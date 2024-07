Es peligroso el microondas para la salud: Mitos y realidades desde la tecnología

Seguridad para la Salud: El microondas utiliza radiación no ionizante para calentar los alimentos, lo que significa que no tiene la capacidad de alterar el ADN ni causar cáncer, afirmaciones de diversos estudios que han demostrado que el uso adecuado de este electrodoméstico es seguro para la salud. Tanto la Organización Mundial de la Salud (OMS) como la Administración de Alimentos y Medicamentos estadounidense (FDA) han afirmado en diversas declaraciones que los microondas son seguros para cocinar ciertos alimentos y que no existe evidencia que demuestre lo contrario.