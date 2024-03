Conoce qué habría pasado en Latinoamérica si los europeos no hubieran llegado, según la IA

América Latina pudo haber tenido un desarrollo más lento sin los europeos, aunque manteniendo los estándares de su cultura. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La historia no se puede cambiar, pero siempre surgen dudas sobre qué hubiera pasado si algo en concreto no hubiese sido de cierta forma. Por ejemplo, qué habría sido de América si los españoles, portugueses y holandeses no cruzarán el Atlántico, trayendo el cambio cultural y social que nos convirtió en la sociedad actual. Una respuesta que los historiadores han resuelto de varias formas, pero la inteligencia artificial tiene su propia versión.

Para este experimento consultamos a Gemini, ChatGPT y Copilot, tres chatbots que basan su conocimiento según los datos con los que fueron entrenados y con la información que hay en internet, por lo que hay ciertas visiones de historiadores.

Latinoamérica si no hubiera sido ‘descubierta’

Aunque los vikingos llegaron a América mucho antes que Cristóbal Colón, no fue sino hasta la llegada de los españoles en 1492 que se dio todo el proceso de colonización, convirtiendo a Latinoamérica en parte del reino español y abriendo las puertas para que llegaran otras naciones como Portugal, Inglaterra, Países Bajos y Francia.

Desde esa fecha todo cambió en nuestra región y las civilizaciones que ya estaban establecidas empezaron a desaparecer. Un punto que la IA toca con mucha fuerza, porque de no haberse dado la llegada de los europeos, estas comunidades hubiesen seguido su curso, desarrollando diferentes tecnologías, construcciones y, quizás, la forma de navegar fuera del continente.

“Las civilizaciones indígenas en América, como los aztecas, los incas y los mayas, continuarían desarrollándose de manera autónoma, sin la influencia europea. Esto podría haber llevado a una diversidad cultural aún mayor en la región, con diferentes imperios y sociedades compitiendo y cooperando entre sí”, asegura ChatGPT.

Sin embargo, esto no quiere decir que ninguna otra civilización no hubiera llegada al continente. Gemini cree que es posible que imperios como el chino o el japonés tenían posibilidades de viajar hasta nuestra región, aunque con un trato menos agresivo y respetando la cultura indígena.

“Si los europeos no hubieran llegado a América, es posible que otras potencias, como China o Japón, hubieran explorado el continente y establecido colonias. Estas colonias podrían haber tenido un impacto similar al de las colonias europeas, con la introducción de nuevas enfermedades, tecnologías y culturas. Sin embargo, también es posible que estas potencias hubieran tenido un enfoque más respetuoso con las culturas indígenas, lo que habría resultado en un menor impacto negativo”, afirma la IA de Google.

Gemini también destaca que, a pesar de haber continuado con el desarrollo en cada una de las culturas que estaban en ese momento en América, es posible que hubiesen “estado estancadas y no hubieran podido progresar al mismo ritmo que otras regiones del mundo”.

El desarrollo, la cultura, la sociedad y la tecnología será otra en América Latina si los españoles o hubiesen llegado en 1492. (Copilot)

Otros aspectos que no habrían tenido impacto son: la llegada del cristianismo como religión dominante, desarrollo tecnológico más lento, mayor crecimiento demográfico, mayor presencia de las lenguas indígenas y en general la estructura social habría sido otra muy distinta.

Teniendo en cuenta todo este panorama, también le preguntamos a estos chatbots si era posible que las culturas indígenas de la época hubiesen llegado hasta Europa, en un proceso de descubrimiento contrario al que se dio históricamente.

“Si consideramos la posibilidad de que las civilizaciones precolombinas hubieran desarrollado tecnologías avanzadas de navegación y exploración, podríamos imaginar un escenario en el que América Latina hubiera enviado expediciones hacia Europa”, dijo Copilot, que resalta que no hubiera sido un ‘descubrimiento’ en todo el sentido, porque Europa ya era un territorio conocido por otras civilizaciones.

Y aunque la duda central es qué habría pasado en América Latina, Europa también se hubiese visto altamente afectada si no llega hasta nuestro continente. Estos habría pasado, según ChatGPT: