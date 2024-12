WhatsApp modo Navidad: cómo activarlo en pocos minutos

La aplicación permite que los usuarios personalicen la interfaz en ciertos aspectos. (Fotocomposición: Infobae)

WhatsApp permite a sus usuarios sumarse al espíritu navideño activando un modo Navidad dentro de la aplicación. Esta funcionalidad ofrece la posibilidad de personalizar diversos aspectos visuales, llevando el ambiente festivo directamente a sus conversaciones.

Entre las opciones disponibles, los usuarios pueden modificar el fondo de los chats, eligiendo diseños temáticos que evocan la temporada, como paisajes nevados, luces navideñas o árboles decorados. También es posible personalizar el teclado con estilos propios de la época, añadiendo un toque especial a cada interacción.

Otra característica destacada es la capacidad de cambiar la apariencia del logo de WhatsApp, adaptándolo con detalles festivos, como gorros de Santa Claus o adornos en los colores tradicionales de la Navidad: rojo, verde y dorado. Además, los usuarios pueden enviar stickers temáticos generados por inteligencia artificial, con ilustraciones que incluyen personajes y elementos clásicos de estas fechas.

En caso de no encontrar una imagen de Navidad en alta calidad, el usuario puede acudir a los fondos de colores sólidos. (WhatsApp)

Cómo cambiar el fondo de los chats en WhatsApp

El proceso para cambiar el fondo de los chats en WhatsApp y activar el modo Navidad es el siguiente:

Abrir la aplicación de WhatsApp en el teléfono móvil. Dirigirse a ‘Ajustes’ y luego a ‘Chats’. Pulsar ‘Fondo de pantalla’ e ir a ‘Cambiar’. En la carpeta ‘Mis fotos’, escoger una imagen alusiva a la época. Es clave que el usuario la haya descargado con anterioridad y que sea de 1920 x 1080 píxeles con el objetivo de que ningún detalle de la foto se corte. Seleccionar ‘Establecer fondo de pantalla’. Ajustar el brillo.

Se debe establecer a Nova Launcher como la app de inicio predeterminada. (Nova Launcher)

Cómo transformar el logo de WhatsApp en el celular

Para modificar el logo de WhatsApp en la pantalla de inicio, el usuario debe instalar la aplicación Nova Launcher y configurarla como el lanzador predeterminado. Esto proporciona los permisos necesarios para personalizar la apariencia de las aplicaciones. Una vez hecho esto, se deben seguir los pasos que se detallan a continuación:

Descargar una imagen de alta calidad que sea navideña. El usuario debe asegurarse de que la imagen se guarde en la carpeta de ‘Descargas’ de la galería del dispositivo. Dirigirse a la pantalla de inicio y pulsar el ícono de WhatsApp. Ir a ‘Editar’, luego a ‘Aplicaciones’ y a ‘Fotos’. Buscar la imagen descargada previamente y seleccionarla. Configurar su tamaño y confirmar con la opción ‘Listo’.

Esta aplicación no solicita permisos para acceder a la galería del dispositivo, pero aun así puede visualizar las fotografías almacenadas. Según su descripción en la Play Store, los datos recopilados de los usuarios “pueden ser compartidos con otras empresas u organizaciones”. No obstante, no se especifica qué tipo de información es compartida ni las entidades con las que se intercambia.

Entre más cortas sean las descripciones que se le dan a la IA de WhatsApp, es mejor. (WhatsApp)

Cómo crear stickers con IA en WhatsApp

Para generar stickers navideños directamente en WhatsApp utilizando inteligencia artificial, es necesario seguir estos pasos:

Abrir la aplicación de WhatsApp. Abrir cualquier chat y habilitar la pestaña de stickers. Pulsar ‘Crear’ y luego ‘Generar con la IA’. Describir cómo se desea que sea el sticker. Esperar que la IA genere el sticker.

Cómo usar Gboard

Gboard es el teclado de Google, su uso es seguro. (Gboard)

Gboard, el teclado desarrollado por Google, ofrece a los usuarios la posibilidad de personalizar su apariencia utilizando cualquier imagen. Para lograrlo, es necesario seguir el proceso indicado después de instalar la aplicación en el dispositivo.

Abrir Gboard e ir a Tema. Abajo de ‘Mis temas’, tocar el signo de +. Escoger la foto descargada de Navidad, ajustar tamaño y pulsar ‘Siguiente’. Ajustar brillo y finalmente, seleccionar ‘Listo’.

Para qué sirve el modo Navidad en WhatsApp

El modo Navidad en WhatsApp permite a los usuarios personalizar la aplicación con elementos temáticos de la temporada festiva. Con esta función, se pueden modificar aspectos visuales como el fondo de los chats, la apariencia del teclado y el logo de la aplicación en la pantalla de inicio.