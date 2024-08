Cuatro errores que haces con el cargador del celular y que aumenta lo que pagas por energía

Este simple acto al no realizarse correctamente compromete distintas funciones del dispositivo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Es un hecho que la mayoría de personas en el mundo utilizan un cargador para cargar su celular a diario, independientemente de la marca. Esto puede traer consecuencias en la factura de energía mensual del hogar, más aún si se combina con el uso de otros dispositivos como computadores que necesitan estar conectados la mayoría del tiempo.

Unas malas prácticas al cargar el dispositivo móvil no solo afectará el bolsillo del hogar, sino además impactará negativamente en el medio ambiente. También, a estos riesgos se suma el sobrecalentamiento del celular que puede terminar en una tragedia.

Por esta razón, presentamos cuatro errores que cualquier usuario podría estar cometiendo al cargar su dispositivo móvil, y que podrían estar contándote más dinero de lo que se piensa.

Por qué no se debe dejar enchufado el cargador sin el teléfono

El cargador incrementa poco a poco el consumo energético de una vivienda. (Foto: Freepik)

Es común desenchufar el teléfono después de cargarlo, pero dejar el cargador conectado a la toma de corriente. Aunque parezca inofensivo, este hábito contribuye al consumo de energía innecesario. Los cargadores que quedan conectados sin un dispositivo siguen consumiendo electricidad, lo que se conoce como “carga fantasma” o “vampírica”.

Un solo cargador enchufado constantemente puede no significar un gran aumento en tu factura de electricidad, pero si tienes varios dispositivos y cargadores en casa, el gasto puede acumularse. Por eso, es recomendable desenchufar los cargadores cuando no los estés utilizando.

Para facilitar esta tarea, hay que considerar usar una regleta con interruptor. Así, se pueden conectar varios dispositivos a la vez sin tener que desenchufar cada cargador individualmente.

Qué tan bueno es cargar el teléfono durante el sueño

El celular puede verse afectado si se deja cargando mientras el propietario está durmiendo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cargar el teléfono mientras se descansa es una práctica común, porque garantiza que luego de despertar tendría la batería completa. Sin embargo, esta práctica no es tan eficiente ni económica como parece.

La mayoría de los teléfonos actuales se cargan completamente en unas dos o tres horas. Por lo tanto, si se conecta durante ocho horas o más, el cargador seguirá consumiendo energía innecesariamente.

Además, mantener el teléfono enchufado después de que se haya completado la carga puede generar un ligero sobrecalentamiento, lo que puede reducir la vida útil de la batería a largo plazo.

Si se necesita cargar un teléfono por la noche, se debe usar un temporizador automático que corte la corriente después de un período de tiempo determinado. De esta manera, se evita el consumo innecesario de energía.

Por qué no se debe usar cargadores no oficiales o de baja calidad

Los cargadores originales ofrecen garantías que los económicos no. (Foto: Freepik)

La tentación de comprar cargadores más económicos o de marcas desconocidas puede ser fuerte, pero a largo plazo, esto puede salirte caro. Los cargadores de baja calidad suelen ser menos eficientes energéticamente, lo que significa que necesitan más tiempo para cargar tu dispositivo y, por lo tanto, consumen más electricidad.

Asimismo, los cargadores no oficiales o de baja calidad pueden no estar equipados con las protecciones necesarias contra sobrecargas y cortocircuitos, lo que no solo pone en riesgo el teléfono, sino también la seguridad personal y la del hogar.

Es importante invertir en cargadores de buena calidad, preferiblemente los recomendados por el fabricante del teléfono. Aunque puedan ser más caros, a largo plazo ayudarán a ahorrar en la factura de electricidad y a proteger el dispositivo.

Dónde no se debe cargar el celular

En momentos como el verano se debe ser prudente al momento de dejar conectadoi un aparato. (Foto: Shutterstock)

El ambiente en el que se carga el teléfono también puede afectar el consumo de energía. Cargar el celular en un lugar caluroso, como un vehículo expuesto al sol o cerca de un electrodoméstico que genera calor, puede hacer que el dispositivo se sobrecaliente.

Cuando el teléfono se calienta, el proceso de carga se vuelve menos eficiente, lo que puede aumentar el tiempo de carga y, por ende, el consumo de energía.

Este sobrecalentamiento puede dañar la batería y reducir su capacidad con el tiempo, lo que eventualmente te obligará a cargarlo con mayor frecuencia, incrementando aún más el consumo de energía.

Hay que procurar cargar el teléfono en un lugar fresco y ventilado. Si se nota que el dispositivo se calienta demasiado durante la carga, desconéctalo y déjalo enfriar antes de volver a enchufarlo.