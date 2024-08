Glosario de tecnología: qué significa Plex

La tecnología es muy útil en las actividades diarias. (Infobae)

En las últimas décadas la tecnología no solo se convirtió en una herramienta básica, sino en parte de nuestra vida diaria, al punto de que es casi imposible imaginar cómo sería realizar labores sin ella.

Sin duda, la pandemia de COVID-19 impulsó a partir del 2020 que en todo el mundo las personas se aproximaron más al internet de las cosas, para a su vez, acercarse a las personas con las que se tuvieron que alejar físicamente. De repente, hasta los más renuentes se acercaron a la tecnología y tuvieron que aprender a usarla para sacarle provecho.

Sin embargo, las cosas no terminaron con la pandemia. Ha quedado más que claro que la tecnología no solo seguirá en nuestra vida, si no que seguirá tomando importancia en la forma en que realizamos todas nuestras actividades, por ello es necesario que nuestro entendimiento y conocimiento siga ampliándose para evitar quedar rezagados.

Qué significa Plex

Plex es un servicio de streaming multimedia que permite a los usuarios disfrutar de contenido multimedia, como películas, programas de televisión, música y fotos en una amplia variedad de dispositivos. El servicio ofrece acceso a contenido local almacenado en los dispositivos así como el contenido de varias fuentes externas. También permite la compartición y sincronización entre dispositivos para proporcionar una experiencia única y sin problemas.

¿Con qué sistemas operativos es compatible Plex?

Plex es una aplicación multiplataforma que permite a los usuarios transmitir contenido multimedia desde sus dispositivos. Esta aplicación está disponible para diversos sistemas operativos. A continuación, se mencionan algunos de los sistemas operativos con los que es compatible Plex:

Windows . Plex funciona con Windows 7, 8 y 10.

. Plex funciona con Windows 7, 8 y 10. MacOS . Plex funciona con todas las versiones recientes de macOS, incluyendo Mojave, High Sierra y Sierra.

. Plex funciona con todas las versiones recientes de macOS, incluyendo Mojave, High Sierra y Sierra. Linux . Plex funciona en la mayoría de las distribuciones Linux populares como Ubuntu, Fedora y CentOS.

. Plex funciona en la mayoría de las distribuciones Linux populares como Ubuntu, Fedora y CentOS. iOS . La versión móvil de Plex está disponible en dispositivos iOS con iOS 11 o posterior.

. La versión móvil de Plex está disponible en dispositivos iOS con iOS 11 o posterior. Android . La versión móvil de Plex también está disponible para dispositivos Android con Android 4.4 o posterior.

. La versión móvil de Plex también está disponible para dispositivos Android con Android 4.4 o posterior. Chromecast . Plex permite transmitir contenido a un Chromecast desde la mayoría de los sistemas operativos mencionados anteriormente.

Además de esto, hay algunas versiones especiales de Plex para Smart TVs y consolas como Xbox One y PlayStation 4. Estas versiones permiten transmitir contenido directamente desde el televisor o consola sin necesidad de una computadora o dispositivo móvil intermedio.

Ventajas de Plex

Plex es una aplicación de streaming multimedia y un servicio de contenido en línea que ofrece muchas ventajas. Esta herramienta permite a los usuarios tener su propia biblioteca multimedia en la nube, acceder a contenido en línea y transmitirlo directamente desde su dispositivo.

Con Plex, los usuarios pueden disfrutar de los siguientes beneficios:

Acceso remoto . Con Plex, los usuarios pueden acceder remotamente a su biblioteca multimedia desde cualquier dispositivo conectado a Internet. Esto significa que no hay necesidad de transferir archivos manualmente entre dispositivos para ver contenido.

. Con Plex, los usuarios pueden acceder remotamente a su biblioteca multimedia desde cualquier dispositivo conectado a Internet. Esto significa que no hay necesidad de transferir archivos manualmente entre dispositivos para ver contenido. Calidad de vídeo superior . Plex utiliza tecnología avanzada para mejorar la calidad del vídeo, lo que significa que los usuarios pueden disfrutar del mejor contenido con una calidad superior. Además, ofrece compatibilidad con varios formatos de archivo, por lo que los vídeos se reproducirán sin problemas en cualquier dispositivo compatible con Plex.

. Plex utiliza tecnología avanzada para mejorar la calidad del vídeo, lo que significa que los usuarios pueden disfrutar del mejor contenido con una calidad superior. Además, ofrece compatibilidad con varios formatos de archivo, por lo que los vídeos se reproducirán sin problemas en cualquier dispositivo compatible con Plex. Compatibilidad multidispositivo . Plex funciona con muchos dispositivos populares como ordenadores, teléfonos inteligentes, tabletas y televisores inteligentes. Esto significa que los usuarios pueden transmitir contenido directamente desde sus dispositivos sin necesidad de descargarlo previamente.

. Plex funciona con muchos dispositivos populares como ordenadores, teléfonos inteligentes, tabletas y televisores inteligentes. Esto significa que los usuarios pueden transmitir contenido directamente desde sus dispositivos sin necesidad de descargarlo previamente. Servicios integrados . Con el servicio integrado de Plex, los usuarios tienen acceso a más contenido en línea como programas de TV y películas. Esta herramienta también permite la sincronización entre diferentes plataformas para ver el mismo contenido desde diferentes dispositivos al mismo tiempo.

. Con el servicio integrado de Plex, los usuarios tienen acceso a más contenido en línea como programas de TV y películas. Esta herramienta también permite la sincronización entre diferentes plataformas para ver el mismo contenido desde diferentes dispositivos al mismo tiempo. Facilidad de uso . La interfaz intuitiva e intuitiva hace que sea fácil navegar por la plataforma e interactuar con el contenido sin problemas. Los controles simples permiten buscar rápidamente el contenido deseado y comenzar a disfrutarlo inmediatamente sin complicaciones adicionales.

En resumen, Plex ofrece muchas ventajas que facilitan el streaming multimedia para todos sus usuarios. Su interfaz intuitiva y sus características útiles hacen que sea fácil navegar por su plataforma y disfrutar del mejor contenido sin complicaciones adicionales

La tecnología y la vida

La tecnología, omnipresente en cada aspecto de la vida cotidiana, puede generar inseguridad o desconcierto en algunas personas ante ciertas situaciones. No obstante, adquirir conocimientos y habilidades en este ámbito se presenta como la estrategia más efectiva para enfrentar estos desafíos.

Por caso, el estar familiarizado con técnicas como el phishing es crucial para prevenir el fraude. Esto no solo protege al individuo, sino que también le permite advertir a otros si detecta comportamientos sospechosos en los sitios web que navega.