Dile adiós a las llamadas spam con esta función en Android y iOS

Esta molesta situación esconde peligros que pueden comprometer la privacidad del usuario. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Desde empresas de telemercadeo que buscan vender productos hasta anuncios invasivos y fraudes disfrazados de ofertas irresistibles, las llamadas no deseadas o spam no solo interrumpen la vida diaria, sino que también generan una creciente preocupación en torno a la privacidad y la seguridad.

Con frecuencia, los spammers utilizan estrategias engañosas para que los usuarios respondan sus llamadas, lo que aumenta el riesgo de ser víctima de estafas telefónicas.

En este contexto, tanto Android como iOS han introducido herramientas diseñadas específicamente para mitigar este problema, ofreciendo funciones que permiten a los usuarios bloquear este tipo de comunicaciones no deseadas.

Qué son las llamadas spam y por qué pueden provocar estafas

Las estafas teléfonicas son una de las más comunes. (Foto: Freepik)

Las llamadas spam son comunicaciones no solicitadas que los usuarios reciben en sus teléfonos. En muchos casos, estas provienen de empresas que intentan vender productos o servicios, mientras que en otros, pueden ser intentos de fraude llevados a cabo por ciberdelincuentes.

Suelen utilizar técnicas de engaño, como suplantación de identidad o “spoofing”, para hacer que el número de la llamada parezca local o conocido, aumentando así las probabilidades de que la persona conteste.

Una vez que se recibe la llamada, es posible que se soliciten datos personales, como números de tarjetas de crédito, contraseñas u otra información confidencial, poniendo en riesgo la seguridad del usuario.

En respuesta a este problema, los sistemas operativos más populares, Android e iOS, integran funciones que permiten a los usuarios filtrar y bloquear estas llamadas, ofreciendo un mayor control sobre las comunicaciones que reciben.

Cómo bloquear las llamadas spam en un celular Android

Este es el apartado donde se puede activar la opción desde este sistema operativo. (Foto: captura)

Para los usuarios de Android, la función anti-spam ya está disponible de manera predeterminada en muchos dispositivos. No obstante, aquellos que no cuenten con esta función activada pueden recurrir a la aplicación ‘Teléfono de Google’, que se puede descargar desde la Google Play Store. El proceso para activar el filtro anti-spam es el siguiente:

Abrir la aplicación.

Dirigirse al menú de ‘Configuración’, ubicado en la esquina superior derecha.

Activar las opciones ‘Filtrar llamadas spam’ y ‘Ver ID de emisor y Spam’.

Estas opciones permiten que el dispositivo identifique automáticamente las llamadas no deseadas y las bloquee antes de que lleguen al usuario. Además, cuando se detecta, el teléfono muestra una advertencia en la pantalla, para que el usuario sepa que la llamada ha sido identificada como potencialmente maliciosa o molesta.

Esto no solo mejora la experiencia del usuario al reducir el número de interrupciones innecesarias, sino además ayuda a proteger su privacidad, evitando que los spammers tengan acceso a su línea telefónica de manera continua.

Cómo bloquear las llamadas spam en dispositivos iOS (iPhone)

iOS tiene integrado una opción enfocada a este fenónemo. (Foto: Shutterstock)

En el caso de los dispositivos con sistema operativo iOS, como los iPhones, el proceso para bloquear llamadas spam es ligeramente diferente, pero igual de efectivo.

Los usuarios deben dirigirse a los ‘Ajustes’ de su dispositivo.

Seleccionar el apartado de ‘Teléfono’.

Desactivar la opción ‘Mostrar ID de llamada’.

Aunque esta configuración no bloquea directamente las llamadas spam, reduce significativamente la probabilidad de que los usuarios sean blanco de estos mensajes no deseados. Al ocultar su ID de llamada, los spammers no pueden acceder a la información del usuario de manera tan sencilla, lo que disminuye las probabilidades de ser contactado.

Los atacantes buscan recopilar información confidencial. (Foto: Freepik)

Junto a esta función, los usuarios de iOS pueden utilizar aplicaciones de terceros disponibles en la App Store para bloquear y filtrar este tipo de llamadas.

Por qué es importante no recibir llamadas de desconocidos

Las funciones anti-spam en Android e iOS son una herramienta útil para reducir las molestias cotidianas, y son una respuesta a la creciente preocupación por la privacidad y seguridad en el uso de dispositivos electrónicos.

Con el incremento de fraudes telefónicos y estafas, contar con mecanismos de protección es esencial para evitar caer en engaños que podrían comprometer la información personal o financiera de los usuarios.

A medida que la tecnología avanza, también lo hacen las tácticas utilizadas por los ciberdelincuentes para acceder a la información de las personas. Por ello, es crucial que los usuarios estén al tanto de las herramientas disponibles para protegerse y reducir el riesgo de ser víctimas de fraudes.