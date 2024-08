Cómo recuperar los objetos olvidados en Uber, Cabify y DiDi

Los objetos perdidos en este tipo de servicios pueden ser recuperados desde la aplicación hablando con los usuarios. (REUTERS/Phil Noble/File Photo)

Olvidar un objeto importante después de un viaje en una aplicación como Uber, Cabify y DiDi es una situación común que puede generar mucho estrés. Ya sea que se trate de la cartera, el teléfono móvil, o incluso las llaves de casa, la idea de haber dejado una pertenencia valiosa en el auto puede ser angustiante.

Sin embargo, las principales plataformas de movilidad han implementado procedimientos sencillos para ayudar a los usuarios a recuperar sus objetos perdidos de manera eficiente. A continuación, te explicamos cómo hacerlo en cada una de estas plataformas.

Cómo recuperar objetos perdidos en Uber

Uber es una de las aplicaciones de movilidad más utilizadas en el mundo, y, por tanto, también una de las que más reportes de objetos perdidos recibe. Según datos de la propia compañía, durante 2023, los objetos más olvidados por los usuarios en Argentina fueron mochilas, carteras, ropa y billeteras. Sin embargo, también se han reportado casos curiosos, como dientes postizos y un cuchillo de carnicero.

Los pasos para recuperar un objeto desde la app de Uber son los siguientes:

Ingresa a la aplicación y dirígete al menú principal. En esta sección podrás ver un historial de tus viajes recientes. Asegúrate de elegir el viaje correcto para evitar confusiones. Aquí podrás reportar el artículo perdido. Es importante que el número esté correctamente registrado, incluyendo el código de país y ciudad. La app te conectará con el socio conductor. Si el conductor confirma tener tu objeto, podrán coordinar la entrega en un lugar y hora convenientes.

Si el conductor no contesta en el primer intento, es recomendable esperar unos minutos y volver a intentarlo. Recuerda que el conductor podría estar en medio de un viaje. Si después de 24 horas no has podido contactarlo, puedes dirigirte nuevamente a la sección de ayuda en la app para que Uber intente contactar directamente al conductor.

Recuperar objetos perdidos en Cabify

Cabify también cuenta con un proceso específico para recuperar objetos perdidos. A diferencia de Uber, Cabify permite a los usuarios reportar la pérdida a través de un formulario que puede completarse tanto en la aplicación como en la web. Sin embargo, hay algunas diferencias importantes en el proceso. Este es el proceso que se debe seguir:

Inicia sesión en la app y selecciona el viaje donde crees que olvidaste tu pertenencia. En la sección “Objeto perdido o envío no entregado”, selecciona “Objeto Perdido”. Una vez que hayas aceptado los términos y condiciones, podrás comunicarte con el conductor. Si el conductor confirma tener el objeto, podrán acordar un punto de encuentro para la entrega.

Es importante tener en cuenta que en caso de que el objeto sea encontrado, el conductor puede cobrar un monto en efectivo, indicado en la aplicación, como compensación por el tiempo dedicado a la devolución.

Cómo recuperar objetos perdidos en DiDi

DiDi, otra popular plataforma de movilidad, también ofrece un proceso sencillo para recuperar objetos perdidos. Similar a Uber y Cabify, DiDi permite a los usuarios ponerse en contacto con el conductor a través de la aplicación. Los pasos para recuperar un objeto desde la app son estos:

I ngresa en la aplicación y selecciona el viaje donde perdiste tu objeto.

Esto te llevará a una pantalla donde podrás comunicarte con el conductor.

Se recomienda utilizar el canal de chat para evitar interrumpir al conductor si está transportando a otro pasajero.

En caso de que no puedas contactar al conductor de inmediato, es aconsejable dejar un mensaje detallado describiendo el objeto perdido y proporcionando información de contacto adicional.

El fenómeno de los objetos olvidados es más común de lo normal. En Estados Unidos, se han reportado algunos casos sorprendentes, como una prueba de paternidad, un peluquín, e incluso dos recipientes con arañas. Además, el día con más objetos perdidos durante 2023 en Argentina fue el sábado 11 de noviembre, coincidiendo con el segundo recital de Taylor Swift en Buenos Aires, donde 144 objetos fueron olvidados por los usuarios.