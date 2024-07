Casi 70 ofertas de juegos y aplicaciones de diseño en Google Play Store para todos

Play Store varios descuentos mayores al 50 % en reconocidos juegos. (Freepik / Fotocomposición: Infobae)

Google Play Store ofrece una amplia gama de aplicaciones gratuitas y con descuento para los usuarios de Android. Entre ellas, hay herramientas para monitorear el uso de redes WiFi y el popular juego Monopoly, actualmente disponible a un precio reducido.

A continuación, una breve selección de aplicaciones gratis o en descuento de la tienda de aplicaciones.

Qué aplicaciones gratis hay en Play Store

1. Who Uses My WiFi Pro

Esta aplicación te permite verificar quién está conectado a una red WiFi si notas que tu internet va lento y sospechas que alguien más podría estar usándola. Suele vale 0.61 dólares.

Esta aplicación permite monitorear quien está conectado a una red WiFi. (Play Store)

2. Memorize: Learn GRE Vocabulary

Es una aplicación diseñada para el estudio de vocabulario GRE/GMAT mediante tarjetas de memoria. Utiliza inteligencia artificial para ayudar a los usuarios a aprender y memorizar palabras clave necesarias para estos exámenes.

El vocabulario GRE (Graduate Record Examination) se refiere al conjunto de palabras y términos específicos que son comúnmente evaluados en el examen GRE. El cual es una prueba estandarizada utilizada principalmente para propósitos de admisión a programas de posgrado en universidades en los Estados Unidos y en otros países.

El precio de esta aplicación normalmente es de 6.74 dólares.

Hay aplicaciones de personalización de interfaz totalmente gratis. (Play Store)

3. Defense Zone 3 Ultra HD

Es un videojuego de estrategia en el género de defensa de torres. Es conocido por su estilo de juego que requiere planificación estratégica para defender una base o posición de las oleadas de enemigos.

El juego se destaca por sus gráficos de alta definición y su mecánica de juego desafiante, donde los jugadores deben colocar torres defensivas estratégicamente y gestionar recursos para resistir los ataques enemigos.

4. Karaz Red - Icon Pack

En la categoría de personalización de la interfaz, Karaz Red permite volver rojos los íconos de las aplicaciones. Su precio es de un dólar pero en este momento se encuentra gratis.

Hay juegos con hasta el 50 % de descuento. (Play Store)

5. RoseLine Red - Icon Pack

RoseLine, también en la sección de personalización de la interfaz, ofrece la opción de cambiar el color de los íconos de las aplicaciones. Como la anterior aplicación tiene un costo de un dólar, pero actualmente es gratuita.

Qué aplicaciones están de oferta en Play Store

1. SkySafari 7 Pro

SkySafari simplifica la observación estelar con una extensa base de datos astronómicos. Incluye todos los objetos del sistema solar conocidos, ofrece precisión, herramientas avanzadas de planificación y control del telescopio, proporcionando una experiencia óptima bajo las estrellas.

2. NT Calculator

Esta aplicación se encuentra con un descuento del 50 %. Se caracteriza por ser una calculadora que gestiona los gastos del día a día.

Esta calculadora se especializa en llevar los gastos personales del día a día. (Play Store)

3. PDF Utility - PDF Tools - PDF

La aplicación combina un lector de PDF, visor, y herramientas de edición. Actualmente está en descuento del 70 %.

4. Engineering Tools : Mechanical

Aplicación de ingeniería mecánica ofrece una solución integral para estudiantes y profesionales del campo. Incluye diversas herramientas esenciales para cubrir todas las necesidades de ingeniería mecánica, facilitando así la práctica y el estudio de la disciplina.

5. Masters Gallery

Los jugadores asumen el papel de coleccionistas y galeristas que compiten por comprar y promocionar obras de arte. A medida que aumenta el valor de las obras y de los artistas, el objetivo es acumular riqueza y superar a los rivales en este juego de cartas.

El juego móvil de Monopoly está en descuento. (Play Store)

6. Siralim Ultimate

Juego de rol donde los usuarios capturan monstruos y exploran mazmorras con una profundidad inmensa. Invocan más de 1200 criaturas diferentes y atraviesan mazmorras generadas aleatoriamente en busca de recursos, nuevas criaturas y tesoros.

7. Monopoly

El juego móvil de Monopoly recrea la clásica experiencia de comprar, negociar y competir por propiedades icónicas como la Avenida Boardwalk y la Calle Baltic. Los jugadores gestionan su dinero y utilizan estrategia para construir imperios inmobiliarios, mientras negocian con otros para alcanzar la victoria.

8. Asesinatos en Budapest

La aplicación ofrece una historia de misterio y aventura donde los usuarios pueden explorar y resolver un caso de asesinato. La trama permite al jugador elegir su propio camino y enfrentarse a sorpresas , manteniendo el suspenso hasta el final.