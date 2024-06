Conoce el método secreto de Bill Gates para tener la mejor memoria

Bill Gates utiliza una técnica en particular para ejercitar su memoria. REUTERS/Stephanie Lecocq

Cómo es el método de loci

En su blog llamado Gates Note, el filántropo confesó que esta táctica le ayudaba ejercitar su cerebro y que la descubrió en el libro ‘Moonwalking with Einstein: The Art and Science of Remembering Everything’ de Joshua Foer. Mientras Álvarez habló del método en una entrevista con Xataka.

El astronauta español Pablo Álvarez de la Agencia Espacial Europea confesó que también aplicó esta técnica en la preparación de una prueba. (EFE/ Christopher Neundorf)

El método de loci, también conocido como el “método de los lugares” o “palacio de la memoria,” es una técnica mnemotécnica utilizada para mejorar la memoria y retener información de manera eficaz. Este método tiene sus raíces en la antigua Grecia y Roma, donde oradores y filósofos lo utilizaban para recordar largos discursos y textos.

Se basa en asociar la información que deseas recordar con lugares físicos específicos que conoces bien, como tu casa, una ruta diaria o cualquier espacio familiar. La técnica implica tres pasos principales:

1. Seleccionar un lugar familiar: Elige un espacio que conoces bien, como tu casa.

2. Crear una ruta mental: Imagina un recorrido específico a través del lugar, pasando por puntos de referencia significativos.

3. Asociar la información: Coloca mentalmente la información que deseas recordar en los distintos puntos de tu ruta. Para cada elemento de información, visualiza una imagen vívida en esa ubicación.

Gates dijo que para dominar el método de loci tuve que practicar por meses. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ejemplos:

- Recordar una lista de compras: Imagina caminar por tu casa y coloca los artículos en diferentes habitaciones. Por ejemplo, coloca “leche” en la cocina, “manzanas” en el comedor y “papel higiénico” en el baño.

- Preparar un discurso: Asocia cada punto clave de tu discurso con un lugar en tu ruta. Imagina iniciar tu discurso en la puerta de entrada, pasar al primer punto en el salón, y así sucesivamente.

Para volverse un experto en esta técnica, la práctica juega un papel fundamental. Incluso Gates lo dijo: “La mayoría de nosotros tendremos que practicar durante meses y meses y meses”.

“El libro nos recuerda que todos comenzamos con prácticamente las mismas herramientas en su mayor parte, y podemos tener la intención de fortalecerlas, o no”, agrega el empresario cofundador de Microsoft.

Gates suele recomendar libros en Gates Notes. (YouTube: Bill Gates)

Tres libros que ha recomendado Bill Gates

Gates explica que su motivo para crear listas de recomendaciones es averiguar si existe un hilo conductor que enlace sus intereses.

“Cuando termino un libro y decido qué leer a continuación, rara vez hay una conexión lógica entre los dos. Podría llegar al final de un libro de historia sobre la Guerra Civil y luego leer una novela de ciencia ficción ambientada en un futuro lejano. Lo mismo ocurre con los programas y las películas: me inclino por lo que suene más interesante en este momento”, dijo en Gates Notes.

1. Las mujeres de Kristin Hannah

Esta novela narra la vida de una enfermera del ejército estadounidense que sirve en dos períodos en el frente de batalla en Vietnam antes de regresar a su hogar, en un país agitado por las protestas y el movimiento pacifista.

Las recomendaciones de lectura de Gates suelen ser educativas. (YouTube: Bill Gates)

2. Generosidad contagiosa de Chris Anderson

Gates destaca que Anderson, curador de TED Talks durante más de dos décadas, explora cómo el internet puede amplificar el impacto de la generosidad. Anderson argumenta que es esencial expandir la definición de generosidad, ya que no se trata solo de donar dinero.

4. Cómo conocer a una persona de David Brooks

Gates señala que este libro es más que una guía para mejorar las conversaciones; proporciona información valiosa para construir una vida más conectada y humana.

“La premisa clave de Brooks es una que no he encontrado en ningún otro lugar; que las habilidades sociales y conversacionales no son sólo rasgos innatos. Se pueden aprender y mejorar”, menciona el filántropo y empresario.