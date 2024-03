Inteligencia artificial y maternidad: El ascenso de las mujeres en la industria tecnológica

Activistas promueven la igualdad de salario entre hombres y mujeres- (Imagen Ilustrativa Infobae)

Al seleccionar aleatoriamente a diez empleados dentro de una empresa que no esté especializada en ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas (STEM), lo más probable es encontrar una distribución equitativa entre géneros.

Si se repite el mismo ejercicio en una compañía focalizada en STEM, se revelaría que solo tres de esos empleados serían mujeres.

Vale mencionar estos datos que el Foro Económico Mundial presentó en su último Informe global sobre la brecha de género en la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, ya que surge la ocasión ideal para reflexionar sobre la posición y el impacto de las mujeres en la industria tecnológica.

La presencia de mujeres en juntas directivas de compañías tecnológica trae consigo nuevas ideas. (Imagen ilustrativa Infobae)

La diferencia que marcan las mujeres

De acuerdo con un reporte de BairesDev, una empresa tecnológica, cuando se abre una vacante para un empleo en el sector de la tecnología, solo 35% de los candidatos son mujeres, pero hay algunos casos que vale la pena examinar.

Los grandes países de América Latina o aquellos con centros tecnológicos establecidos (como Argentina, Brasil, Colombia, o incluso Uruguay) superan ese promedio.

Esto revela avances hacia la paridad de género en la industria tecnológica, aunque estos progresos se están dando de manera gradual.

“Si bien el mundo tecnológico siempre ha sido predominantemente de hombre también pienso que las puertas están abiertas para las mujeres”, apunta Juliana Pulecio, directora global de comunicaciones corporativas, relaciones públicas y sostenibilidad de Rappi.

La maternidad sigue siendo un punto a tener en cuenta en las mujeres que quieren crecer profesionalmente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Pulecio, quien es comunicadora social de profesión y mamá, menciona que la presencia de mujeres en la industria tecnológica es necesaria desde el punto de vista de que las compañías necesitan comprender la vida cotidiana de personas de cualquier género para brindarles soluciones a través de la tecnología.

Ser mamá en la industria tecnológica

Esta ejecutiva narra que en las reuniones de trabajo, no solo interviene como profesional sino también como mamá.

“Cuando mi hija estaba más pequeña y yo pedía pañales por Rappi. En las reuniones, yo les decía “me sale esta falla en la aplicación, no es posible”. Seguramente, si no hubiera estado una mamá pidiendo pañales, no se habrían dado soluciones para esa falla”, relata Pulecio.

La incorporación de mujeres en la industria tecnológica y en las juntas directivas de este sector resulta crucial para enriquecer el abanico de ideas, aportando perspectivas frescas y soluciones innovadoras que otros, debido a su género, podrían no contemplar.

El trabajo remoto ha ayudado a que las mujeres encuentren un balance. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta diversidad fomenta la creatividad y promueve enfoques que abarcan las necesidades de un espectro más amplio de la sociedad.

Sin embargo, aunque ser madre dentro de esta industria aporta una perspectiva única que puede refrescar las ideas, también conlleva ciertas consideraciones importantes. Ser madre demanda tiempo y mantenerse al día en un sector que evoluciona constantemente podría resultar retador.

En este punto, las organizaciones cumplen el rol fundamental, pues deben asegurarse de que las mujeres pueden desarrollarse tanto profesionalmente como madres.

María Claudia Rey, presidente de ventas para Colombia de Cirion Technologies, sostiene que en la actualidad existe una mayor equidad tanto en las responsabilidades familiares como laborales.

En Latinoamérica, son más las mujeres que se postulan en cargos tecnológicos en comparación a otras regiones. (Imagen ilustrativa Infobae)

Rey también menciona que el verdadero desafío para las organizaciones radica en valorar de igual manera la maternidad, que históricamente ha sido vista con ciertos prejuicios.

La modalidad de trabajo híbrido, en este sentido, ha proporcionado una gran ayuda al ofrecer mayor flexibilidad y adaptabilidad a diversos entornos, facilitando el equilibrio entre la vida profesional y familiar.

Más mujeres (y reconocimiento de ellas) en la industria

Pulecio reconoce que a lo largo de la historia, las mujeres han participado en grandes y diversos proyectos en la industria de la tecnología pero que no han contado con el debido reconocimiento.

“Todas estas empresas tienen mujeres en altos cargos. En Nu Bank, tenemos a una cofundadora mujer (Cristina Junqueira) que salió embarazada a tocar la campana pero se habla más de David Vélez (el otro fundador de la identidad financiera digital)”.

Las mujeres ingenieras deben involucrarse en el desarrollo de inteligencia artificial. (Imagen ilustrativa Infobae)

La ejecutiva de la aplicación de repartos señala que esto se resume en “diversificar la foto”, haciendo referencia en que no solo los hombres tienen que llevarse el crédito por los logros de una empresa.

Inteligencia artificial y mujeres

En medio del auge de la inteligencia artificial, es esencial abordar el rol de las mujeres en este campo. La inclusión de la perspectiva femenina no solo enriquece el desarrollo y aplicación de estas tecnologías, sino que también asegura que los avances en IA se construyan con una visión equitativa y diversa, abordando las necesidades y desafíos de toda la sociedad.

Rey dice que las mujeres, especialmente las jóvenes que se encuentra en carreras profesionales relacionadas con STEM, jugarán un papel importante en este boom de la IA, con el fin de que sean “protagonistas de esta transformación”.

“Se necesita manos de mujeres para desarrollar y entrenar los sistemas de inteligencia artificial. Niñas y jóvenes que le pierdan el miedo y se involucren”, concluye.