sobre distracción y privacidad, pero hoy forman parte de la vida cotidiana de millones de personas.

Even Realities tienen un costo de 599 dólares. (Foto: Even Realities)

Sin embargo, hasta que alcancen esa normalización, estos dispositivos seguirán planteando retos en el ámbito social. La tecnología tiene el potencial de mejorar la forma en que accedemos a la información y nos comunicamos, pero también podría modificar de manera significativa las normas no escritas de interacción humana.

Meta, Google y otras compañías continúan desarrollando modelos más avanzados, con el objetivo de integrar funciones de realidad aumentada y asistencia por IA en un formato cotidiano. Si logran superar las barreras culturales y técnicas, las gafas inteligentes podrían convertirse en uno de los próximos dispositivos centrales en la vida digital.