Descubre cómo recrearon el juego de X-Men ‘97 en el último episodio de la serie

La serie recordó un clásico que fue desarrollado por Konami en el que los jugadores podían controlar a seis diferentes mutantes para derrotar a Magneto y salvar a la humanidad.

X-Men’97, la secuela de X-Men: La serie animada que fue trasmitida entre 1992–1997, se ha caracterizado por ser una producción que ha sabido tocar las fibras de la nostalgia de los seguidores al introducir algunas referencias icónicas de la saga, como es el caso del legendario juego árcade sobre los mutantes de Marvel que fue desarrollado por Konami en 1992.

El homenaje se produjo en el episodio cuarto titulado ‘Motendo / Lifedeath - Parte 1′, el cual fue lanzado recientemente en la plataforma de streaming Disney+, en el que los personajes Jubilee y Roberto son llevados a través de un viaje dentro de un entorno de videojuego distópico.

En términos de trama, durante el capítulo hace su aparición Mojo, un villano interdimensional obsesionado con la creación de programas de televisión y videojuegos que glorifiquen la violencia espectacular.

Cómo era el videojuego que fue lanzado por Konami en 1992

Este capítulo no solo lleva a los personajes Jubilee y Roberto a través de un viaje dentro de un entorno de videojuego distópico, sino que también introduce referencias que apelan al sentimiento de los admiradores de la franquicia. (@marvel)

El juego desarrollado por Konami en 1992 fue un arcade beat ‘em up basado en los personajes del universo de los X-Men. En este título los jugadores controlan a uno de los 6 X-Men para derrotar a Magneto y salvar a la humanidad, además estaba basado en el piloto animado X-Men: Pryde Of The X-Men, el cual nunca llegó a transmitirse.

Este videojuego también se caracterizó por características cómo:

Multijugador cooperativo : Permitía la participación de hasta seis jugadores simultáneamente, una característica innovadora que facilitaba la interacción directa entre amigos en una misma misión.

Personajes jugables : Incluía una selección diversa de personajes, cada uno con sus propias habilidades especiales. Los jugadores podían elegir entre Wolverine, Cyclops, Colossus, Storm, Nightcrawler y Dazzler.

Gráficos: Presentaba gráficos notables para su época, con un diseño de personajes y escenarios que capturaban la esencia de los cómics de X-Men. Los colores vivos y las animaciones fluidas contribuían a una experiencia visual atractiva.

El juego de X-Men desarrollado por Konami en 1992 es un videojuego de arcade beat 'em up. (Konami)

Mecánica de juego : El juego se basaba en el avance por diferentes niveles, enfrentando a diversos enemigos y jefes finales, cada uno con diferentes patrones de ataque. Esto requería de estrategia y colaboración entre los jugadores para superar los desafíos.

Habilidades especiales : Cada personaje tenía un ataque especial único que podía ser utilizado para infligir daño considerable a múltiples enemigos, aunque su uso era limitado y debía emplearse estratégicamente.

Narrativa: Aunque el juego no se profundizaba ampliamente en la narrativa, presentaba una trama simple donde los X-Men debían detener a Magneto y sus secuaces, propiciando un contexto para la acción.

Qué otra gran referencia dejó el capítulo 4

El grupo de mutantes identificados como miembros de X-Factor, un equipo con un rico historial dentro del universo de X-Men. (Marvel)

En el más reciente episodio de X-Men 97, se reveló una foto en la residencia del superheroe Forge que desató gran interés en la comunidad de fans, pues mostró a un grupo de mutantes identificados como miembros de X-Factor, un grupo que en su versión original pretendía cazar a los suyos, cuando en realidad operaba para rescatarlos.

Posteriormente, se transformó en una división gubernamental de los X-Men, enfocada en fomentar las relaciones con los humanos mientras se combatía a peligrosos villanos. En tiempos recientes, X-Factor ha resurgido con el propósito de asistir a los 5 de Krakoa, encargados de resucitar a mutantes fallecidos.

La foto del grupo X-factor en la residencia de Forge. (Marvel)

Entre los personajes destacados en la foto de X-Factor, se encuentra Quicksilver/Pietro Maximoff, hijo de Magneto y miembro de los Vengadores; Forge, reconocido por su genialidad intuitiva con la tecnología; Alexander Summers/Havock, capaz de manejar energía cósmica.

Asimismo se encuentra Polaris/Lorna Dane, otra descendiente de Magneto con poder sobre el magnetismo; Strong Guy/Guido Carosella, con la desafortunada habilidad de almacenar energía cinética; Wolfsbane/Rahne Sinclair, que puede transformarse en lobo o híbrido humano-lobo; y finalmente, Multiple Man/James Madrox, un changeling con la capacidad de crear copias de sí mismo al recibir impactos.