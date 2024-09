Cómo convertir a Alexa en tu entrenador personal en casa

La actividad física ayuda a prevenir enfermedades. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Muchos buscan contar con una vida atlética pero no siempre consiguen los resultados, ya sea por el tiempo, la necesidad de desplazarse a un establecimiento deportivo, o porque no se cuenta con dinero para contratar un entrenador personal. No obstante, una función poco conocida del asistente virtual de Amazon, Alexa, puede ser la solución.

La utilidad de Alexa va mucho más allá de simplemente encender luces o responder preguntas triviales. En la actualidad, puede ser un aliado para aquellos que buscan mejorar su condición física desde la comodidad de su hogar.

Con una serie de comandos específicos, el asistente inteligente puede guiar a cualquier usuario a través de una variedad de rutinas de ejercicio, seleccionar la música ideal para los entrenamientos e incluso proporcionar motivación para no abandonar tus metas fitness propuestas.

Guía para convertir a Alexa en un preparador físico

Alexa tiene comandos para diferentes momentos del día. (Foto: Shutterstock)

Una de las funcionalidades más destacadas de Alexa en este ámbito es su habilidad para actuar como un entrenador personal virtual. Mediante el comando “Alexa, abre mi entrenador personal”, los usuarios pueden acceder a programas de entrenamiento adaptados a diferentes niveles de experiencia y condición física.

Esta función permite personalizar las rutinas de ejercicio, ofreciendo recomendaciones para calentar y estirar antes y después de cada sesión, un aspecto esencial para prevenir lesiones y maximizar el rendimiento. Asimismo, el enfoque de Alexa hacia el fitness no se limita a los principiantes.

Para aquellos que ya tienen experiencia y buscan desafíos, Alexa ofrece el comando “Alexa, empieza entrenamiento de siete minutos”. Este programa es una rutina de alta intensidad que consta de 13 ejercicios, cada uno con una duración de 30 segundos y 10 segundos de descanso entre ellos.

Este método es útil para principiantes y aquellos que quieren mayores retos. (Foto: Freepik)

Lo mejor de todo es que no se necesita de equipo especializado; una silla y una pared son suficientes para realizar la rutina completa, lo que lo convierte en una opción accesible para cualquier persona, independientemente de las limitaciones de espacio o recursos.

Cómo Alexa te motiva durante una rutina de ejercicio

Alexa no solo se encarga de guiar a los usuarios en los aspectos técnicos del entrenamiento. También ha sido diseñada para proporcionar ese impulso extra que con frecuencia se necesita para estar motivados.

Con el comando “Alexa, anímame para hacer ejercicio”, el asistente reproduce frases motivacionales de figuras reconocidas en el mundo del fitness, como atletas profesionales. Este tipo de soporte puede marcar la diferencia entre una sesión de entrenamiento productiva y la tentación de saltarse la rutina.

No es necesario desplazamientos largos para realizar actividad física. (Foto: Getty Images)

Este impacto de Alexa en el ámbito del bienestar físico y mental es un reflejo de la visión más amplia de las empresas tecnológicas para hacer que la tecnología sea una parte integral de la cotidianidad, no solo en términos de conveniencia, sino también, en cuanto a mejorar la calidad de vida.

Cómo Alexa se adapta a las necesidades de los usuarios

Desde sus inicios como un simple asistente de voz, Alexa ha evolucionado para convertirse en un recurso integral en la gestión del bienestar personal, abarcando tanto la salud física como mental.

Es importante destacar que, aunque Alexa puede ser una herramienta extremadamente útil para iniciar y mantener una rutina de ejercicios, no debe sustituir la asesoría profesional de entrenadores calificados.

La tecnología se va adaptando a lo que piden los usuarios. (Foto: Shutterstock)

La personalización de los entrenamientos y la corrección de la técnica son aspectos que un asistente de voz no puede cubrir completamente. Sin embargo, para aquellos que desean comenzar una rutina de ejercicios desde casa o complementar su entrenamiento habitual, Alexa ofrece una alternativa cómoda y accesible.

El papel de la tecnología en el bienestar personal es cada vez más relevante, y asistentes inteligentes como Alexa se unen a esta tendencia. Además, su facilidad de uso y la posibilidad de integrar estas rutinas en la vida diaria hacen que mantener una rutina de ejercicio sea más alcanzable que en otros tiempos.