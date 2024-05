Bill Gates recomienda cuatros libros y una serie de Apple TV para las vacaciones

Gates aconseja lecturas ligeras pero educativas para esta época de vacaciones. (YouTube: Bill Gates)

Bill Gates, además de ser famoso por haber cofundado Microsoft, es conocido también por ser un ávido lector. Por eso, cada cierto tiempo, comparte algunas recomendaciones de lectura para sus seguidores y en esta ocasión lo hizo para la temporada de vacaciones.

El verano está a la vuelta de la esquina en Estados Unidos. Por este motivo, Gates publicó una lista de libros que, según él, son ideales para acompañar esos momentos soleados.

Pero si te interesan las recomendaciones del filántropo no debes atarte a leerlos solo cuando te encuentres en verano, de hecho, léelos cuando quieras ya que son textos que podrían ayudarte a encontrar una nueva perspectiva del mundo.

Es que las lecturas de Gates se caracterizan por ser educativas en cualquier área: desde personal hasta profesional, además hay una que otra novela en la lista. Por si fuera poco, Gates también sugiere una serie de Apple TV.

Bill Gates recomienda algunos libros para pasar la época de verano. (YouTube: Bill Gates)

Cuáles son los cuatro libros que ha recomendado Bill Gates

Gates relata que su motivación de hacer sus listas de recomendaciones es descubrir si hay una línea que conecte sus intereses.

“Cuando termino un libro y decido qué leer a continuación, rara vez hay una conexión lógica entre los dos. Podría llegar al final de un libro de historia sobre la Guerra Civil y luego leer una novela de ciencia ficción ambientada en un futuro lejano. Lo mismo ocurre con los programas y las películas: me inclino por lo que suene más interesante en este momento”, revela en su blog Gates Notes.

1. Las mujeres de Kristin Hannah

Esta novela relata la historia de una enfermera del ejército estadounidense que realiza dos períodos en el frente de batalla en Vietnam antes de regresar a su hogar, en un país sacudido por las protestas y el sentimiento pacifista.

Las mujeres es una novela que entretuvo a Gates en su tiempo de ocio. (YouTube: Bill Gates)

“Es un tributo bellamente escrito a un grupo de veteranos que merecen más reconocimiento por los increíbles sacrificios que hicieron”, destaca Gates sobre este título.

2. Generosidad contagiosa de Chris Anderson

Gates resalta que Anderson ha sido curador de TED Talks durante más de dos décadas y que esto le permite explorar cómo el internet puede amplificar el impacto de la generosidad.

Anderson sostiene que es necesario ampliar la definición de generosidad pues no se trata solo de dar dinero. Asimismo menciona que es importante que los individuos, gobiernos y empresas revalúen cómo entienden este término.

El filántropo asegura que si los lectores quieren ayudar a crear un mundo más equitativo pero no saben por dónde empezar, este libro es para ellos.

Las recomendaciones de Libros de Gates suelen ser de autores más vendidos o de personas que han fundado plataformas reconocidas a nivel mundial. REUTERS/Hannah McKay/File Photo

3. Palabras nuevas y valientes de Sal Khan

Khan es el fundador de Khan Academy. De acuerdo con Gates, “ha sido pionero en el campo de la tecnología educativa desde mucho antes del surgimiento de la inteligencia artificial”. Por esta razón, Palabras nuevas y valientes es un título que explora cómo la IA tiene el potencial de mejorar la educación.

El autor sostiene que la IA mejorará radicalmente tanto los resultados de los estudiantes como las experiencias de los profesores, y ayudará a garantizar que todos tengan acceso a una educación de primer nivel.

4. Cómo conocer a una persona de David Brooks

Gates comenta que este título es más que una guía para mejores conversaciones, es un libro que brinda información para construir una vida más conectada y humana.

“La premisa clave de Brooks es una que no he encontrado en ningún otro lugar: que las habilidades sociales y conversacionales no son sólo rasgos innatos: se pueden aprender y mejorar”, menciona el filántropo y empresario.

Las recomendaciones de lectura de Gates suelen ser educativas. (YouTube: Bill Gates)

Cuál es la serie favorita de Bill Gates

Por otro lado, Gates recomienda la serie de Apple TV llamada Caballos lentos, una producción británica relata la vida de unos espías.

Gary Oldman interpreta al jefe de Slough House, que es básicamente el polo opuesto de James Bond, dice Gates. “Es un vago y un alcohólico, pero luego te sorprende con una sorprendente habilidad de espionaje”, es la invitación que hace el cofundado de Microsoft para ver la serie.