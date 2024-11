Cómo programar mensajes en WhatsApp desde iPhone y Android

Para programar mensajes es necesario usar aplicaciones de terceros que se enlazan con WhatsApp. (ZACHARIE SCHEURER/DPA - ARCHIVO)

Poder programar mensajes es una de las opciones que los usuarios esperan algún día llegue a WhatsApp. Pero por ahora la aplicación no tiene una herramienta nativa para hacerlo y tampoco se conoce del desarrollo de una opción similar a futuro. Eso no significa que no haya algunas formas de hacerlo.

A continuación, detallamos cómo programar mensajes en Android y iOS, y las herramientas más efectivas para lograrlo.

Programar mensajes de WhatsApp en Android

En Android, una de las soluciones más populares es la aplicación de terceros SKEDit, que permite a los usuarios programar mensajes de WhatsApp. Aunque es una herramienta útil, es importante tener en cuenta que requiere permisos específicos para funcionar correctamente, lo cual podría implicar riesgos de privacidad al tratarse de una app externa.

Para programar mensajes es necesario usar aplicaciones de terceros que se enlazan con WhatsApp. (REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración)

El proceso de configuración es sencillo. Una vez descargada la aplicación desde Google Play Store, los pasos a seguir son:

Abre SKEDit y pulsa el ícono de “+”. Selecciona WhatsApp como la aplicación en la que deseas programar el mensaje. Verás un ícono de advertencia en la esquina superior derecha. Haz clic en él para completar los permisos necesarios. Esto incluye otorgar acceso a la app para que pueda operar sin restricciones. Sigue las instrucciones en pantalla al presionar cada uno de los botones azules para completar la configuración.

Una vez configurada la aplicación, la programación es intuitiva:

Vuelve a la página principal de SKEDit y selecciona WhatsApp. Elige el destinatario del mensaje, introduce el título (opcional) y redacta el mensaje que deseas enviar. Establece la fecha y hora en que el mensaje debe ser enviado. Pulsa el ícono de check en la esquina superior derecha para guardar la programación. El mensaje aparecerá en la sección de “Pendiente”.

Una función destacada de SKEDit es la opción “Pregúntame Antes de Enviar”, que te notificará antes de que el mensaje se envíe, permitiéndote confirmar el envío manualmente. Esta función es ideal para quienes desean un control adicional antes de que el mensaje sea enviado automáticamente.

Para programar mensajes es necesario usar aplicaciones de terceros que se enlazan con WhatsApp. (REUTERS/Loren Elliott/File Photo)

Cómo programar mensajes de WhatsApp en iPhone

En el caso de iOS, aunque WhatsApp tampoco ofrece una funcionalidad nativa para programar mensajes, existe una alternativa mediante la aplicación Atajos, preinstalada en los dispositivos Apple. Esta herramienta permite automatizar diferentes tareas, incluido el envío de mensajes en WhatsApp.

Para crear una automatización en iOS y enviar mensajes programados, sigue estos pasos:

Abre la aplicación Atajos y ve a la pestaña de Automatización. Pulsa el ícono de “+” en la esquina superior derecha y selecciona Crear una automatización personal. Elige Momento del Día y determina la fecha y hora en la que quieres que se envíe el mensaje. Haz clic en Siguiente. Selecciona Agregar Acción y busca WhatsApp. Elige la acción Enviar mensaje por WhatsApp. Introduce el nombre del destinatario y redacta el mensaje. Pulsa en OK para finalizar la configuración.

Es importante señalar que, si no se elimina o desactiva la automatización después de enviarse el mensaje, este podría enviarse de manera recurrente en la misma fecha y hora cada semana. Por ejemplo, si programas un mensaje para el martes a las 10:00, se repetirá automáticamente todos los martes a la misma hora, a menos que lo desactives.

Para programar mensajes es necesario usar aplicaciones de terceros que se enlazan con WhatsApp. (REUTERS/Dado Ruvic/)

Programar mensajes en WhatsApp Web

Para quienes prefieren utilizar WhatsApp Web, existe una extensión de navegador llamada Blueticks que facilita la programación de mensajes. Esta extensión se puede descargar desde la Chrome Web Store y es fácil de usar.

Los pasos para programar mensajes con Blueticks son los siguientes:

Instala la extensión Blueticks en tu navegador Google Chrome. Accede a WhatsApp Web e inicia sesión en tu cuenta. Blueticks se mostrará en la parte superior de la pantalla. Debes crear una cuenta y acceder para habilitar la función de programación. Redacta el mensaje en el chat de WhatsApp y haz clic en el ícono de reloj que aparece junto al botón de enviar. Selecciona la fecha y hora en que deseas que se envíe el mensaje y presiona Schedule Send.

El mensaje aparecerá en el chat con una tarjeta blanca que te permite editar, enviar de inmediato o cancelar la programación.